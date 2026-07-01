Nicaragua

Nicaragüenses nacidos en Estados Unidos mantienen derecho a la ciudadanía tras fallo de la Corte Suprema

El reciente fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos garantiza a los hijos de migrantes nicaragüenses el acceso a la nacionalidad estadounidense, sin importar el estatus legal de sus padres.

Guardar
Google icon
La Corte Suprema de Estados Unidos declaró inconstitucional la orden ejecutiva de Donald Trump que buscaba restringir la ciudadanía por nacimiento. (AP foto/Mariam Zuhaib)
La Corte Suprema de Estados Unidos declaró inconstitucional la orden ejecutiva de Donald Trump que buscaba restringir la ciudadanía por nacimiento. (AP foto/Mariam Zuhaib)

Miles de familias migrantes, incluidas numerosas de origen nicaragüense, conservarán el acceso automático a la ciudadanía estadounidense para sus hijos nacidos en el país. La Corte Suprema de Estados Unidos declaró inconstitucional la orden ejecutiva impulsada por Donald Trump que pretendía restringir ese derecho, reafirmando la protección de la Decimocuarta Enmienda.

La resolución confirma que el estatus migratorio de los padres no afecta el derecho a la nacionalidad de los nacidos en territorio estadounidense. De este modo, el tribunal cerró la puerta a uno de los intentos más polémicos de modificar la política migratoria desde el poder ejecutivo.

PUBLICIDAD

La sentencia garantiza que estos niños, independientemente de la situación legal de sus padres, obtendrán la nacionalidad estadounidense al nacer, según informó 100% Noticias. El debate judicial sobre la ciudadanía por nacimiento, que llegó hasta la Corte Suprema, generó incertidumbre entre quienes iniciaron procesos de asilo, solicitaron programas humanitarios o aún esperan la resolución de sus trámites migratorios.

La decisión fue adoptada con una mayoría de seis magistrados. El presidente del tribunal, John Roberts, redactó la opinión principal, respaldado por los tres jueces liberales y la jueza Amy Coney Barrett. El juez Brett Kavanaugh apoyó el resultado, aunque expuso fundamentos distintos. En contraste, Clarence Thomas, Samuel Alito y Neil Gorsuch respaldaron la postura del expresidente Trump.

PUBLICIDAD

El fallo ratificó que el estatus migratorio de los padres no afecta la nacionalidad estadounidense de los hijos nacidos en territorio estadounidense. (REUTERS/Shannon Stapleton)
El fallo ratificó que el estatus migratorio de los padres no afecta la nacionalidad estadounidense de los hijos nacidos en territorio estadounidense. (REUTERS/Shannon Stapleton)

La orden ejecutiva invalidada proponía limitar la ciudadanía automática únicamente a los hijos de ciudadanos estadounidenses o residentes legales. Sin embargo, esa iniciativa nunca llegó a implementarse, pues fue bloqueada por recursos presentados por estados, organizaciones de defensa de inmigrantes y familias directamente afectadas.

Debate constitucional y reacciones ante el fallo

Roberts señaló que “existen escasas pruebas que respalden esta visión drásticamente revisionista”, desestimando la base jurídica del planteamiento presidencial, según detalló 100% Noticias.

El núcleo del conflicto legal fue el significado de la Decimocuarta Enmienda, que establece que toda persona nacida en Estados Unidos y sujeta a su jurisdicción tiene derecho a la nacionalidad. El tribunal determinó que este principio garantiza la ciudadanía automática para casi todos los nacidos en el país, con mínimas excepciones.

El fallo representa uno de los mayores reveses judiciales para la política migratoria impulsada durante el segundo mandato de Trump. Además, refuerza la vigencia de un sistema jurídico basado en el jus soli, es decir, la adquisición de la nacionalidad por nacimiento en el territorio, en contraste con el jus sanguinis aplicado en otros países, donde el derecho se transmite por ascendencia.

Grupo de adultos y niños frente a la Corte Suprema de Estados Unidos, con columnas blancas y una escalinata, algunos llevan mochilas y documentos.
La decisión de la Corte Suprema garantiza la ciudadanía automática para los niños nacidos en Estados Unidos, incluidos hijos de familias migrantes nicaragüenses. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Harold Rocha, titular del Fondo Nicaragüense-Estadounidense de Defensa Legal y Educación (NALDEF), calificó la decisión como la reafirmación de “casi dos siglos de jurisprudencia que interpreta la Decimocuarta Enmienda como una garantía incontestable del derecho a la nacionalidad por parte de toda persona nacida en el territorio nacional”.

El jurista consideró previsible el resultado por la abundancia de antecedentes, pero remarcó el hecho de que tres magistrados estuvieran dispuestos a explorar una interpretación que habría restringido derechos a los hijos de migrantes sin residencia legal. Rocha subrayó que un cambio de ese tipo “hubiese quebrantado no solamente casi dos siglos de jurisprudencia, sino que sustancialmente hubiese alterado un concepto de fondo que se aplica en el derecho consuetudinario”.

