Guatemala

El presidente Arévalo presenta 13 proyectos de infraestructura: El Metrorriel se perfila como el eje del nuevo sistema metropolitano

La cartera anunciada en el foro Guatemala Se Transforma busca reducir la saturación vehicular, reforzar la conectividad y activar un esquema de transporte multimodal, con continuidad prevista más allá del periodo de la actual administración

Guardar
Google icon
Dos hombres sentados en sillas, micrófonos, pantalla luminosa con texto "GUATEMALA SE TRANSFORMA", mesas con botellas de agua, audiencia borrosa
Guatemala Se Transforma reúne a autoridades de Gobierno, Municipalidad Capitalina, Cooperación Internacional, Academia y Sector Privado, quienes comparten una visión clara sobre los proyectos estratégicos que impulsarán la transformación del Área Metropolitana. (Cámara de Comercio de Guatemala)

El presidente Bernardo Arévalo presentó el miércoles 13 proyectos estratégicos de infraestructura y movilidad para el área metropolitana de Guatemala, una cartera con la que el Gobierno busca reducir la congestión vehicular, reforzar la conectividad y poner en marcha un sistema de transporte multimodal cuya continuidad, según el mandatario, deberá extenderse más allá de su administración.

El anuncio se hizo durante el evento Guatemala Se Transforma, organizado por la Cámara de Comercio de Guatemala, donde también se expusieron las principales iniciativas del Plan Maestro de Movilidad Metropolitana.

La estrategia se apoya en estudios técnicos de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea, Koica, que proponen una red vial articulada mediante anillos de circunvalación y corredores radiales.

PUBLICIDAD

Arévalo sostuvo que el país debe abandonar las respuestas temporales y asumir una lógica de Estado para resolver la crisis vial. “Necesitamos empezar a pensar como Estado. No conformarnos con soluciones de corto plazo o con parches que únicamente duran el tiempo de un gobierno”.

Cinco oradores en un escenario con una pantalla que muestra 'GUATEMALA SE TRANSFORMA' y 'Buses Alimentadores'; una audiencia se ubica de espaldas
Guatemala Se Transforma reúne a autoridades de Gobierno, Municipalidad Capitalina, Cooperación Internacional, Academia y Sector Privado, quienes comparten una visión clara sobre los proyectos estratégicos que impulsarán la transformación del Área Metropolitana. (Cámara de Comercio de Guatemala)

Diez de los 13 proyectos quedaron a cargo del CIV

De los 13 proyectos priorizados, 10 corresponden al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, que quedó como la entidad encargada de ejecutar la mayor parte de las obras de movilidad.

En el mismo encuentro, la ministra de la cartera, Norma Zea presentó esas iniciativas como parte de una política destinada a mejorar la interconectividad territorial, reducir tiempos de traslado y elevar la calidad de vida de millones de guatemaltecos.

PUBLICIDAD

Entre las intervenciones con mayor peso figura el Corredor Regional C-50, concebido para conectar Sumpango con Sanarate y retirar de la capital una parte del transporte pesado que hoy cruza la ciudad entre la costa sur y el Atlántico. Arévalo indicó que varios tramos ya están en construcción y que otros fueron adjudicados o siguen en licitación.

El metrorriel concentrará la apuesta central del nuevo sistema

El proyecto que el Ejecutivo describe como eje principal del nuevo modelo metropolitano es el Metrorriel, que unirá Centra Norte, en la zona 18, con el Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala. Arévalo informó que el Gobierno está próximo a firmar un acuerdo con el Reino Unido para iniciar los estudios definitivos, el diseño y la construcción.

La obra busca ofrecer una alternativa masiva frente al uso del automóvil particular y disminuir el ingreso diario de vehículos al centro de la capital. El plan incluye una estación central que funcionará como nodo de integración y alrededor de la cual se desarrollará un nuevo polo urbano y comercial.

Filas de personas sentadas con atuendo formal, incluyendo trajes y camisas, miran hacia el frente en una sala con iluminación azul de fondo
Guatemala Se Transforma reúne a autoridades de Gobierno, Municipalidad Capitalina, Cooperación Internacional, Academia y Sector Privado, quienes comparten una visión clara sobre los proyectos estratégicos que impulsarán la transformación del Área Metropolitana. (Cámara de Comercio de Guatemala)

El nuevo puente Belice formará parte de esa lógica intermodal. El mandatario explicó que no reemplazará la estructura actual, sino que será una infraestructura paralela con dos niveles: uno exclusivo para el futuro metrorriel y otro para tránsito vehicular, además de varios kilómetros de accesos y viaductos; según dijo, la construcción comenzará en las próximas semanas tras superar trámites administrativos.

Los pasos a desnivel y la conexión con Antigua integran la fase más inmediata

El Gobierno también incluyó dos retornos a desnivel en Amatitlán para agilizar la ruta hacia la costa sur y reducir los congestionamientos provocados por los cruces actuales.

A esa lista se suma el paso a desnivel de Santa Elena Barillas, sobre la carretera a El Salvador, que supera el 90 % de avance y será inaugurado próximamente, según Arévalo.

La obra sobre la calzada Roosevelt está prácticamente terminada y el Ejecutivo prevé habilitarla en las próximas semanas. El paso a desnivel de San Cristóbal ya fue adjudicado y su construcción comenzará en ese mismo plazo para mejorar uno de los accesos más congestionados entre Mixco y la Ciudad de Guatemala.

