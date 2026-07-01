Sociedad

Calendario 2026: cuándo hay fin de semana largo y feriado en julio

La llegada del mes renueva el interés por organizar una pausa prolongada, con una combinación oficial de fechas que habilita varios días seguidos de descanso y permite planificar viajes, reuniones familiares o un corte de la rutina laboral

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
El calendario 2026 confirma un fin de semana largo en julio por la combinación del feriado del 9 de Julio y un día no laborable turístico (Imagen Ilustrativa Infobae)

La llegada de julio despierta expectativas entre quienes buscan aprovechar un descanso prolongado en el calendario anual. Este año, el séptimo mes trae una novedad para los argentinos: un fin de semana largo confirmado gracias a la combinación de un feriado inamovible y un día no laborable con fines turísticos. Miles de personas ya revisan el calendario para programar viajes, encuentros familiares o simplemente descansar de la rutina laboral.

La normativa nacional autoriza al Poder Ejecutivo a determinar hasta tres feriados turísticos por año, una medida pensada para incentivar la actividad económica en distintos puntos del país. Para 2026, mediante la resolución 164/2025 de la Jefatura de Gabinete, quedaron definidas las fechas de los feriados y los días no laborables, entre ellos el esperado fin de semana largo de julio.

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Cuándo cae el feriado del 9 de Julio

El Día de la Independencia, una de las fechas centrales del calendario argentino, se celebra cada 9 de julio. En 2026, este feriado nacional cae jueves, lo que abre la puerta a un descanso extendido para millones de personas en todo el país. Es un feriado inamovible, por lo que siempre se respeta la fecha original, según lo dispuesto por la normativa oficial.

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La razón de este feriado radica en la conmemoración de un hecho crucial para la historia argentina: el aniversario de la firma de la Declaración de la Independencia. El 9 de julio de 1816, en la ciudad de San Miguel de Tucumán, los representantes de las provincias acordaron romper definitivamente los lazos con la monarquía española y dar nacimiento a una nación soberana. El acto tuvo lugar en la histórica casa de Francisca Bazán de Laguna, hoy conocida como la Casa de Tucumán.

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¿Por qué es feriado el 10 de julio?

El viernes 10 de julio de 2026 figura como día no laborable con fines turísticos, una disposición oficializada por el Gobierno a través de la resolución 164/2025 de la Jefatura de Gabinete.

La inclusión de este día se da cuando un feriado inamovible ocurre cerca del fin de semana, facilitando así la organización de viajes cortos y encuentros familiares. En 2026, el Día de la Independencia cae jueves, por lo que se determinó que el viernes posterior también sea no laborable, extendiendo el período de descanso. De este modo, el descanso se extiende en forma continua hasta el domingo 12.

En la práctica, la principal diferencia respecto a un feriado nacional es que el día no laborable es optativo para el empleador. Si bien algunos sectores pueden suspender actividades, otros pueden elegir continuar con la jornada habitual y abonar el salario simple a sus empleados. Por el contrario, en los feriados nacionales la jornada de descanso es obligatoria y, si se trabaja, corresponde el pago doble por ley.

un hombre y su mascota se preparan para hacer un viaje juntos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
El viernes 10 de julio de 2026 será día no laborable con fines turísticos para extender el descanso hasta el domingo 12 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo sigue el calendario de feriados 2026

Tras el fin de semana largo de julio, el calendario ofrece otras oportunidades de descanso a lo largo del año. La normativa nacional ya definió las fechas clave, algunas inamovibles y otras trasladables.

El calendario de feriados 2026 queda conformado de la siguiente manera para el segundo semestre del año:

  • Jueves 9 de julio: Día de la Independencia (feriado inamovible)
  • Viernes 10 de julio: Día no laborable con fines turísticos
  • Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. Don José de San Martín (feriado trasladable)
  • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
  • Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20 de noviembre)
  • Lunes 7 de diciembre: Día no laborable con fines turísticos
  • Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible)

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