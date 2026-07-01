Política

Menem vs. Cafiero: la interna que transformó al peronismo y marcó el rumbo de la política argentina

La interna del Partido Justicialista de 1988 enfrentó a Carlos Menem y Antonio Cafiero en una disputa que redefinió el liderazgo del peronismo

Guardar
Google icon
La interna del Partido Justicialista de 1988 enfrentó a Carlos Menem y Antonio Cafiero y redefinió el liderazgo del peronismo

La interna del Partido Justicialista en 1988 enfrentó a dos gobernadores con poder real en Argentina. Carlos Menem, junto a Eduardo Duhalde, compitió contra Antonio Cafiero y José Manuel de la Sota, en una contienda que movilizó al peronismo y definió el rumbo político posterior. Menem se impuso con el 54% de los votos, resultado que lo habilitó para enfrentar más tarde a Eduardo Angeloz en la elección presidencial. El proceso dejó huellas en la dinámica interna y en las estrategias del movimiento peronista.

Iván Orbuch, doctor en Educación y autor del libro La interna que paralizó al país, destacó en Infobae en Vivo que el contexto carecía de un liderazgo peronista indiscutido tras la muerte de Juan Domingo Perón. La ausencia de una figura dominante abrió la puerta a enfrentamientos directos, en los que la renovación y el estilo de los candidatos cobraron protagonismo.

PUBLICIDAD

Menem, catalogado como “outsider” por su estilo histriónico y diferente, logró capitalizar el descontento mediante una campaña artesanal y una presencia mediática singular.

La interna Menem-Cafiero

Carlos Menem construyó su candidatura a partir de un perfil distinto al de Antonio Cafiero. Mientras Cafiero representaba una línea moderada y mantenía lazos estrechos con Raúl Alfonsín, Menem criticó abiertamente al gobierno radical y se mostró cercano tanto al peronismo tradicional como a sectores populares y del espectáculo. Orbuch remarcó que esta diferencia en el discurso y la estética política resultó central en el resultado de la interna.

PUBLICIDAD

Menem - Cafiero
Carlos Menem se impuso con el 54% de los votos en la interna peronista y quedó habilitado para competir en la elección presidencial (Archivo).

La Confederación General del Trabajo (CGT), principal central sindical argentina, desempeñó un papel relevante. Cafiero eligió excluir a los grandes gremios de su estructura interna, mientras Menem los sumó a su espacio, un hecho que, según Orbuch, fue determinante para sumar apoyos y votos.

Al mismo tiempo, la interna se desarrolló sin un líder indiscutido en el peronismo, situación inédita desde la vuelta de la democracia, lo que favoreció la competencia abierta entre ambos sectores.

La campaña de Menem se caracterizó por gestos de cercanía y una construcción simbólica del “outsider”. Esto no implicaba venir de fuera de la política, sino ejercerla de un modo inesperado y diferente.

En provincias como La Rioja y Catamarca, Menem logró cerca del 98% de los votos, una cifra que, aunque irrelevante en términos cuantitativos frente a Buenos Aires, Santa Fe o Córdoba, reflejó la fuerza de su mensaje en el interior.

carlos menem preso
Menem capitalizó el descontento con una campaña artesanal y una imagen de outsider que lo diferenció de Antonio Cafiero

Variables de disputa interna: del pasado al presente

La comparación con los mecanismos de disputa actuales muestra importantes diferencias. Orbuch sostuvo que la interna de 1988 se desarrolló sin campañas negativas en el sentido moderno. No se utilizó información privada ni hubo ataques personales a través de redes sociales, herramientas inexistentes en ese momento. Los búnkers de ambos candidatos estaban a escasas cuadras, pero la relación se mantuvo cordial y sin episodios de carpetazos.

Los medios de comunicación jugaron un papel relevante, aunque limitado a la televisión, radio y prensa gráfica. La confrontación discursiva se canalizó a través de solicitadas y entrevistas cruzadas. Menem acusó a Cafiero de querer transformar al peronismo en un partido socialdemócrata, mientras Cafiero apostó por una línea moderada y democrática. No existió el nivel de polarización mediática que caracteriza las campañas recientes.

En cuanto a la presencia de voceros o terceros, Orbuch identificó algunas figuras que operaron en la periferia de la disputa, como José Manuel de la Sota y Eduardo Duhalde. Sin embargo, estos actores no alcanzaron el protagonismo ni la capacidad de influencia que hoy ostentan ciertos diputados o intendentes cercanos a los principales líderes del peronismo.

Crédito: Silvio Fabrykant
La interna Menem-Cafiero transcurrió sin violencia política, sin campañas negativas modernas y con un reconocimiento rápido de la derrota por parte de Cafiero

Épica, artistas y movilización

La campaña de Menem introdujo una fuerte carga épica. El candidato realizó caravanas, actos masivos, y gestos simbólicos como la célebre “ñoqueada” en La Boca, donde reunió a diversos sectores sociales afectados por la hiperinflación. Un ejemplo significativo fue un acto en Laferrere, partido de La Matanza, que congregó a cerca de medio millón de personas un sábado por la tarde. Este tipo de movilizaciones resultaron clave para consolidar la imagen y el apoyo popular de Menem.

