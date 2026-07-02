Economía

La fintech que acaba de comprar un banco local desembarcó en Brasil: pagó unos USD 60 millones por una plataforma de inversiones

La operación, sujeta a la aprobación del Banco Central de Brasil, le permitiría a la empresa administrar cerca de USD 5.000 millones y facturar más de USD 100 millones al año

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Según se detalló, la transacción será financiada en su totalidad con capital propio, sin tomar deuda ni incorporar capital adicional
Según se detalló, la transacción será financiada en su totalidad con capital propio, sin tomar deuda ni incorporar capital adicional

La fintech local Cocos Capital firmó un acuerdo para adquirir los activos de Warren en Brasil, una operación con la que busca entrar al mayor mercado de capitales de América Latina. La empresa que fundaron Nicolás Mindin y Ariel Sbdar informó días atrás que había finalizado la compra del banco Voii en el país, con lo que consigue la licencia bancaria del Banco Central.

De concretarse la operación, “pasaría a operar en dos de los mercados más relevantes de Sudamérica, a administrar alrededor de USD 5.000 millones en activos, y facturar más de USD 100 millones al año”, destacó la empresa.

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Si bien no fue informado de forma oficial, el monto negociado habría rondado los USD 60 millones. Es la cifra que se había informado en el país vecino cuando se comenzó a hablar de la venta de Warren, a fines del año pasado.

Cocos Capital
La fintech suma ahora también una licencia bancaria y negocios en Brasil

Según se detalló, la transacción será financiada en su totalidad con capital propio, sin tomar deuda ni incorporar capital adicional. El acuerdo también contempla una inyección de fondos para fortalecer la operación de Warren, aumentar las inversiones y sostener su próxima etapa de crecimiento, aunque el cierre sigue sujeto a condiciones habituales, entre ellas la aprobación del Banco Central de Brasil.

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“Brasil es un mercado clave en nuestra estrategia. Es el mercado de capitales más grande de la región y una oportunidad única para construir una plataforma de escala. Warren desarrolló un producto, infraestructura y un equipo de enorme valor. Estamos convencidos de que, combinando su trayectoria con nuestra capacidad de ejecución, podemos acelerar significativamente su crecimiento”, dijo Nicolás Mindlin, presidente y cofundador de Cocos Capital.

Warren

Fundada en 2017 por Tito Gusmão y Marcelo Maisonnave, Warren es una plataforma de inversiones enfocada en gestión patrimonial digital. Opera como bróker regulado en Brasil y cuenta con licencias y capacidades operativas para ofrecer una solución integral de inversiones en uno de los sistemas financieros más desarrollados de la región.

A lo largo de su crecimiento, la firma incorporó inversores internacionales como Kaszek Ventures, QED Investors y Ribbit Capital. También recibió múltiples rondas de inversión que le permitieron destinar decenas de millones de dólares al desarrollo de infraestructura tecnológica y a la formación de su equipo.

Como parte de la operación, los principales fondos inversores de Warren pasarán a ser accionistas de Cocos Capital.

Para Cocos, ese cambio accionario funciona como una validación adicional de su estrategia de expansión. La empresa sostiene que la incorporación de esos socios estratégicos representa una señal de confianza en su crecimiento y en su proyección regional.

Cocos - Nicolás Mindlin
Nicolás Mindlin y Ariel Sbdar

“Vemos una oportunidad muy clara de aplicar en Brasil lo que ya hicimos en Argentina: simplificar la inversión, mejorar la propuesta y escalar con foco en eficiencia. Hay mucho por construir sobre esa base”, dijo Ariel Sbdar, CEO y cofundador de Cocos Capital.

En 2025, Cocos alcanzó ingresos por unos USD 49,7 millones y un EBITDA ajustado de USD 25 millones. La empresa agregó que su facturación anualizada ya supera los USD 70 millones, dentro de un modelo que define como rentable, escalable y desarrollado sin levantar capital externo.

“Con esta operación, Cocos Capital avanza en su objetivo de consolidarse como una de las plataformas financieras digitales de mayor relevancia de América Latina”, dijo la empresa.

Compra de Voii

Como se detalló, días atrás se anunció que Cocos había completado la adquisición del 100% de Banco Voii y que había designado a Martín Diez como gerente general (CEO) de la entidad, a la espera de la aprobación del Banco Central de la República Argentina.

Voii nació en 2014 cuando Walter Grenón, quien presidía la entidad, su empresa Nexfin y Arroyo Ubajay adquirieron el 99,9% del capital accionario de MBA Lazard Banco de Inversiones.

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