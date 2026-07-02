Acusaron a José Serrano de usar información de inteligencia para facilitar el asesinato de Fernando Villavicencio

El ex ministro del correísmo, José Serrano.

La Fiscalía General del Estado presentó una acusación que sitúa al exministro del Interior José Serrano como una pieza clave en la planificación del asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, al sostener que habría utilizado contactos dentro de organismos de inteligencia y unidades especializadas de la Policía Nacional para obtener información reservada sobre los movimientos, rutinas y vulnerabilidades del entonces candidato, datos que, según la investigación, fueron entregados a la estructura criminal que ejecutó el magnicidio del 9 de agosto de 2023.

La exposición de la teoría del caso se desarrolló durante la audiencia preparatoria de juicio del denominado caso Magnicidio FV, en la que la fiscal Ana Hidalgo presentó el dictamen acusatorio contra siete procesados señalados como presuntos autores mediatos del crimen. Según la Fiscalía, la organización criminal habría estado integrada por personas que asumieron funciones diferenciadas en la planificación, obtención de información, coordinación logística y ejecución del atentado.

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En el caso de Serrano, el Ministerio Público sostiene que su participación consistió en proporcionar información estratégica obtenida a través de sus presuntos vínculos con funcionarios de inteligencia y de unidades policiales especializadas. De acuerdo con la acusación, esa información permitió identificar los desplazamientos habituales de Villavicencio, conocer detalles de su esquema de seguridad y detectar los momentos y lugares donde presentaba mayores vulnerabilidades.

Amanda Villavicencio y Tamia Villavicencio, hijas del asesinado candidato presidencial Fernando Villavicencio, salen con familiares tras una audiencia judicial sobre el asesinato de su padre en 2023, en Quito, Ecuador, el 3 de septiembre de 2025. REUTERS/Karen Toro

Durante la audiencia, la Fiscalía señaló que el exministro aprovechó el conocimiento que mantenía sobre la estructura policial y sus contactos dentro de las instituciones encargadas de labores de inteligencia para acceder a información reservada. Según la teoría fiscal, esos datos fueron compartidos con integrantes de la organización que posteriormente coordinó el asesinato.

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El Ministerio Público sostiene que ese trabajo previo de obtención de información fue determinante para la ejecución del atentado y afirmó que la identificación de las rutinas y puntos vulnerables del candidato permitió planificar el momento en que sería atacado. La Fiscalía considera que la inteligencia obtenida constituyó uno de los elementos esenciales de la operación criminal.

La acusación también ubica al procesado y sospechoso Xavier Jordán como quien habría impulsado la decisión de asesinar a Villavicencio. Según la investigación, las denuncias públicas realizadas por el entonces candidato presidencial afectaban intereses de Jordán, quien presuntamente habría promovido la conformación de la estructura criminal mediante contactos establecidos inicialmente con el fallecido narcotraficante Leandro Norero.

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Xavier Jordán

De acuerdo con la Fiscalía, esa articulación dio paso a una organización integrada por distintos actores que asumieron responsabilidades específicas dentro del plan. Entre ellos figura Daniel Salcedo, a quien el Ministerio Público atribuye un rol de coordinación y enlace entre varios de los procesados. La investigación sostiene que Salcedo habría participado en reuniones y videollamadas relacionadas con la logística del crimen y habría facilitado la comunicación entre distintos integrantes de la presunta organización.

Junto con Serrano, Jordán y Salcedo, la Fiscalía mantiene la acusación contra el exasambleísta Ronny Aleaga y contra Luis Arboleda, Esteban Aguilar y Wilmer Chavarría, a quienes también señala como presuntos autores mediatos del delito de asesinato. La institución sostiene que cada uno desempeñó funciones específicas dentro de la estructura que planificó el magnicidio.

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Para sustentar su dictamen acusatorio, la Fiscalía indicó que incorporará como prueba testimonios, pericias técnicas, análisis de comunicaciones, registros telefónicos, videollamadas, documentos, informes investigativos y otros elementos obtenidos durante la instrucción fiscal. Según el Ministerio Público, ese conjunto de evidencias permite reconstruir la coordinación entre los distintos procesados y establecer los roles que cada uno habría desempeñado antes del asesinato.

Fotografía de archivo del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio hablando durante un mitin de campaña, minutos antes de ser asesinado, el 9 de agosto de 2023, en Quito (Ecuador). EFE/ STR

Antes de que comenzara la exposición del dictamen, el juez que dirige la audiencia rechazó los pedidos de nulidad planteados por varias de las defensas y declaró la validez del proceso, lo que permitió que la Fiscalía continuara con la presentación de su teoría del caso.

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Las afirmaciones expuestas por el Ministerio Público corresponden a la hipótesis de la acusación y deberán ser debatidas durante las siguientes etapas del proceso penal. Será el tribunal que conozca la causa el encargado de valorar las pruebas presentadas por la Fiscalía y los argumentos de las defensas para determinar si existen responsabilidades penales respecto del asesinato de Fernando Villavicencio.