Guatemala

La asociación Poder Ciudadano inicia el 4 de julio la recolección de firmas para una reforma judicial en Guatemala

La organización civil buscará que el Tribunal Supremo Electoral habilite una consulta en los comicios del 27 de junio de 2027, con jornadas de cuatro horas en plazas centrales de seis ciudades del país

Guardar
Google icon
Personas firman documentos en un puesto con toldo y pancartas de Poder Ciudadano, que dice '4 de Julio: Reforma Judicial'. Al fondo, un volcán.
Miembros de la asociación Poder Ciudadano firman registros para promover una reforma judicial en un evento público el 4 de julio en Guatemala. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Poder Ciudadano iniciará el 4 de julio la recolección de firmas para impulsar una reforma constitucional al sistema de justicia en Guatemala, con el objetivo de que el Tribunal Supremo Electoral incluya una papeleta sobre la propuesta en las elecciones del 27 de junio de 2027.

La asociación civil anunció que la jornada comenzará este sábado de 9:00 a 13:00 en los parques centrales de Ciudad de Guatemala, Xela, Cobán, Mazatenango, Chiquimula y Nebaj, en Quiché. Podrán firmar ciudadanos guatemaltecos mayores de edad que estén empadronados en el Tribunal Supremo Electoral.

La iniciativa fue promovida por Poder Ciudadano, una organización surgida después de las elecciones de segundo grado de este año para buscar una salida a los problemas detectados en la renovación de autoridades. El proceso es liderado por el abogado experto en temas constitucionales Edgar Ortiz y por la empresaria y comunicadora Marjorie von Ahn.

PUBLICIDAD

La propuesta apunta a cambiar el modo en que se integran las cortes

Uno de los ejes centrales del plan es eliminar las comisiones de postulación, un mecanismo que, según la organización, se ha deteriorado con el paso de los años. Ortiz sostuvo que el modelo está agotado y que abrió espacio a la corrupción.

En un mensaje difundido por la agrupación, el abogado afirmó: “Estamos en los diez peores puestos en lo que se refiere a justicia civil y justicia penal”. A partir de ese diagnóstico, vinculó las fallas del sistema con el diseño constitucional vigente.

La propuesta también plantea sustituir el esquema de designación política por uno de carrera judicial basado en mérito. Según explicó Ortiz, en Guatemala el Congreso designa casi 300 magistrados en una sola sesión cada cinco años, y la organización busca quitarle ese poder al Legislativo en el caso de los magistrados de apelaciones.

PUBLICIDAD

Hombre de tez clara, cabello oscuro, sonrisa, vestido con traje azul marino, camisa blanca y corbata celeste, con los brazos cruzados y un reloj negro
James Ortiz, especialista en derecho constitucional, posa sonriente con traje oscuro, camisa blanca y corbata clara, con los brazos cruzados en un estudio. (Edgar Ortiz, Poder Ciudadano)

El planteamiento toma como referencia sistemas en los que los jueces ascienden mediante exámenes de oposición. La idea, según el fundador de la asociación, es despolitizar la justicia y reducir la influencia de los ciclos partidarios sobre los tribunales.

El plan incluye nombramientos escalonados y más tiempo en los cargos

Otro de los cambios propuestos es dejar de renovar de manera simultánea a las altas cortes cada cinco años. Ortiz señaló que en la actualidad se reemplaza al mismo tiempo a los 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia y a los 10 magistrados de la Corte Constitucional.

Frente a ese esquema, la asociación propone nombramientos escalonados. Como ejemplo, planteó que los integrantes de una corte puedan ser renovados en grupos de cuatro cada cuatro años, en lugar de ser sustituidos en bloque.

La iniciativa incluye además la eliminación de los magistrados suplentes en la Corte Constitucional. Ortiz cuestionó que esos suplentes ejerzan la magistratura a tiempo parcial mientras mantienen actividad privada como abogados durante el resto de la jornada.

El quinto punto del proyecto propone ampliar el período de los magistrados de las altas cortes, que hoy es de cinco años. Según el abogado, ese es el plazo más corto de América Latina junto con Nicaragua, y extenderlo permitiría alejar las designaciones judiciales de los tiempos políticos del Congreso y de la presidencia.

La agrupación sostiene que su propuesta se concentra exclusivamente en el sector justicia y en modificar los componentes que considera ineficaces. La recolección de firmas del 4 de julio será el primer paso formal para llevar esa reforma al proceso electoral previsto para 2027.

El Fiscal General perdería la actual dependencia de la potestad presidencial de remoción

La propuesta también introduce un régimen constitucional uniforme de remoción para integrantes de la Corte Suprema, del Consejo, de la Corte de Constitucionalidad, el Fiscal General y el Contralor General de Cuentas. La separación del cargo solo procedería por condena penal ejecutoriada o por faltas muy graves definidas en la Constitución.

