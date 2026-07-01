Cuáles fueron los 10 autos 0 km más vendidos de junio y qué modelo lideró el ranking

El mercado automotor registró 45.995 patentamientos en junio, con una suba mensual del 7,2%, aunque el volumen quedó por debajo del mismo mes del año pasado (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mercado de vehículos 0 km atravesó un primer semestre marcado por una menor actividad respecto del año pasado, aunque junio mostró una recuperación frente al mes anterior. Durante el sexto mes del año se patentaron 45.995 unidades, un volumen que significó una suba del 7,2% respecto de mayo, pero una caída del 12,8% en la comparación interanual. Entre enero y junio se registraron 294.181 patentamientos, un 9,9% menos que en igual período de 2025.

El desempeño del mes respondió a una dinámica dispar entre los distintos segmentos. Los automóviles registraron 30.106 patentamientos y los comerciales livianos alcanzaron 13.093 unidades. En conjunto, ambos segmentos sumaron 43.199 operaciones durante junio. Los vehículos comerciales pesados aportaron otras 1.787 unidades, mientras que el total del mercado llegó a los 45.995 patentamientos.

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En ese contexto, el ranking de los modelos más vendidos volvió a mostrar el peso que conservaron las pick ups, aunque también reflejó el avance de varios SUV y la permanencia de algunos de los autos tradicionales entre los principales puestos. El listado elaborado por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara) incluye automóviles y comerciales livianos y permite observar cuáles fueron los modelos que concentraron la mayor parte de las ventas durante junio.

La principal protagonista volvió a ser la Toyota Hilux. La pick up encabezó el ranking mensual con 3.002 patentamientos, una cifra que la ubicó con amplia ventaja sobre el resto de los modelos. El desempeño de la camioneta fabricada en Zárate también ratificó su liderazgo dentro del acumulado del año.

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El segundo lugar correspondió al Fiat Cronos, que registró 1.900 unidades durante junio. El sedán producido en Córdoba se mantuvo como el automóvil de pasajeros mejor ubicado dentro del listado general y volvió a aparecer entre los principales referentes del mercado argentino.

En el tercer puesto quedó la Ford Ranger, con 1.786 patentamientos. De esa manera, el podio quedó integrado por dos pick ups y un automóvil, una composición que volvió a mostrar la fuerte demanda que conservaron las camionetas en distintos segmentos del mercado.

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La Toyota Hilux encabezó el ranking de junio con 3.002 patentamientos y mantuvo el liderazgo también en el acumulado del primer semestre

El cuarto lugar fue para la Ford Territory, que alcanzó 1.584 unidades. El SUV continuó entre los modelos con mayor volumen de patentamientos y volvió a ubicarse por encima de varias propuestas tradicionales del segmento. En el quinto puesto apareció la Volkswagen Amarok, con 1.229 unidades, lo que significó la presencia de una tercera pick up dentro de los primeros cinco lugares del ranking mensual.

La segunda mitad del Top 10 comenzó con una de las novedades del mercado. El Volkswagen Tera, uno de los modelos incorporados recientemente a la oferta local, ocupó el sexto puesto gracias a 1.131 patentamientos. Detrás quedó la Chevrolet Tracker, con 1.113 unidades, otro SUV que mantuvo un importante nivel de ventas durante junio.

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El Peugeot 208 ocupó el octavo lugar con 1.089 patentamientos, seguido muy de cerca por el Toyota Yaris Cross, que sumó 1.075 unidades. El décimo puesto quedó para el Chevrolet Onix, con 1.073 patentamientos. Entre el octavo y el décimo lugar la diferencia fue de apenas 16 unidades, una muestra de la paridad que existió en esa parte del ranking.

Los 10 modelos más vendidos de junio

Toyota Hilux: 3.002 unidades. Fiat Cronos: 1.900. Ford Ranger: 1.786. Ford Territory: 1.584. Volkswagen Amarok: 1.229. Volkswagen Tera: 1.131. Chevrolet Tracker: 1.113. Peugeot 208: 1.089. Toyota Yaris Cross: 1.075. Chevrolet Onix: 1.073.

El ranking del semestre

El liderazgo de la Hilux durante junio también coincidió con el resultado del acumulado semestral. Entre enero y junio el modelo registró 15.549 patentamientos, la cifra más alta del mercado. En el segundo lugar se ubicó el Fiat Cronos, con 12.058 unidades, mientras que la disputa por el tercer puesto mostró una diferencia muy reducida entre dos modelos de Ford.

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El Fiat Cronos, la Ford Ranger, la Ford Territory y la Volkswagen Amarok completaron los cinco primeros lugares del listado mensual

La Ford Territory alcanzó 10.592 patentamientos durante el primer semestre y ocupó el tercer lugar del acumulado anual. Muy cerca apareció la Ford Ranger, con 10.398 unidades, seguida por el Peugeot 208, que sumó 11.470 patentamientos y permaneció entre los modelos con mayor volumen de ventas del mercado.

Dentro de los diez primeros puestos del semestre también figuraron la Volkswagen Tera, con 8.240 unidades; la Volkswagen Amarok, con 8.088; la Chevrolet Tracker, con 7.603; el Chevrolet Onix, con 7.210; y el Toyota Yaris, que acumuló 6.061 patentamientos entre enero y junio.

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El ranking de junio también reflejó la diversidad de segmentos que concentraron la demanda. Entre los diez primeros lugares convivieron tres pick ups (Toyota Hilux, Ford Ranger y Volkswagen Amarok), tres SUV (Ford Territory, Chevrolet Tracker y Toyota Yaris Cross), dos hatchbacks (Peugeot 208 y Chevrolet Onix), un sedán (Fiat Cronos) y el Volkswagen Tera, que se incorporó recientemente a la oferta del mercado argentino y logró posicionarse entre los modelos con mayor volumen de patentamientos.

Los datos de Acara también mostraron que el mercado de vehículos livianos concentró la mayor parte de las operaciones del mes. En el acumulado del semestre, los patentamientos de vehículos livianos llegaron a 277.049 unidades, frente a 10.880 comerciales pesados.

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La distribución por marcas también acompañó el liderazgo de algunos de estos modelos. Toyota encabezó el mercado de livianos durante junio con 6.775 patentamientos, seguida por Volkswagen (5.487), Fiat (5.226), Ford (4.375) y Chevrolet (3.847). Esas cinco automotrices concentraron la mayor parte de las ventas del mes y colocaron varios modelos dentro de los primeros puestos del ranking.