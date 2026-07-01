Sociedad

“Fue muy fuerte y largo”: un sismo sacudió al norte de Córdoba y se sintió en varias ciudades

El temblor tuvo su epicentro en las localidades de Deán Funes, Cruz del Eje y Serrezuela, según informaron desde el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres)

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Mapa de Argentina con cuadrícula, epicentro sísmico en Córdoba, círculos concéntricos, ciudades, mapa de Sudamérica y logotipo de INPRES
Un sismo de escala 4 sacudió a varias ciudades del norte de Córdoba

Un fuerte temblor se sintió durante la madrugada de este miércoles en varias ciudades de la provincia de Córdoba y generó temor entre los vecinos. Desde el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) informaron que el sismo fue de magnitud 4 y con epicentro en Deán Funes, Cruz del Eje y Serrezuela.

De acuerdo al informe brindado por el organismo estatal, el sismo fue de magnitud 4 y se originó a una profundidad de 11 kilómetros, lo que provocó que varios vecinos de diversas ciudad sientan el temblor con potencia.

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El INPRES detalló que el sismo sucedió a 30 kilómetros al suroeste de Deán Funes, 55 kilómetros al norte de La Falda y a 77 km al este de Serrezuela.

Acerca de cómo se sintió en los distintos puntos, las autoridades explicaron que en Cruz del Eje y Deán Funes la intensidad fue considerada Media, con escala de entre III a IV, por lo que lo “percibieron algunas personas en reposo y objetos colgantes oscilaron”.

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Tres mapas geográficos de Córdoba, Argentina, muestran el epicentro y la percepción de un sismo, con una leyenda de intensidad y ciudades
El reporte de intensidad del sismo que sacudió al norte de Córdoba elaborado por el Centro Sismológico Europeo-Mediterráneo (CSEM)

En cambio, en las localidades de Villa de Soto y Capilla del Monte la intensidad fue Débil, por lo que solo lo “percibieron algunas personas en reposo”.

Sobre la situación en Villa Carlos Paz, ciudad de Córdoba, Jesús María, Alta Gracia, Villa Dolores y Villa del Rosario, la intensidad fue menor, de II a III, por lo que solo fue sentido levemente por algunas personas en reposo o en edificios.

Fue muy fuerte y largo. De cuánto fue por qué no hay noticias todavía ,fue en Córdoba y alrededores”, aseguró un vecino de Cruz del Eje en los testimonios que recoge el Centro Sismológico Europeo-Mediterráneo (CSEM), cuyo reporte indica que el movimiento fue de una magnitud 4.4 en la escala de Richter.

Por su parte, un vecino de Villa de Soto señaló que el evento fue “bastante intenso” e incluso llegó a despertarlo mientras descansaba.

“Fue como a la 1 mas o menos. Se movieron las cosas. Ruido como que pasa un camión muy pesado a alta velocidad”, indicó, por su parte, un residente de Mina Clavero.

Por el momento las autoridades provinciales no aportaron información, pero no se registraron heridos, ni estructuras dañadas.

El antecedente

En enero de este año, un sismo de magnitud 4.4 en la escala de Richter se sintió en varias ciudades cordobesas. En esa oportunidad, el movimiento telúrico tuvo su epicentro en el departamento de Ischilín, al noroeste de la capital provincial.

De acuerdo al reporte elaborado por el Inpres, la profundidad del evento se estimó en 30 kilómetros, a las 20:07. Los residentes de la localidad de Deán Funes, ubicada a 21 kilómetros al oeste de donde fue el escenario principal, manifestaron que el movimiento fue “fuerte fuerte”. A 22 kilómetros del lugar, en Quilino, también reportaron una sensación de gran intensidad.

El área de impacto incluyó ciudades como Cruz del Eje (a 47 km del epicentro), donde la intensidad fue media; Jesús María (a 74 km), La Falda (a 76 km) y Río Ceballos (a 85 km). En Córdoba capital (a 114 km), el sismo se sintió un poco menos, al igual que en Cosquín y Alta Gracia; y muy débilmente en San Carlos Minas.

Según la información a la que pudo acceder ElDoce.TV, el temblor se percibió en edificios de la ciudad de Córdoba y en numerosas localidades del norte provincial. Incluso, algunos testigos describieron que el temblor estuvo acompañado de un sonido parecido a un trueno. Minutos después del evento principal, tras haber hecho una medición más puntual y revisar los datos del análisis, el CSEM emitió un reporte posterior en el que atribuyó al evento una magnitud levemente superior, de 4.9 grados.

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