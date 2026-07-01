Costa Rica

Las monedas antiguas de ₡5, ₡10 y ₡25 dejan de ser válidas en comercios desde este 1 de julio en Costa Rica

La medida del Banco Central de Costa Rica impulsa el recambio de piezas anteriores por versiones con otros materiales, tamaños y diseños, y permite canjear o depositar las anteriores en entidades financieras del país

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El Banco Central de Costa Rica impulsó el retiro de monedas para consolidar el nuevo cono monetario, reducir costos de producción y reemplazar piezas antiguas./(La República)
El Banco Central de Costa Rica impulsó el retiro de monedas para consolidar el nuevo cono monetario, reducir costos de producción y reemplazar piezas antiguas./(La República)

Desde este 1 de julio de 2026, las monedas de ₡5, ₡10 y ₡25 del diseño anterior dejaran de ser válidas para transacciones comerciales en Costa Rica, una medida del Banco Central de Costa Rica (BCCR) que busca consolidar el nuevo cono monetario, reducir costos de producción y reemplazar piezas antiguas por otras con nuevos tamaños, materiales y motivos.

Quienes aún conserven esas monedas podrán canjearlas o depositarlas en bancos comerciales, cooperativas, mutuales y otras entidades financieras. El Banco Central había anunciado la decisión en enero de este año y el pasado 23 de junio recordó a la población sobre este cambio.

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El retiro responde a un proceso de modernización del cono monetario nacional. En el caso de la moneda de ₡5, la razón fue también económica: fabricar cada pieza costaba ₡7.10, por encima de su valor nominal, lo que implicaba una pérdida de ₡2.10 por unidad.

La moneda de ₡5 sale por completo de circulación: es más caro producirla

El retiro de la moneda de ₡5 es total. De acuerdo con el Banco Central de Costa Rica, la decisión se había anticipado desde octubre de 2019, cuando informó que dejaría de acuñarla a partir de enero de 2020.

Esa moneda se fabricaba en aluminio desde 2004, el material más barato disponible para ese fin. Aun así, el costo de producción superaba el valor de circulación, lo que convirtió a esa denominación en la más ineficiente dentro del proceso de acuñación.

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El BCCR recomendó cambiar o depositar cuanto antes las monedas de diseño anterior que salen de circulación comercial para evitar pérdidas./ (Banco Central de Costa Rica)
El BCCR recomendó cambiar o depositar cuanto antes las monedas de diseño anterior que salen de circulación comercial para evitar pérdidas./ (Banco Central de Costa Rica)

La salida de las monedas antiguas de ₡10 y ₡25 acompaña la entrada de nuevas versiones ya acuñadas y en circulación. La nueva moneda de ₡10 conserva el acabado plateado, pero tiene un tamaño menor que la anterior y lleva en el reverso el Escudo Nacional de Costa Rica.

Según datos oficiales, esa pieza de ₡10 fue acuñada en 2023 con una producción total de 300 millones de unidades. Está hecha de acero inoxidable, pesa 2.43 gramos, tiene 20 milímetros de diámetro y presenta canto estriado continuo fino.

La nueva moneda de ₡25 incorpora siete diseños ligados a las provincias del país

La nueva moneda de ₡25 forma parte de la colección “Sitios emblemáticos de nuestras provincias”. El diseño incorpora un reverso distinto para cada una de las siete provincias de Costa Rica.

Los motivos elegidos son Playa Manzanillo en Limón, El Faro en Puntarenas, La Casona de Santa Rosa en Guanacaste, El Fortín en Heredia, la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles en Cartago, el Volcán Arenal en Alajuela y el Teatro Nacional en San José. El objetivo del nuevo diseño es difundir el patrimonio histórico, natural y cultural del país a través de las monedas.

El Banco Central de Costa Rica anunció el cambio en enero de este año. /(Foto cortesía Banco Central)
El Banco Central de Costa Rica anunció el cambio en enero de este año. /(Foto cortesía Banco Central)

Esa nueva pieza de ₡25 también fue acuñada en 2023. La producción alcanzó 25 millones de monedas por cada motivo y su fabricación utiliza una aleación de cobre, zinc y níquel, con acabado dorado, peso de 4.3 gramos, diámetro de 22.5 milímetros y canto liso.

Según el Banco Central, las monedas cumplen tres funciones esenciales: medio de cambio, depósito de valor y unidad de cuenta. La estructura denominativa nacional está compuesta por siete valores: 500, 100, 50, 25, 10, 5 y un colón.

El diseño y el tamaño de esas denominaciones permiten que, al apilarse, formen una figura similar a un cono. Esa proporción entre diámetros es la base de lo que la autoridad monetaria define como cono monetario.

Las monedas de diseño anterior que salen hoy de circulación comercial pueden seguir entregándose en oficinas de intermediarios financieros de todo el país. El BCCR recomendó realizar ese trámite cuanto antes para evitar pérdidas.

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