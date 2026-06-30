Economía

Cuál es la principal preocupación económica de los votantes del Gobierno, según una encuesta

El endeudamiento figura como el principal foco de inquietud entre los electores oficialistas. Además, el 66% asegura que su salario no le gana a la inflación

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Primer plano de dos manos sosteniendo una billetera de cuero marrón. Un billete de banco con un retrato sobresale de su interior sobre una superficie de madera.
El 53% de los votantes oficialistas reconoció que su mayor preocupación es el endeudamiento personal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las prioridades económicas dividen con fuerza a los votantes oficialistas y opositores en la Argentina. Mientras quienes apoyan a La Libertad Avanza identifican el peso de las deudas como su principal preocupación, los opositores se enfocan en la incertidumbre económica y la pérdida de poder adquisitivo.

Así se desprende de la última encuesta de la consultora Zentrix. Las respuestas ante la inflación, la llegada a fin de mes y la posibilidad de ahorrar reflejan dos agendas distintas que conviven bajo una presión económica generalizada, aunque con matices notables según la afinidad política.

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La principal preocupación de los que votaron a Milei

Entre los votantes de La Libertad Avanza, la principal preocupación es el peso de las deudas personales. El 53,2% de quienes apoyaron al oficialismo en 2025 señala las deudas como su mayor inquietud, ubicando este problema por encima de otros temas económicos y sociales. En menor medida, mencionan la corrupción (46,7%) y la incertidumbre económica (35,5%).

El foco en el endeudamiento destaca una dinámica particular dentro del electorado oficialista, que asocia su malestar económico más a la acumulación de compromisos financieros que a la evolución de los ingresos o la estabilidad laboral. En un contexto de mora en récord, esta preocupación por las deudas se traslada a la percepción sobre el poder adquisitivo y la capacidad de cubrir necesidades básicas a lo largo del mes.

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Cuando se consulta sobre la relación entre salario e inflación, el 25,8% de los votantes oficialistas considera que su ingreso le gana a la suba de precios, mientras que el 66,2% opina que no lo logra. Aunque este porcentaje es mucho mayor al registrado entre los opositores, la mayoría del sector oficialista reconoce el rezago de los salarios frente a la inflación. Un 8,1% no sabe o prefiere no contestar a esta pregunta.

La evaluación sobre hasta qué fecha del mes alcanzan los ingresos muestra que el 52,5% de los oficialistas llega, como máximo, al día 20. Un 18,5% asegura que puede ahorrar, cifra que representa el triple de la proporción que lo logra entre los opositores.

Ingresos y salarios en el votante opositor

En el caso de los votantes opositores, la preocupación central se desplaza hacia la incertidumbre económica. El 59,4% de este grupo menciona esa inquietud como la más relevante, seguida por los ingresos y el salario (52,6%). La corrupción también aparece entre las principales preocupaciones, con 51,6%, lo que la convierte en un punto de coincidencia con el oficialismo, aunque con un peso relativo distinto.

La atención puesta en la incertidumbre y en los ingresos refleja una percepción de vulnerabilidad ante posibles cambios en la economía y una mayor preocupación por la pérdida de capacidad de compra. La sensación de que los salarios no acompañan el aumento de precios se ve confirmada en la consulta sobre el poder adquisitivo: solo el 0,9% de los votantes opositores cree que su salario supera a la inflación, mientras que el 98,7% sostiene que no es así.

FOTO DE ARCHIVO-Una cliente cuenta pesos argentinos antes de pagar en un supermercado, en Buenos Aires, Argentina. Ene 13, 2025. REUTERS/Agustin Marcarian
FOTO DE ARCHIVO-Una cliente cuenta pesos argentinos antes de pagar en un supermercado, en Buenos Aires, Argentina. Ene 13, 2025. REUTERS/Agustin Marcarian

La dificultad para llegar a fin de mes es más marcada en este segmento. El 73% afirma que sus ingresos solo alcanzan hasta el día 20. La posibilidad de ahorrar es casi inexistente: apenas el 3,9% declara que logra guardar dinero una vez cubiertos los gastos básicos.

Estas diferencias no solo reflejan realidades materiales distintas, sino también percepciones y expectativas divergentes sobre el presente y el futuro económico. Mientras en el oficialismo predomina la preocupación por el endeudamiento, acompañada de cierta confianza en la recuperación del poder de compra, en la oposición se impone la visión de un deterioro constante de los ingresos y un clima de incertidumbre persistente. Ambos grupos comparten el malestar ante la corrupción, aunque la ubican en lugares diferentes de su agenda diaria.

El relevamiento de Zentrix que permitió identificar estas divisiones se basó en una encuesta autoadministrada en línea con 1.315 casos en todo el país. Participaron personas mayores de 16 años con acceso a internet, residentes en las 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires.

La segmentación política se determinó según el voto en las elecciones legislativas de 2025. El diseño muestral fue no probabilístico, con cuotas por sexo, edad y región, calibrado según la estructura del padrón nacional. Los resultados, según la ficha técnica, tienen validez a nivel nacional y no deben extrapolarse a provincias o localidades específicas.

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