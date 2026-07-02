El presidente Arévalo presenta 13 proyectos de infraestructura: El Metrorriel se perfila como el eje del nuevo sistema metropolitano

Guatemala Se Transforma reúne a autoridades de Gobierno, Municipalidad Capitalina, Cooperación Internacional, Academia y Sector Privado, quienes comparten una visión clara sobre los proyectos estratégicos que impulsarán la transformación del Área Metropolitana. (Cámara de Comercio de Guatemala)

El presidente Bernardo Arévalo presentó el miércoles 13 proyectos estratégicos de infraestructura y movilidad para el área metropolitana de Guatemala, una cartera con la que el Gobierno busca reducir la congestión vehicular, reforzar la conectividad y poner en marcha un sistema de transporte multimodal cuya continuidad, según el mandatario, deberá extenderse más allá de su administración.

El anuncio se hizo durante el evento Guatemala Se Transforma, organizado por la Cámara de Comercio de Guatemala, donde también se expusieron las principales iniciativas del Plan Maestro de Movilidad Metropolitana.

La estrategia se apoya en estudios técnicos de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea, Koica, que proponen una red vial articulada mediante anillos de circunvalación y corredores radiales.

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Arévalo sostuvo que el país debe abandonar las respuestas temporales y asumir una lógica de Estado para resolver la crisis vial. “Necesitamos empezar a pensar como Estado. No conformarnos con soluciones de corto plazo o con parches que únicamente duran el tiempo de un gobierno”.

Guatemala Se Transforma reúne a autoridades de Gobierno, Municipalidad Capitalina, Cooperación Internacional, Academia y Sector Privado, quienes comparten una visión clara sobre los proyectos estratégicos que impulsarán la transformación del Área Metropolitana. (Cámara de Comercio de Guatemala)

Diez de los 13 proyectos quedaron a cargo del CIV

De los 13 proyectos priorizados, 10 corresponden al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, que quedó como la entidad encargada de ejecutar la mayor parte de las obras de movilidad.

En el mismo encuentro, la ministra de la cartera, Norma Zea presentó esas iniciativas como parte de una política destinada a mejorar la interconectividad territorial, reducir tiempos de traslado y elevar la calidad de vida de millones de guatemaltecos.

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Entre las intervenciones con mayor peso figura el Corredor Regional C-50, concebido para conectar Sumpango con Sanarate y retirar de la capital una parte del transporte pesado que hoy cruza la ciudad entre la costa sur y el Atlántico. Arévalo indicó que varios tramos ya están en construcción y que otros fueron adjudicados o siguen en licitación.

El metrorriel concentrará la apuesta central del nuevo sistema

El proyecto que el Ejecutivo describe como eje principal del nuevo modelo metropolitano es el Metrorriel, que unirá Centra Norte, en la zona 18, con el Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala. Arévalo informó que el Gobierno está próximo a firmar un acuerdo con el Reino Unido para iniciar los estudios definitivos, el diseño y la construcción.

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La obra busca ofrecer una alternativa masiva frente al uso del automóvil particular y disminuir el ingreso diario de vehículos al centro de la capital. El plan incluye una estación central que funcionará como nodo de integración y alrededor de la cual se desarrollará un nuevo polo urbano y comercial.

Guatemala Se Transforma reúne a autoridades de Gobierno, Municipalidad Capitalina, Cooperación Internacional, Academia y Sector Privado, quienes comparten una visión clara sobre los proyectos estratégicos que impulsarán la transformación del Área Metropolitana. (Cámara de Comercio de Guatemala)

El nuevo puente Belice formará parte de esa lógica intermodal. El mandatario explicó que no reemplazará la estructura actual, sino que será una infraestructura paralela con dos niveles: uno exclusivo para el futuro metrorriel y otro para tránsito vehicular, además de varios kilómetros de accesos y viaductos; según dijo, la construcción comenzará en las próximas semanas tras superar trámites administrativos.

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Los pasos a desnivel y la conexión con Antigua integran la fase más inmediata

El Gobierno también incluyó dos retornos a desnivel en Amatitlán para agilizar la ruta hacia la costa sur y reducir los congestionamientos provocados por los cruces actuales.

A esa lista se suma el paso a desnivel de Santa Elena Barillas, sobre la carretera a El Salvador, que supera el 90 % de avance y será inaugurado próximamente, según Arévalo.

La obra sobre la calzada Roosevelt está prácticamente terminada y el Ejecutivo prevé habilitarla en las próximas semanas. El paso a desnivel de San Cristóbal ya fue adjudicado y su construcción comenzará en ese mismo plazo para mejorar uno de los accesos más congestionados entre Mixco y la Ciudad de Guatemala.

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Otro proyecto adjudicado es el paso a desnivel de Santa Lucía Milpas Altas, orientado a mejorar la circulación hacia Sacatepéquez. También se impulsa una nueva conexión vial entre el Aeropuerto Internacional La Aurora y Antigua Guatemala, cuyo estudio será financiado con una donación del BCIE; el presidente dijo que todavía se analizan varios trazados, incluido uno por Milpas Altas.

Arévalo aclaró que la compra de aproximadamente 300 buses eléctricos en 2027 no corresponde de forma estricta a una obra de infraestructura, pero la incorporó al esquema por su función dentro de la red principal alimentada por el metrorriel y otros sistemas de transporte. El Gobierno evalúa además instalar una planta ensambladora de buses eléctricos en Guatemala para futuras adquisiciones nacionales y para exportar a Centroamérica.

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Más allá de las obras, el presidente insistió en crear una Agencia Metropolitana de Transporte con participación de las municipalidades involucradas, para coordinar la planificación, la ejecución y la operación del sistema. “Necesitamos integrar todos estos esfuerzos en un marco jurídico y administrativo metropolitano con capacidad real de coordinación, planificación y operación”.