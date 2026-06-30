Crimen y Justicia

Delincuentes golpearon a una jubilada en Rosario para robarle

Dos ladrones armados irrumpieron en una vivienda de La República y pasaje 1520. Golpearon a la propietaria, con movilidad reducida, y le robaron sus ahorros

Guardar
Google icon
Dos personas con cascos, uno rojo y otro blanco, montan una motocicleta en una calle urbana con un edificio de ladrillos y árboles
Una motocicleta con dos delincuentes transita por las calles de Rosario, tras un asalto a una mujer de 80 años captados por las cámaras de seguridad (Rosario3)

Una mujer de unos 80 años fue víctima de un violento asalto en el interior de su vivienda ubicada en el barrio Fisherton Industrial, de Rosario durante la tarde del lunes. El hecho, que generó una fuerte conmoción en la zona, ocurrió en la intersección de La República y pasaje 1520, cuando dos delincuentes armados irrumpieron en la propiedad y la agredieron físicamente mientras le exigían dinero.

La víctima, que padece movilidad reducida, se encontraba en su domicilio cuando fue sorprendida por una pareja de asaltantes que, según testigos, llegó al lugar en moto. La secuencia comenzó mientras un joven realizaba tareas de jardinería cortando el pasto justo en el frente de la casa, situación que los delincuentes aprovecharon para acercarse y amenazarlo con un arma de fuego.

PUBLICIDAD

Posteriormente, los asaltantes ingresaron al domicilio, donde abordaron violentamente a la propietaria. Según relataron vecinos, la mujer fue golpeada y arrojada al suelo durante el asalto, lo que le provocó lesiones y un profundo estado de shock.

De acuerdo con los testimonios recogidos por el medio local Rosario3, los delincuentes parecían contar con información previa sobre la situación económica de la víctima y del joven que la asistía. “Les decían todo el tiempo que entregaran el dinero”, mencionaron vecinos en declaraciones al programa televisivo, lo que refuerza la hipótesis de que el asalto fue planeado con antelación y no se trató de un hecho al azar.

PUBLICIDAD

Las víctimas fueron asistidas al poco tiempo por una ambulancia del Sies, que brindó atención médica por las heridas y el impacto emocional sufrido tras el episodio. La rápida llegada de los servicios de emergencia permitió estabilizar tanto a la mujer como al joven, quienes presentaban diferentes grados de lesiones físicas y nerviosas a raíz de la agresión.

Las cámaras de seguridad instaladas en la cuadra captaron imágenes determinantes del momento en que los asaltantes descendieron de la motocicleta e ingresaron al domicilio.

Una camioneta negra de la Policía de Santa Fe con luces azules encendidas bloquea una calle residencial arbolada en un día nublado; un oficial camina por la vereda junto a edificios
La Policía busca identificar a los delincuentes gracias al aporte de las cámaras de seguridad de la zona

El episodio dejó una fuerte impresión entre los habitantes de Fisherton Industrial, quienes manifestaron su inquietud por la seguridad en el barrio y la vulnerabilidad de los adultos mayores. “Todos la conocen y la quieren mucho”, expresaron algunos vecinos en referencia a la víctima, subrayando el impacto social que generó el ataque.

Intentó robar en un local, quedó semidesnuda tras un forcejeo y volvió para exigir que borren las cámaras

Una mujer que intentó robar en un negocio de Santa Fe protagonizó un insólito episodio después de forcejear con la comerciante del local y terminar prácticamente desnuda frente a las cámaras de seguridad.

Una mujer intentó robar en un local, quedó desnuda en medio del forcejeo con la dueña y volvió para exigir que borren las cámaras

El hecho ocurrió este miércoles por la mañana en la localidad de San Justo, donde una joven ingresó a un almacén simulando ser una clienta.

Cerca de las 7:47, vestida con una campera negra y una capucha que le cubría la cabeza, pidió una bebida. Sin embargo, antes de que la comerciante pudiera acercarse al mostrador, la mujer se abalanzó sobre la caja registradora e intentó apoderarse del dinero que había en su interior.

Fue entonces cuando se escuchó el grito de la encargada del local, que corrió hacia el mostrador y comenzó a forcejear con la sospechosa. “Te estoy filmando, te estoy filmando”, se la escucha decir en las imágenes mientras intenta recuperar el dinero.

Durante el enfrentamiento, la joven llegó a golpear a la comerciante en la cabeza con su puño y recibió una reacción similar. El forcejeo fue tan intenso que el dinero cayó al piso y la mujer perdió la ropa, quedando desnuda de la cintura para arriba.

