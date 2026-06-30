Al menos 16 personas fueron arrestadas durante el partido entre Portugal y Colombia en Miami

El partido entre Portugal y Colombia en el Hard Rock Stadium terminó con dieciséis arrestados y diecisiete expulsados, según la Oficina del Alguacil de Miami-Dade. (Reuters/Sam Navarro)

El partido de la Copa Mundial de la FIFA entre Portugal y Colombia, realizado el sábado 28 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami, concluyó con dieciséis personas arrestadas y diecisiete expulsadas, de acuerdo con reportes de la Oficina del Alguacil de Miami-Dade. El evento, que marcó el cierre de la fase de grupos del torneo, congregó a más de 61.000 aficionados y estuvo atravesado por un fuerte despliegue policial y controles de seguridad reforzados. El operativo respondió a la magnitud del encuentro y a antecedentes de disturbios ocurridos en el pasado en el mismo recinto.

Según la información divulgada por NBC Miami, la policía local detectó intentos de ingreso con credenciales de prensa y boletos falsificados. Entre los arrestados se encuentran los reconocidos creadores de contenido argentinos Beni Mármol y Pato Perrotta, quienes enfrentan cargos penales por interferir en un evento deportivo. Las autoridades señalaron que el reforzamiento de controles fue clave para evitar incidentes como los registrados durante la final de la Copa América 2024 en el mismo estadio, en esa ocasión desbordado por la multitud.

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La jornada en el Hard Rock Stadium se desarrolló bajo estrictos protocolos de seguridad, implementados a raíz de anteriores episodios de desbordamiento y altercados, según confirmaron fuentes policiales. El resultado del partido fue un empate sin goles, con Colombia asegurando el primer lugar del Grupo K y avanzando a la siguiente fase.

¿Qué pasó en el partido entre Portugal y Colombia en el Hard Rock Stadium?

Durante el encuentro entre Colombia y Portugal, el Hard Rock Stadium albergó a una multitud superior a los 61.000 espectadores, según datos proporcionados por la Oficina del Alguacil de Miami-Dade y reportados por NBC Miami y CBS Miami. El operativo de seguridad incluyó la verificación minuciosa de boletos y credenciales, con la participación de agentes en todos los accesos y tecnología de reconocimiento facial.

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El partido fue el último de la fase de grupos para el Grupo K y generó un interés sin precedentes, reflejado en cerca de cinco millones de solicitudes de entradas para un estadio cuya capacidad máxima es de aproximadamente 65.000 personas. La demanda y la magnitud del evento motivaron la intensificación de los controles, según informaron las autoridades a Local 10.

A lo largo de la jornada, las fuerzas de seguridad identificaron y detuvieron a varios individuos que intentaban ingresar al recinto con documentación falsa. De acuerdo con el parte policial citado por NBC Miami, dieciséis personas fueron arrestadas y diecisiete expulsadas, en su mayoría por fraude relacionado con credenciales o boletos.

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Las autoridades detectaron intentos de ingreso con credenciales de prensa falsificadas y boletos fraudulentos durante el partido Colombia-Portugal. (Reuters/Jeff Romance)

¿Por qué fueron arrestadas dieciséis personas en el partido Colombia-Portugal?

La principal causa de los arrestos fue la utilización de credenciales de prensa falsificadas y boletos fraudulentos para intentar acceder al estadio. Según el informe oficial de la Oficina del Alguacil de Miami-Dade, los detenidos intentaron evadir los controles de seguridad establecidos para el evento. El reporte indica: “Parte de los arrestos se vinculó con sospechosos que falsificaron acreditaciones de prensa o portaban entradas fraudulentas para acceder al recinto”.

Entre los arrestados destacan los creadores de contenido argentinos Lautaro “Beni” Mármol y Patricio “Pato” Perrotta, quienes, según la policía, eludieron tres niveles de seguridad utilizando credenciales de un evento anterior. Ambos fueron interceptados dentro del perímetro del estadio y enfrentan cargos por interferencia en un evento deportivo, tipificado como delito grave en el estado de Florida, según NBC Miami y Local 10.

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El juez encargado del caso fijó una fianza de 2.500 dólares para cada uno y determinó que permanezcan bajo custodia en el centro de detención Turner Guilford Knight mientras avanza el proceso judicial.

¿Quiénes son Beni Mármol y Pato Perrotta, los youtubers arrestados en el Hard Rock Stadium?

Beni Mármol y Pato Perrotta son creadores de contenido originarios de Argentina, con una amplia presencia en plataformas como YouTube y redes sociales. Ambos viajaron a Miami para cubrir el Mundial como parte de su labor mediática. Según el informe policial citado por Local 10, Mármol declaró que su intención era transmitir el partido en vivo para sus seguidores, mientras que Perrotta manifestó haber sido contratado por una empresa de medios, aunque las credenciales utilizadas correspondían a un evento anterior.