Advirtió, además, sobre los límites al poder presidencial: “No se prestó mucho análisis al hecho de que un presidente no tiene constitucionalmente la potestad de enmendar la Constitución a través de un decreto ejecutivo”.

El abogado recordó que cualquier modificación de este principio debe pasar por el poder legislativo y requerir el aval de las legislaturas estatales, un proceso mucho más complejo que la emisión de una orden ejecutiva.

Aunque la decisión mantiene el derecho vigente, Rocha anticipó que la cuestión podría reabrirse si la composición del tribunal cambiara en el futuro, lo que dejaría abierta la posibilidad de nuevas interpretaciones, según subrayó 100% Noticias.

La vigencia del derecho a la ciudadanía por nacimiento resulta especialmente relevante para las familias nicaragüenses que han ingresado a Estados Unidos en los últimos años, muchas de ellas a través de solicitudes de asilo, programas humanitarios o con trámites migratorios pendientes. El fallo asegura que sus hijos seguirán protegidos por una garantía constitucional que forma parte del sistema legal estadounidense desde hace más de 150 años.

Temas Relacionados

Corte Suprema de Estados UnidosDonald TrumpciudadaníaNacionalidadNicaragua

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Las comunidades de Petén presentan un recurso para anular la actualización del plan maestro de Laguna del Tigre

Los representantes de 37 asentamientos y una delegación de Sierra de Lacandón impugnaron la Resolución SE 124/2026 del CONAP, al alegar que fue aprobada sin aviso ni consulta previa a la población

Las comunidades de Petén presentan un recurso para anular la actualización del plan maestro de Laguna del Tigre

Detienen provisionalmente a un hondureño por una presunta estafa con criptomonedas en El Salvador

El juzgado de San Salvador ordenó que el hondureño siga el proceso en prisión tras señalarlo por captar dinero con una sociedad fantasma y dejar un perjuicio preliminar de 350.000 dólares

Detienen provisionalmente a un hondureño por una presunta estafa con criptomonedas en El Salvador

Nasry Asfura pide a Marco Rubio una salida humanitaria para miles de hondureños tras el fin del TPS en Estados Unidos

El presidente de Honduras, solicitó la búsqueda de una solución que permita proteger a miles de hondureños afectados por la terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS)

Nasry Asfura pide a Marco Rubio una salida humanitaria para miles de hondureños tras el fin del TPS en Estados Unidos

El Salvador: Ormusa alerta sobre desigualdades económicas y falta de servicios para mujeres en La Paz

Las desigualdades en el acceso al empleo, los ingresos y los servicios básicos continúan restringiendo las oportunidades de desarrollo para muchas mujeres, según una organización

El Salvador: Ormusa alerta sobre desigualdades económicas y falta de servicios para mujeres en La Paz

Productores de ron piden aplicar impuestos por igual a toda la industria del alcohol de República Dominicana

El gremio empresarial Adopron reclamó a las entidades recaudadoras un criterio parejo para la fiscalización de bebidas alcohólicas y sostuvo que un trato equivalente mejora la competencia, impulsa el sector y refuerza la recaudación

Productores de ron piden aplicar impuestos por igual a toda la industria del alcohol de República Dominicana

TECNO

Bicicletas eléctricas: por qué cada vez más personas las eligen para reemplazar el automóvil

Bicicletas eléctricas: por qué cada vez más personas las eligen para reemplazar el automóvil

Los tres atributos que debes buscar en la batería de tu próximo celular, según HONOR

Partidos del Mundial 2026 hoy 1 de julio: Roja Directa, Fútbol Libre y otras páginas que debes evitar

Qué es Micro RGB: la nueva tecnología de imagen para televisores potenciada por IA

iPhone 17 Pro vs. iPhone 16 Pro: diferencias clave, precios y cuál conviene elegir

ENTRETENIMIENTO

Chris Brown deberá pagar 13 millones de dólares por el ataque de uno de sus perros a una empleada doméstica

Chris Brown deberá pagar 13 millones de dólares por el ataque de uno de sus perros a una empleada doméstica

El video en que Diddy invitó a una fiesta a Daveigh Chase cuando tenía 12 años vuelve a circular tras la muerte de la actriz

Jacob Elordi aún no conoce a la familia de Kendall Jenner: qué es lo que dice el entorno de la modelo

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce toma forma en el Madison Square Garden con decorados de “Garden Party”

“La hipótesis del amor”: Un vistazo a la esperada adaptación de la novela de Ali Hazelwood

MUNDO

Una legendario ferrocarril retoma su travesía, une historia y naturaleza en el norte de América

Una legendario ferrocarril retoma su travesía, une historia y naturaleza en el norte de América

Trump dijo que las conversaciones con Irán avanzan “muy bien” mientras continúan las negociaciones indirectas en Doha

La última llamada fija en Finlandia, un adiós a 150 años de comunicación por cobre

Un grupo tradicionalista desafió al Papa y ordenó cuatro obispos pese a la advertencia de excomunión

Dos días después de la eliminación ante Paraguay, la Policía investiga la sede de la Federación de Fútbol de Alemania