Mataron a una mujer y descartaron el cuerpo en una bolsa que arrojaron en un basural de Santa Fe

El cuerpo de la mujer de 32 años estaba adentro de una bolsa (Foto: El Litoral)

El cuerpo de Daiana Mercedes Arber fue hallado el domingo dentro de una bolsa en un basural del barrio Villa del Parque, en el oeste de la ciudad de Santa Fe. La mujer de 32 años era buscada por su familia desde el viernes, aunque la denuncia la hicieron al día siguiente en la Subcomisaría Segunda.

La causa quedó encuadrada como femicidio y hay un hombre detenido a disposición de la Justicia. El hallazgo se produjo el domingo por la tarde cuando un hombre que revisaba residuos encontró una bolsa de grandes dimensiones en la esquina de las calles Liberación y Estrada.

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A partir de ese momento se desplegó un operativo policial y judicial en la zona, y las pericias posteriores permitieron confirmar la identidad de la víctima. Además, el cuerpo coincidía con las características que había brindado la familia, como tatuajes y piercings.

Luego de una seguidilla de versiones que recibió la Policía de Investigaciones (PDI), lograron encontrar el cuerpo. De acuerdo con lo informado por Aire de Santa Fe, una persona se presentó ante las autoridades e indicó que había escuchado sobre un asesinato en la intersección de las calles Padre Catena y Justicia. Eso llevó a que la Policía comenzara con los primeros rastrillajes.

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El sábado los agentes de la Subcomisaría escucharon otra historia que alertaba sobre la posible presencia de un cuerpo en un basural en la intersección de calle Del Trabajo y la cortada Justicia, donde trabajaron los Buzos Tácticos, la Brigada Aérea y la Sección Perros, pero no obtuvieron resultados positivos. Finalmente, el aviso de la individuo que revisaba la basura, permitió localizar a Arber.

La causa está a cargo de la fiscal Laura Gerard, de la Unidad Especial de Violencia de Género, Familiar y Sexual, y avanza bajo los protocolos específicos para femicidios. Los investigadores no descartan la participación de otras personas en el crimen, por lo que la pesquisa continúa con nuevas medidas orientadas a reconstruir las últimas horas de la víctima e identificar a todos los responsables.

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Investigan un femicidio en Córdoba

Agentes policiales y personal de seguridad se despliegan en una calle residencial de Morteros, Córdoba, en el marco de la investigación de un femicidio y suicidio. (El Tiempo de Morteros)

La Justicia de Córdoba investiga un presunto femicidio seguido de suicidio en la localidad de Morteros tras el hallazgo, el lunes por la tarde, de los cuerpos de Natalia Delso, de 38 años, y su expareja Juan Galván, de 46, en una vivienda de la calle Beiró al 600, en el barrio Urquiza.

La hipótesis principal que maneja la fiscalía es que Galván mató a Delso mediante un golpe contundente y luego se quitó la vida.

La alerta la dieron familiares de la víctima, que se acercaron al domicilio al no tener noticias de ella desde la mañana. Delso había salido de su casa alrededor de las 10 con intención de regresar al mediodía; ante la falta de contacto, sus allegados ingresaron por una puerta trasera y encontraron los cuerpos.

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De inmediato dieron aviso a la Policía de Córdoba, que preservó la zona mientras Policía Científica y personal judicial trabajaron durante toda la tarde en el relevamiento de la escena. El fiscal de instrucción Francisco Payges supervisó personalmente las actuaciones y dispuso la realización de autopsias para determinar la causa y la data de muerte.

Un antecedente del caso agrega contexto a la investigación. Galván había recuperado su libertad recientemente tras cumplir una condena por lesiones graves calificadas y lesiones leves calificadas en un contexto de violencia de género, en una causa iniciada en 2022 por otra expareja. Entre Galván y Delso no existían denuncias previas registradas.

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La Fiscalía evalúa si había medidas de restricción vigentes sobre el imputado al momento de los hechos. Las pericias forenses y el análisis de las pruebas recolectadas determinarán si existieron responsabilidades institucionales previas.