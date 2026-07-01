Nicaragüenses nacidos en Estados Unidos mantienen derecho a la ciudadanía tras fallo de la Corte Suprema

La Corte Suprema de Estados Unidos declaró inconstitucional la orden ejecutiva de Donald Trump que buscaba restringir la ciudadanía por nacimiento. (AP foto/Mariam Zuhaib)

Miles de familias migrantes, incluidas numerosas de origen nicaragüense, conservarán el acceso automático a la ciudadanía estadounidense para sus hijos nacidos en el país. La Corte Suprema de Estados Unidos declaró inconstitucional la orden ejecutiva impulsada por Donald Trump que pretendía restringir ese derecho, reafirmando la protección de la Decimocuarta Enmienda.

La resolución confirma que el estatus migratorio de los padres no afecta el derecho a la nacionalidad de los nacidos en territorio estadounidense. De este modo, el tribunal cerró la puerta a uno de los intentos más polémicos de modificar la política migratoria desde el poder ejecutivo.

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La sentencia garantiza que estos niños, independientemente de la situación legal de sus padres, obtendrán la nacionalidad estadounidense al nacer, según informó 100% Noticias. El debate judicial sobre la ciudadanía por nacimiento, que llegó hasta la Corte Suprema, generó incertidumbre entre quienes iniciaron procesos de asilo, solicitaron programas humanitarios o aún esperan la resolución de sus trámites migratorios.

La decisión fue adoptada con una mayoría de seis magistrados. El presidente del tribunal, John Roberts, redactó la opinión principal, respaldado por los tres jueces liberales y la jueza Amy Coney Barrett. El juez Brett Kavanaugh apoyó el resultado, aunque expuso fundamentos distintos. En contraste, Clarence Thomas, Samuel Alito y Neil Gorsuch respaldaron la postura del expresidente Trump.

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El fallo ratificó que el estatus migratorio de los padres no afecta la nacionalidad estadounidense de los hijos nacidos en territorio estadounidense. (REUTERS/Shannon Stapleton)

La orden ejecutiva invalidada proponía limitar la ciudadanía automática únicamente a los hijos de ciudadanos estadounidenses o residentes legales. Sin embargo, esa iniciativa nunca llegó a implementarse, pues fue bloqueada por recursos presentados por estados, organizaciones de defensa de inmigrantes y familias directamente afectadas.

Debate constitucional y reacciones ante el fallo

Roberts señaló que “existen escasas pruebas que respalden esta visión drásticamente revisionista”, desestimando la base jurídica del planteamiento presidencial, según detalló 100% Noticias.

El núcleo del conflicto legal fue el significado de la Decimocuarta Enmienda, que establece que toda persona nacida en Estados Unidos y sujeta a su jurisdicción tiene derecho a la nacionalidad. El tribunal determinó que este principio garantiza la ciudadanía automática para casi todos los nacidos en el país, con mínimas excepciones.

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El fallo representa uno de los mayores reveses judiciales para la política migratoria impulsada durante el segundo mandato de Trump. Además, refuerza la vigencia de un sistema jurídico basado en el jus soli, es decir, la adquisición de la nacionalidad por nacimiento en el territorio, en contraste con el jus sanguinis aplicado en otros países, donde el derecho se transmite por ascendencia.

La decisión de la Corte Suprema garantiza la ciudadanía automática para los niños nacidos en Estados Unidos, incluidos hijos de familias migrantes nicaragüenses. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Harold Rocha, titular del Fondo Nicaragüense-Estadounidense de Defensa Legal y Educación (NALDEF), calificó la decisión como la reafirmación de “casi dos siglos de jurisprudencia que interpreta la Decimocuarta Enmienda como una garantía incontestable del derecho a la nacionalidad por parte de toda persona nacida en el territorio nacional”.

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El jurista consideró previsible el resultado por la abundancia de antecedentes, pero remarcó el hecho de que tres magistrados estuvieran dispuestos a explorar una interpretación que habría restringido derechos a los hijos de migrantes sin residencia legal. Rocha subrayó que un cambio de ese tipo “hubiese quebrantado no solamente casi dos siglos de jurisprudencia, sino que sustancialmente hubiese alterado un concepto de fondo que se aplica en el derecho consuetudinario”.

Advirtió, además, sobre los límites al poder presidencial: “No se prestó mucho análisis al hecho de que un presidente no tiene constitucionalmente la potestad de enmendar la Constitución a través de un decreto ejecutivo”.

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El abogado recordó que cualquier modificación de este principio debe pasar por el poder legislativo y requerir el aval de las legislaturas estatales, un proceso mucho más complejo que la emisión de una orden ejecutiva.

Aunque la decisión mantiene el derecho vigente, Rocha anticipó que la cuestión podría reabrirse si la composición del tribunal cambiara en el futuro, lo que dejaría abierta la posibilidad de nuevas interpretaciones, según subrayó 100% Noticias.

La vigencia del derecho a la ciudadanía por nacimiento resulta especialmente relevante para las familias nicaragüenses que han ingresado a Estados Unidos en los últimos años, muchas de ellas a través de solicitudes de asilo, programas humanitarios o con trámites migratorios pendientes. El fallo asegura que sus hijos seguirán protegidos por una garantía constitucional que forma parte del sistema legal estadounidense desde hace más de 150 años.

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