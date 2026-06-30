Investigan un femicidio seguido de suicidio en Córdoba tras el hallazgo de dos cuerpos

Agentes policiales y personal de seguridad se despliegan en una calle residencial de Morteros, Córdoba, en el marco de la investigación de un femicidio y suicidio (El Tiempo de Morteros)

Un hecho trágico sacudió a la comunidad de Morteros en la provincia de Córdoba, ayer lunes por la tarde, cuando los cuerpos sin vida de Natalia Delso, de 38 años, y su ex pareja Juan Galván, de 46, fueron hallados en una vivienda de la calle Beiró al 600, en el barrio Urquiza. El caso, que se investiga como un presunto femicidio seguido de suicidio, está bajo la órbita del fiscal de instrucción Francisco Payges y ha generado conmoción entre los vecinos y familiares de las víctimas.

La investigación se puso en marcha tras una alerta realizada por familiares de Delso, quienes se presentaron en el domicilio de Galván al no obtener respuesta por varias horas. Según se informó desde la Fiscalía de Instrucción de Morteros, la mujer había salido de su casa alrededor de las 10 con la intención de regresar al mediodía. Ante la falta de comunicación, los allegados decidieron ir hasta la vivienda, ingresaron por una puerta trasera y encontraron los cuerpos. De inmediato, dieron aviso a la Policía de Córdoba.

PUBLICIDAD

La zona fue rápidamente preservada por las autoridades, mientras Policía Científica y personal judicial trabajaron durante toda la tarde en la recolección de pruebas y el relevamiento de la escena. El fiscal Payges supervisó personalmente las actuaciones, con el objetivo de esclarecer la mecánica de los hechos y determinar con precisión las circunstancias en que ocurrió la muerte de ambas personas.

Según informó el portal La Voz de San Justo, la principal hipótesis que maneja la Fiscalía apunta a que Natalia Delso fue asesinada mediante un golpe contundente y que, posteriormente, Juan Galván se habría quitado la vida.

PUBLICIDAD

Entre ambos, no existían antecedentes de denuncias previas por violencia. Sin embargo, se confirmó que Galván había recuperado su libertad recientemente, tras cumplir una condena por lesiones graves calificadas y lesiones leves calificadas en un contexto de violencia de género, en una causa iniciada en 2022 por otra expareja. Este dato refuerza la línea investigativa sobre el contexto de violencia que rodeaba al presunto agresor.

La causa penal en la que Galván fue condenado incluyó episodios de agresión física, y su libertad se encontraba sujeta a condiciones judiciales. La Fiscalía evalúa si existían medidas de restricción vigentes o controles sobre sus movimientos que pudieran haber prevenido el desenlace.

PUBLICIDAD

La Policía de Córdoba se hizo presente en el lugar por el llamado de la familia de la mujer

En el procedimiento participaron efectivos de la Policía de Córdoba, miembros de Policía Científica y personal de la justicia local. El fiscal Francisco Payges dispuso la realización de autopsias y otros estudios complementarios para confirmar la causa y la data de muerte de las víctimas, así como para descartar la intervención de terceras personas.

El caso es investigado bajo la carátula de femicidio seguido de suicidio, una tipificación que se utiliza cuando los indicios reunidos apuntan a que la muerte de la mujer fue producto de violencia de género ejercida por su pareja o expareja, y que el autor se quita la vida tras el crimen.

PUBLICIDAD

La investigación continuará en los próximos días con nuevas diligencias. El avance de las pericias forenses y el análisis de las pruebas recolectadas serán clave para confirmar la hipótesis principal y determinar si existieron omisiones o responsabilidades institucionales previas al trágico desenlace.