En el plano cultural, la mayoría de los artistas y referentes de la cultura apoyaron abiertamente la fórmula Cafiero-De la Sota. Menem contó con escasos apoyos en ese ambiente, aunque la tendencia se modificó durante su presidencia. Orbuch aclara que el respaldo masivo de músicos y figuras del espectáculo a candidatos peronistas se consolidó en elecciones posteriores, especialmente a partir de la década de 2000.

La campaña transcurrió sin hechos de violencia política. El intercambio entre los candidatos se limitó a declaraciones públicas y solicitadas. Antonio Cafiero reconoció rápidamente su derrota y destacó el tamaño del Partido Justicialista, que por entonces contaba con cerca de cuatro millones de afiliados.

--

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

Temas Relacionados

PeronismoCristina Fernández de KirchnerLiderazgo PolíticoElecciones InternasInfobae en VivoInfobae A las Nueve

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Nueva concentración en la CNEA: trabajadores reclamaron por las desvinculaciones y el desalojo

La convocatoria comenzó a las 9 en el edificio de Núñez. Cuestionan el operativo de seguridad realizado durante la ocupación del martes

Nueva concentración en la CNEA: trabajadores reclamaron por las desvinculaciones y el desalojo

Tolosa Paz habló sobre la interna peronista: “La unidad tiene que estar fundada en las ideas y no en las personas”

La diputada nacional marcó posición durante una gira por Santiago del Estero, ante la tensión en las filas del peronismo por la conducción del espacio

Tolosa Paz habló sobre la interna peronista: “La unidad tiene que estar fundada en las ideas y no en las personas”

Procesaron con prisión preventiva a la presunta viuda negra acusada de asesinar al socio de Martín Menem

La Justicia ordenó un millonario embargo de los bienes de Anabela Sabrina Olmedo, acusada del homicidio y robo de Daniel Antonio Osorio Peñaloza

Procesaron con prisión preventiva a la presunta viuda negra acusada de asesinar al socio de Martín Menem

Inflación, Corte Suprema y Adorni: las definiciones sobre temas clave de Adrián Ravier, el nuevo vocero del Gobierno

El funcionario estimó que el índice de junio rondará el 1,9% y reconoció que la imagen del Gobierno “cayó”, aunque evitó atribuirlo al caso Manuel Adorni. Qué dijo sobre la Ley de Financiamiento Universitario

Inflación, Corte Suprema y Adorni: las definiciones sobre temas clave de Adrián Ravier, el nuevo vocero del Gobierno

Julio llegó con la campaña: los Milei enterraron a Adorni y encendieron los motores para la reelección

Javier y Karina reordenaron los nombres para ir por el 2027. Dardo a Macri y atadura del PRO. La pelea del peronismo, más simple de lo que parece

Julio llegó con la campaña: los Milei enterraron a Adorni y encendieron los motores para la reelección

DEPORTES

Inglaterra-RD Congo, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Inglaterra-RD Congo, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Euforia en Francia tras la goleada a Suecia en el Mundial: “favoritos”, “exhibición” y “potencial muy alto”

“Problemas con esposas y familias”: el escándalo que se desató en Alemania tras la eliminación contra Paraguay del Mundial

Cómo se fabrican los balones que se utilizan en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y qué controles deben superar

Sebastián Beccacece dejó de ser el entrenador de Ecuador tras ser eliminado por México en el Mundial: “Los resultados mandan”

TELESHOW

Criticaron a Manu Urcera por opinar sobre la belleza de las mujeres y Nicole Neumann lo defendió: “Lo hacen todos”

Criticaron a Manu Urcera por opinar sobre la belleza de las mujeres y Nicole Neumann lo defendió: “Lo hacen todos”

La Joaqui contó cómo cambió su vida gracias a una enseñanza de Cazzu: “Yo era una persona muy tonta”

Oriana Sabatini lanzó una pregunta a sus seguidores y la respuesta de Paulo Dybala causó furor: “Hacelo por favor”

Gran Hermano frenó el emotivo reencuentro de Yanina Zilli y su hijo con una firme advertencia

Las vacaciones en velero de Valeria Mazza por el Mediterráneo oriental “Celebrando con familia y amigos”

INFOBAE AMÉRICA

Las monedas antiguas de ₡5, ₡10 y ₡25 dejan de ser válidas en comercios desde este 1 de julio en Costa Rica

Las monedas antiguas de ₡5, ₡10 y ₡25 dejan de ser válidas en comercios desde este 1 de julio en Costa Rica

La asociación Poder Ciudadano inicia el 4 de julio la recolección de firmas para una reforma judicial en Guatemala

Del sol abrasador a las tormentas: el brusco giro del clima que vivirá Panamá

Los pagos transfronterizos se convierten en la nueva batalla por las pymes en América Latina

Nicaragüenses nacidos en Estados Unidos mantienen derecho a la ciudadanía tras fallo de la Corte Suprema