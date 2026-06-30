Semana fría en el AMBA: qué dice el pronóstico del tiempo para los próximos días

El SMN indicó temperaturas frías para los próximos días. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el Área Metropolitana (AMBA) vivirá una semana marcada por temperaturas bajas, ausencia de precipitaciones y cambios en la intensidad del viento. El parte oficial, vigente para los próximos días, indica que no se esperan lluvias y que las temperaturas oscilarán entre los 3℃ (37℉) y los 15℃ (59℉).

Según el reporte del SMN, el último día de junio presenta una temperatura mínima de 3℃ y una máxima de 14℃. El clima presenta neblinas en la mañana, por lo que se pide tomar recaudos a la hora de conducir. A la tarde y a la noche estará ligeramente nublado. No hay probabilidad de precipitaciones y los vientos soplan del sector sur, con velocidades entre 13 y 22 km/h (8 a 14 mph).

PUBLICIDAD

Para el miércoles 1 de julio, el pronóstico mantiene condiciones similares: mínima de 4℃ y máxima de 14℃, sin lluvias, con incremento en la nubosidad hacia la noche y ráfagas de viento que alcanzan entre 42 y 50 km/h (26 a 31 mph). El SMN prevé que el jueves se registrará un leve descenso térmico, con mínima de 3℃ y máxima de 11℃, persistiendo el cielo nublado pero sin precipitaciones.

El viernes se mantendrán condiciones estables, con mínima de 4℃ y máxima de 13℃. El fin de semana muestra una tendencia al ascenso de temperatura: el sábado se esperan valores entre 8℃ y 15℃, mientras que el domingo la mínima será de 8℃ y la máxima de 11℃. Las ráfagas de viento sur persistirán en ambos días, alcanzando velocidades de hasta 50 km/h (31 mph).

PUBLICIDAD

El pronóstico del tiempo para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires indica las temperaturas, la probabilidad de precipitación y la velocidad del viento para los próximos días.

De acuerdo con el parte del Servicio Meteorológico Nacional, la semana culminará el lunes con un descenso térmico: mínima de 6℃, máxima de 10℃, cielo parcialmente nublado y vientos moderados. No se anuncian precipitaciones para ese día.

Las tendencias marcadas por el SMN incluyen la persistencia del frío, la estabilidad en las condiciones del cielo y la ausencia de lluvias durante todo el periodo analizado. Las variaciones en la dirección y velocidad del viento, especialmente durante la mitad y el final de la semana, podrían generar sensaciones térmicas aún más bajas.

PUBLICIDAD

“No se prevén lluvias para el AMBA durante los próximos siete días y las temperaturas se mantendrán dentro de los valores típicos del invierno porteño”, señala el parte oficial. El SMN recomienda a la población tomar precauciones frente a las bajas temperaturas y estar atentos a las actualizaciones diarias.

En la provincia de Buenos Aires, se registran bancos de niebla en la zona centro y este, luego habrá una gran mejoría, con gran presencia de sol. Para mañana, la niebla en la madrugada se mantendrá en el este y también estará ventoso en el suroeste. Por la tarde, se prevé chaparrones en toda la Costa Atlántica.

PUBLICIDAD

Las precipitaciones se mantendrán el jueves a la mañana. Sin embargo, y si bien las lluvias frenarán, aumentará la nubosidad en toda la provincia para los días siguientes.

Las alertas en el resto del país

Un mapa de Argentina señala las áreas con alerta por temperaturas extremas de frío, emitido por el Servicio Meteorológico Nacional el 29 de junio de 2026.

El SMN indicó que seis provincias están bajo alerta amarilla por temperaturas extremas frías. Este nivel se refiere a índices que tienen un efecto “leve a moderado” en la salud, y que “pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas”. Las provincias afectadas son Chubut, San Luis, Córdoba, La Rioja, San Juan y Mendoza. Ante este escenario, se recomienda:

PUBLICIDAD

Evitá exponerte por tiempo prolongado al frío en exteriores. En caso de tener que salir, abrigate con muchas capas de ropa liviana.

Generá más calor corporal mediante el movimiento (caminar, levantarse y sentarse, mover las extremidades, etc.).

Mantené la casa calefaccionada de forma segura.

Evitá los cambios bruscos de temperatura.

Tomá mucho líquido y evitá el consumo de bebidas alcohólicas.

Si estás afectado por el frío, no te automediques, y consultá con un médico o dirigite al centro de salud más cercano.

Si tenés medicación recetada mantené el plan de acción actualizado.

No fumes en ambientes cerrados.

Prestá especial atención a niños, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.

Por otro lado, la provincia de Misiones está bajo alerta amarilla por tormentas. En este sentido, se pide:

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Las alertas amarillas en el país por tormentas al norte, nevadas al sur y por fuertes vientos en el resto de las provincias.

Por nevadas, en Tierra del Fuego rige una alerta amarilla por nevadas. Por lo cual se solicita mantenerse a resguardo, circular con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve y llevar siempre una pala, revisar el estado de los techos, canaletas y desagües para asegurarse de que estén en buen estado y puedan soportar la acumulación de nieve, ventilar para evitar acumulación de monóxido de carbono, asegurarse de tener suficientes alimentos no perecederos y agua potable para al menos tres días, e incluir alimentos fáciles de preparar en caso de que haya cortes de energía.

PUBLICIDAD

A su vez, en Salta, Jujuy, Mendoza, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego e Islas Malvinas hay alerta amarilla por fuertes vientos. El SMN recomienda:

Evitá salir.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.

Tené precaución al conducir.