El procedimiento quedaría a cargo de una comisión de cinco diputados seleccionados por sorteo y requeriría el voto favorable de dos tercios del total de diputados. La autoridad removida tendría la posibilidad de recurrir ante la Corte de Constitucionalidad.

Para el Ministerio Público, el proyecto elimina la facultad presidencial de destituir al Fiscal General por “causa justificada debidamente establecida”, una fórmula que la agrupación describe como un instrumento de presión. En su lugar, el cargo quedaría sometido al régimen uniforme del artículo 206 bis.

Temas Relacionados

GuatemalaGobierno de GuatemalaBernardo ArévaloPoder Ciudadanoreformas constitucionales

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Más de seis siglos de prisión a integrante de la MS-13 en El Salvador; otros 39 reciben sentencias de hasta 432 años

Además de las sentencias a miembros de la MS-13 en La Unión, tribunales de El Salvador también emitieron condenas por homicidios en Usulután, extorsión a comerciantes en Ahuachapán y tráfico de drogas frente a la costa de Sonsonate.

Más de seis siglos de prisión a integrante de la MS-13 en El Salvador; otros 39 reciben sentencias de hasta 432 años

República Dominicana celebra la eliminación de la visa estampada para ingresar a Panamá

La derogación quedó oficializada en el Decreto Ejecutivo 12 del 30 de junio de 2026, publicado en la Gaceta Oficial y firmado por José Raúl Mulino y Frank Alexis Abrego

República Dominicana celebra la eliminación de la visa estampada para ingresar a Panamá

Guatemala reportó 925 embarazos en niñas de 10 a 14 años hasta mayo de 2026

El Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva situó el mayor volumen en Huehuetenango, Alta Verapaz y Quiché

Guatemala reportó 925 embarazos en niñas de 10 a 14 años hasta mayo de 2026

Las comunidades de Petén presentan un recurso para anular la actualización del plan maestro de Laguna del Tigre

Los representantes de 37 asentamientos y una delegación de Sierra de Lacandón impugnaron la Resolución SE 124/2026 del CONAP, al alegar que fue aprobada sin aviso ni consulta previa a la población

Las comunidades de Petén presentan un recurso para anular la actualización del plan maestro de Laguna del Tigre

Detienen provisionalmente a un hondureño por una presunta estafa con criptomonedas en El Salvador

El juzgado de San Salvador ordenó que el hondureño siga el proceso en prisión tras señalarlo por captar dinero con una sociedad fantasma y dejar un perjuicio preliminar de 350.000 dólares

Detienen provisionalmente a un hondureño por una presunta estafa con criptomonedas en El Salvador

TECNO

Bicicletas eléctricas: por qué cada vez más personas las eligen para reemplazar el automóvil

Bicicletas eléctricas: por qué cada vez más personas las eligen para reemplazar el automóvil

Los tres atributos que debes buscar en la batería de tu próximo celular, según HONOR

Partidos del Mundial 2026 hoy 1 de julio: Roja Directa, Fútbol Libre y otras páginas que debes evitar

Qué es Micro RGB: la nueva tecnología de imagen para televisores potenciada por IA

iPhone 17 Pro vs. iPhone 16 Pro: diferencias clave, precios y cuál conviene elegir

ENTRETENIMIENTO

Chris Brown deberá pagar 13 millones de dólares por el ataque de uno de sus perros a una empleada doméstica

Chris Brown deberá pagar 13 millones de dólares por el ataque de uno de sus perros a una empleada doméstica

El video en que Diddy invitó a una fiesta a Daveigh Chase cuando tenía 12 años vuelve a circular tras la muerte de la actriz

Jacob Elordi aún no conoce a la familia de Kendall Jenner: qué es lo que dice el entorno de la modelo

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce toma forma en el Madison Square Garden con decorados de “Garden Party”

“La hipótesis del amor”: Un vistazo a la esperada adaptación de la novela de Ali Hazelwood

MUNDO

Una legendario ferrocarril retoma su travesía, une historia y naturaleza en el norte de América

Una legendario ferrocarril retoma su travesía, une historia y naturaleza en el norte de América

Trump dijo que las conversaciones con Irán avanzan “muy bien” mientras continúan las negociaciones indirectas en Doha

La última llamada fija en Finlandia, un adiós a 150 años de comunicación por cobre

Un grupo tradicionalista desafió al Papa y ordenó cuatro obispos pese a la advertencia de excomunión

Dos días después de la eliminación ante Paraguay, la Policía investiga la sede de la Federación de Fútbol de Alemania