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La acusación formal contra ambos se fundamenta en la ley estatal de Florida, que sanciona como delito grave la interferencia en eventos deportivos o de entretenimiento. La pena máxima para este cargo puede alcanzar los cinco años de prisión y multas de hasta 5.000 dólares, según la legislación vigente y detallada por CBS Miami.

La Oficina del Alguacil de Miami-Dade informó que, mientras avance el proceso judicial, los implicados tienen prohibido acercarse a recintos donde se celebren partidos del Mundial, medida que afecta su cobertura y actividad profesional durante el torneo.

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Beni Mármol y Pato Perrotta fueron arrestados en Miami y enfrentan cargos por interferencia en un evento deportivo en Florida. (Archivo)

¿Qué medidas de seguridad implementaron las autoridades en el Hard Rock Stadium?

Las autoridades locales y la organización de la FIFA reforzaron los controles de acceso al Hard Rock Stadium tras los incidentes ocurridos durante la final de la Copa América 2024, celebrada también en este recinto. En aquella oportunidad, el desbordamiento de público y la saturación de los accesos derivaron en disturbios y la intervención de las fuerzas de seguridad.

Para el partido entre Colombia y Portugal, la Oficina del Alguacil de Miami-Dade desplegó agentes adicionales y utilizó sistemas de verificación digital de entradas, así como tecnología de reconocimiento facial. La policía indicó que las dieciséis detenciones y diecisiete expulsiones se produjeron “a lo largo de la jornada”, con controles en todos los accesos y zonas restringidas, según recogió NBC Miami.

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Entre las medidas adoptadas figura la recomendación a los asistentes de verificar la autenticidad de sus boletos y credenciales antes de acudir al estadio, con el objetivo de evitar incidentes y garantizar el desarrollo normal de los partidos.

¿Cómo fue el operativo policial y cuál fue el impacto en la jornada?

El operativo policial incluyó la presencia de agentes uniformados y encubiertos en todas las áreas del estadio, así como puntos de control en los accesos y en el interior del recinto. Según reportó NBC Miami, el despliegue policial fue diseñado para anticipar y neutralizar cualquier intento de ingreso irregular o alteración del orden durante el evento.

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La afluencia de público, que superó los 61.000 asistentes, se gestionó mediante un sistema de circulación controlado y señalización especial para evitar aglomeraciones y facilitar la evacuación en caso de emergencia. De acuerdo con CBS Miami, el ambiente permaneció controlado durante el partido y no se reportaron incidentes violentos ni interrupciones del juego.

El operativo se mantendrá para los próximos partidos programados en el estadio, con controles similares para el acceso de público general, personal acreditado y medios de comunicación.

El operativo en el Hard Rock Stadium incluyó agentes en todos los accesos, verificación digital de entradas y tecnología de reconocimiento facial. (REUTERS/Amanda Perobelli)

¿Cuál es el antecedente de seguridad en el Hard Rock Stadium tras la Copa América 2024?

La decisión de reforzar la seguridad en el Hard Rock Stadium se fundamenta en los antecedentes inmediatos de la final de la Copa América 2024, disputada entre Argentina y Colombia en el mismo recinto. En aquella ocasión, la saturación de accesos y la sobreventa de entradas provocaron desbordamiento, disturbios y la intervención de las fuerzas del orden.

El dispositivo actual busca evitar la repetición de estos incidentes y garantizar la seguridad de los asistentes durante los partidos de la Copa Mundial, según informaron las autoridades a Local 10. Las reformas incluyen controles más estrictos en la venta y verificación de boletos, así como la identificación de personal y prensa mediante sistemas digitales.

¿Qué se espera para los próximos partidos en el Hard Rock Stadium?

La organización del Mundial de la FIFA y las autoridades locales anunciaron la continuidad del operativo de seguridad reforzado para los próximos encuentros en el Hard Rock Stadium. El siguiente partido está previsto para el 3 de julio, y los controles en los accesos seguirán siendo estrictos, según información de la Oficina del Alguacil de Miami-Dade difundida por NBC Miami.

Las autoridades exhortaron a los asistentes a adquirir boletos únicamente en canales oficiales y a evitar el uso de credenciales no autorizadas. El objetivo es prevenir incidentes y asegurar el desarrollo normal de los partidos.

¿Cuál es el impacto de los arrestos y expulsiones en los asistentes y la organización?

La detención de dieciséis personas y la expulsión de diecisiete durante el partido entre Portugal y Colombia refleja el nivel de control y vigilancia implementado por las autoridades locales en eventos masivos. El operativo busca garantizar la seguridad de los asistentes y preservar la integridad de los partidos, de acuerdo con declaraciones institucionales recogidas por NBC Miami, CBS Miami y Local 10.

El proceso judicial de los involucrados continuará en los próximos días y se mantiene la prohibición de acceso a los recintos del Mundial para quienes enfrenten cargos o hayan sido expulsados. Las medidas adoptadas seguirán vigentes durante el resto del torneo, según anunciaron las autoridades.