Otro proyecto adjudicado es el paso a desnivel de Santa Lucía Milpas Altas, orientado a mejorar la circulación hacia Sacatepéquez. También se impulsa una nueva conexión vial entre el Aeropuerto Internacional La Aurora y Antigua Guatemala, cuyo estudio será financiado con una donación del BCIE; el presidente dijo que todavía se analizan varios trazados, incluido uno por Milpas Altas.

Arévalo aclaró que la compra de aproximadamente 300 buses eléctricos en 2027 no corresponde de forma estricta a una obra de infraestructura, pero la incorporó al esquema por su función dentro de la red principal alimentada por el metrorriel y otros sistemas de transporte. El Gobierno evalúa además instalar una planta ensambladora de buses eléctricos en Guatemala para futuras adquisiciones nacionales y para exportar a Centroamérica.

Más allá de las obras, el presidente insistió en crear una Agencia Metropolitana de Transporte con participación de las municipalidades involucradas, para coordinar la planificación, la ejecución y la operación del sistema. “Necesitamos integrar todos estos esfuerzos en un marco jurídico y administrativo metropolitano con capacidad real de coordinación, planificación y operación”.

Temas Relacionados

GuatemalaGobierno de GuatemalaBernardo ArévaloMetroriel en GuatemalaMovilidad metropolitana

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Gobierno de Guatemala abre las mesas técnicas del presupuesto abierto 2027 y ciudadanos priorizan salud y migración

Las organizaciones de la sociedad civil podrán presentar planteamientos para que especialistas de planificación y finanzas públicas los revisen y determinen si pueden traducirse en proyectos incorporables al gasto nacional del próximo año fiscal

Gobierno de Guatemala abre las mesas técnicas del presupuesto abierto 2027 y ciudadanos priorizan salud y migración

Municipio de Panamá comenzará a inmovilizar vehículos que obstruyan aceras, rampas y áreas verdes

La medida autoriza el uso de dispositivos mecánicos para impedir el desplazamiento de autos que ocupen espacios públicos municipales. Retirar el equipo costará $75 y no sustituye las multas de tránsito que pueda imponer la ATTT.

Municipio de Panamá comenzará a inmovilizar vehículos que obstruyan aceras, rampas y áreas verdes

El sector industrial dominicano firma un acuerdo con Aenor para acelerar su modernización

La alianza entre Proindustria y la entidad española de normalización prevé formación, acompañamiento especializado y fortalecimiento empresarial para elevar la competitividad manufacturera con estándares internacionales, con énfasis en innovación, calidad y sostenibilidad

El sector industrial dominicano firma un acuerdo con Aenor para acelerar su modernización

Guatemala: La manifestación contra el alcalde Francisco Coché termina en disturbios y el incendio del Ecomuseo Chuk Muk

En Santiago Atitlán, en Sololá, el regreso del jefe edil derivó en enfrentamientos, con al menos tres ingresados por proyectiles en el hospital departamental y agentes policiales atendidos, mientras se investigan responsabilidades

Guatemala: La manifestación contra el alcalde Francisco Coché termina en disturbios y el incendio del Ecomuseo Chuk Muk

Brigada médica de Israel realizará cirugías gratuitas en Honduras

Especialistas israelíes llegarán al país para desarrollar jornadas quirúrgicas, donar equipo médico y establecer un programa de intercambio con el Hospital San Felipe y reforzar la capacidad del sistema de salud.

Brigada médica de Israel realizará cirugías gratuitas en Honduras

TECNO

Elon Musk prepara un dispositivo de IA para competir con OpenAI y el iPhone

Elon Musk prepara un dispositivo de IA para competir con OpenAI y el iPhone

El CEO de Epic Games asegura que Steam pierde grandes ingresos por ignorar los juegos más populares como Fortnite

Si quieres jugar GTA 6 deberás tener paciencia: su descarga podría tardar hasta seis días

Cuándo juega México vs. Inglaterra en el Mundial 2026, dónde ver el partido sin riesgos y más tendencias en Google

Android 17 hace casi imposible adivinar el PIN de tu celular con esta nueva función de seguridad

ENTRETENIMIENTO

‘Stuart no logra salvar el universo’: el esperado spin-off de ‘The Big Bang Theory’ ya tiene fecha de estreno confirmada para LATAM

‘Stuart no logra salvar el universo’: el esperado spin-off de ‘The Big Bang Theory’ ya tiene fecha de estreno confirmada para LATAM

El nuevo disco de Madonna: ataques a Sean Penn, duelo por su madrastra y confesiones sobre su experiencia cercana a la muerte

Toy Story 5 llegó con un choque entre juego y pantallas

Primer vistazo a ‘La resurrección de Cristo’ mientras Mel Gibson anuncia el regreso a cines de una nueva versión de ‘La pasión de Cristo’

“Los grandes directores crean un mundo y te guían si ven que algo no encaja”, afirmó Willem Dafoe sobre su trayectoria

MUNDO

Alemania instó a ratificar e implementar el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur

Alemania instó a ratificar e implementar el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur

Un niño de 11 años al volante de una camioneta atropelló a varios monjes en Tailandia: mató a al menos nueve

Sobrevivieron por segundos: los dramáticos relatos de las víctimas tras el ataque más letal de Rusia contra Kiev

Se infiltró en el metro de Londres para documentar el acoso a mujeres y contó lo que vivió: “Fue escalofriante”

Revelan que Rusia usó barcos de su flota clandestina para lanzar drones que interrumpieron el tráfico aéreo en Europa