Finalmente, escapó entre insultos mientras volvía a colocarse la ropa. Pero la secuencia no terminó allí.

Dos horas más tarde, alrededor de las 10, la mujer regresó al negocio con una nueva exigencia. “Más vale que borres el video”, advirtió al ingresar al local.

Temas Relacionados

asaltomujerataquecasaRosario

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Mataron a una mujer y descartaron el cuerpo en una bolsa que arrojaron en un basural de Santa Fe

La autopsia preliminar determinó que la víctima era buscada desde el viernes. El cuerpo presentaba al menos un disparo en la cabeza. Por el hecho, hay un hombre detenido

Mataron a una mujer y descartaron el cuerpo en una bolsa que arrojaron en un basural de Santa Fe

Investigan un femicidio seguido de suicidio en Córdoba tras el hallagazgo de dos cuerpos

La Justicia analiza el hallazgo de los cuerpos de una mujer de 38 años y un hombre de 46 en una vivienda de barrio Urquiza de la localidad de Morteros. Apuntan a un crimen de violencia de género

Investigan un femicidio seguido de suicidio en Córdoba tras el hallagazgo de dos cuerpos

Los padres de Loan llegaron a Corrientes: qué declararán en el juicio y cómo será el cara a cara con los familiares imputados

José Peña y María Noguera hablarán por primera vez frente al Tribunal Oral Federal y en presencia de los acusados, entre ellos Laudelina Peña, tía del menor. Cómo será el protocolo que se aplicará para no revictimizarlos y qué se espera que cuenten

Los padres de Loan llegaron a Corrientes: qué declararán en el juicio y cómo será el cara a cara con los familiares imputados

Se conocerá hoy la sentencia por el crimen de Gabriel Izzo, el empresario asesinado durante un robo en su casa de Merlo

La Fiscalía pidió prisión perpetua para todos los imputados. El proceso estuvo marcado por el silencio de los acusados

Se conocerá hoy la sentencia por el crimen de Gabriel Izzo, el empresario asesinado durante un robo en su casa de Merlo

Chaco: imputarán a dos ex directores del Hospital de Quitilipi por contratar a la falsa médica

El fiscal Marcelo Soto investiga si las autoridades del centro de salud omitieron controlar las credenciales de Lidia Mabel Ojeda, acusada de ejercer la medicina sin título habilitante y de atender a más de 1.200 pacientes

Chaco: imputarán a dos ex directores del Hospital de Quitilipi por contratar a la falsa médica

DEPORTES

Era jugador de Primera, pero una lesión cambió su vida y hace 30 años es el encargado de cuidar a los jugadores de la Selección

Era jugador de Primera, pero una lesión cambió su vida y hace 30 años es el encargado de cuidar a los jugadores de la Selección

El desconsolado llanto de Cody Gakpo tras convertirle un gol a Marruecos en la semana más difícil de su vida

Detuvieron en Dallas a cuatro hinchas argentinos por colarse para ver el partido ante Jordania: el castigo que recibieron

20 frases de Alfaro tras el histórico triunfo de Paraguay: la épica, el corazón y la particular preparación para ganarle a Alemania

“Si te elimina Paraguay, no sos de primer nivel”: la dura autocrítica de Kimmich y el técnico de Alemania tras la eliminación

TELESHOW

Quién fue la última participante eliminada de Gran Hermano: Generación Dorada

Quién fue la última participante eliminada de Gran Hermano: Generación Dorada

Ecko cerró Infobae Mundial con un show a pura música con sus éxitos

El impacto de Darío Barassi por su descubrimiento frente al espejo: “No más defectos, Dios”

Dallys Ferreira festejó el triunfo de Paraguay en el Mundial y recordó su video viral del Bailando: “Lo logramos”

La firme postura de Anita Pauls: “Amo ser soltera; no hay nada que un tipo le pueda aportar a mi vida”

INFOBAE AMÉRICA

Delegaciones de Estados Unidos e Irán se dirigen a Doha, aunque persisten las dudas sobre un encuentro

Delegaciones de Estados Unidos e Irán se dirigen a Doha, aunque persisten las dudas sobre un encuentro

Mercosur respaldó a Rodrigo Paz y condenó los bloqueos en Bolivia antes de la cumbre presidencial en Asunción

Atentado terrorista en el centro de Mónaco: un paquete bomba dejó a tres heridos

Corredor Seco en alerta: sequías por El Niño, violencia y un recorte del 59% de la ayuda empujan a Guatemala y Honduras al límite

La ruta del soborno: Caen empleados de Migración que cobraban por traficar migrantes en un camión estatal de República Dominicana