Del sol abrasador a las tormentas: el brusco giro del clima que vivirá Panamá

Después de jornadas con sensaciones térmicas de hasta 41 °C, el país enfrentará varios días marcados por inestabilidad atmosférica y actividad eléctrica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Después de varios días marcados por temperaturas elevadas y sensaciones térmicas superiores a los 40 °C en gran parte del Pacífico panameño, el panorama meteorológico cambiará de forma significativa durante las próximas horas.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) emitió un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas eléctricas vigente hasta las 11:59 de la noche del 3 de julio, advirtiendo que el país pasará de un escenario dominado por el calor extremo a otro caracterizado por precipitaciones generalizadas, actividad eléctrica y posibles ráfagas de viento.

La vigilancia abarca todo el territorio nacional, incluyendo ambas vertientes marítimas, debido a la llegada de un periodo con mayor contenido de humedad y cambios en el patrón de circulación atmosférica.

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Según el IMHPA, el conocido “veranito de San Juan”, que este año se prolongó entre el 24 y el 30 de junio, ha llegado a su fin. A partir del 1 de julio comenzará una nueva etapa caracterizada por el fortalecimiento de diversos sistemas atmosféricos que favorecerán la formación de lluvias sobre gran parte del país.

Las lluvias podrían dejar acumulados importantes en las próximas 72 horas, aumentando el riesgo de inundaciones urbanas y crecidas de ríos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre ellos figura la aproximación de la onda tropical número 19, cuya influencia se espera entre el 1 y el 2 de julio, además de áreas de baja presión y ejes de vaguada que incrementarán la inestabilidad atmosférica.

El pronóstico prevé acumulados diarios de lluvia de entre 25 y 85 milímetros, mientras que durante las siguientes 72 horas podrían registrarse acumulaciones significativas en distintas regiones del país.

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Los meteorólogos advierten que estas precipitaciones podrían provocar un aumento importante en los niveles de ríos y quebradas, inundaciones urbanas y rurales, deslizamientos de tierra y afectaciones en sectores vulnerables.

El cambio resulta particularmente llamativo porque ocurre apenas un día después de que el propio instituto mantuviera vigente un aviso por temperaturas y sensación térmica elevadas.

El cambio de las condiciones atmosféricas pondrá fin al episodio de calor extremo que predominó durante el veranito de San Juan. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante los últimos días, amplias zonas del Pacífico registraron temperaturas máximas de entre 31 °C y 36 °C, mientras que la elevada humedad hizo que la sensación térmica alcanzara valores entre 36 °C y 41 °C, ubicándose en categorías de "Precaución Extrema" y “Peligro” del índice de calor.

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Las altas temperaturas estuvieron favorecidas por la disminución temporal de las lluvias asociada al veranito de San Juan, así como por la presencia de polvo del Sahara, que redujo la formación de nubosidad y permitió una mayor incidencia de la radiación solar sobre la superficie.

Ahora, con el ingreso de humedad al istmo, ese escenario cambia de manera importante.

Aunque las lluvias contribuirán a disminuir las temperaturas máximas, también incrementarán los riesgos asociados a eventos hidrometeorológicos, especialmente en comunidades cercanas a ríos, zonas montañosas y áreas con antecedentes de inundaciones.

El IMHPA recomendó a la población mantenerse atenta a los boletines oficiales, evitar cruzar ríos crecidos o calles inundadas y seguir las indicaciones emitidas por los organismos de protección civil.

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Una herramienta para entender el clima del futuro

Mientras el país enfrenta este cambio inmediato en las condiciones del tiempo, Panamá también avanza en el fortalecimiento de herramientas para comprender cómo evolucionará el clima en las próximas décadas.

El Visor Centroamericano de Escenarios de Cambio Climático permite proyectar el comportamiento futuro del clima y apoyar la toma de decisiones en sectores como agricultura, salud e infraestructura. Cortesía IMHPA

Como parte de ese esfuerzo, el IMHPA desarrolló recientemente un taller práctico sobre el Visor Centroamericano de Escenarios de Cambio Climático, una plataforma regional diseñada para facilitar el análisis del clima futuro y apoyar la toma de decisiones basada en evidencia científica.

La capacitación reunió a académicos, investigadores, representantes de instituciones públicas, organismos internacionales, empresas privadas y estudiantes, quienes participaron en ejercicios prácticos y estudios de caso sobre el uso de esta herramienta tecnológica.

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El proyecto forma parte de una iniciativa regional respaldada por el programa Euroclima+ y la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIAP), con apoyo de la cooperación española.

Durante el taller, la ingeniera Luz Graciela destacó que la plataforma ofrece aplicaciones para sectores como salud, agricultura, infraestructura, gestión del agua y ordenamiento territorial, permitiendo incorporar información climática en la planificación de políticas públicas y proyectos de desarrollo.

El Visor Centroamericano de Escenarios de Cambio Climático permite visualizar y descargar proyecciones climáticas para Panamá, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, facilitando la evaluación de riesgos asociados al cambio climático y el diseño de estrategias de adaptación.

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Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos oficiales ante la posibilidad de deslizamientos e incrementos en el caudal de ríos y quebradas. EFE/ Marcelino Rosario

Para los especialistas, herramientas como esta cobran cada vez mayor importancia en una región donde fenómenos extremos como olas de calor, lluvias intensas y periodos secos tienden a presentarse con mayor frecuencia e intensidad, haciendo indispensable contar con información científica para reducir la vulnerabilidad de la población y mejorar la capacidad de respuesta ante eventos meteorológicos cada vez más variables.