Delegaciones de Estados Unidos e Irán se dirigen a Doha, aunque persisten las dudas sobre un encuentro

Varias personas caminan junto a un mural contra Estados Unidos en Teherán, Irán (REUTERS)

Estados Unidos enviará este martes una delegación a Doha para intentar avanzar en contactos con Irán, pero Teherán descartó cualquier negociación directa durante los próximos días, en medio de una tregua cada vez más frágil tras nuevos ataques con misiles y una creciente tensión en el estrecho de Ormuz.

Las versiones contrapuestas de ambos gobiernos profundizaron la incertidumbre sobre el futuro del memorando de entendimiento firmado el 17 de junio, que busca consolidar un alto el fuego y abrir un proceso de negociación sobre el programa nuclear iraní y la estabilidad regional.

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La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, informó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enviará a su yerno Jared Kushner y al enviado especial Steve Witkoff para encabezar la delegación estadounidense en Qatar.

Sin embargo, desde Teherán rechazaron la posibilidad de un encuentro con representantes estadounidenses. El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei, sostuvo que la presencia de una delegación técnica iraní en Doha "no tiene relación" con la visita de los enviados de Washington.

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"No tendremos reuniones de negociación en ningún nivel con la parte estadounidense en los próximos días“, afirmó Baghaei.

Las declaraciones dejaron en evidencia las diferencias entre ambos gobiernos respecto del objetivo del viaje a Qatar. Mientras Washington mantiene abierta la posibilidad de un diálogo, Irán insiste en que no existe ninguna negociación prevista con funcionarios estadounidenses.

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El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei (REUTERS)

El memorando de entendimiento firmado el 17 de junio estableció un período mínimo de 60 días para aplicar un plan de 14 puntos destinado a consolidar el alto el fuego alcanzado en abril, abordar el programa nuclear iraní y negociar una tregua permanente. No obstante, las dificultades para aplicar ese acuerdo aumentaron porque ambas partes se acusan mutuamente de incumplir los compromisos asumidos.

El conflicto comenzó tras los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero. La escalada alteró de forma significativa el tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas energéticas del mundo. El cierre casi total del paso impulsó el precio del petróleo por encima de los 100 dólares por barril y elevó la presión inflacionaria internacional.

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Aunque Israel no participa en las conversaciones previstas entre Washington y Teherán, la crisis también repercutió sobre otros escenarios regionales. En Líbano, el presidente del Parlamento, Nabih Berri, aliado de Hezbolá, expresó dudas respecto de otro acuerdo promovido por Estados Unidos entre Beirut e Israel.

Pese al rechazo oficial iraní, un alto funcionario de ese país citado por Reuters sostuvo que este martes podría concretarse algún tipo de encuentro en Doha. Según esa fuente, el objetivo sería distinto al de las reuniones técnicas anteriores celebradas en Suiza y se centraría en la administración del estrecho de Ormuz y en mecanismos para reducir la tensión militar en la región.

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Otro funcionario vinculado con los preparativos indicó que equipos técnicos de Estados Unidos e Irán mantendrán reuniones por separado con mediadores de Qatar y Pakistán durante el miércoles, sin confirmar contactos directos entre ambas delegaciones.

Aunque Israel no participa en las conversaciones previstas entre Washington y Teherán, la crisis también repercutió sobre otros escenarios regionales (REUTERS)

Desde la Casa Blanca, Trump evitó presentar el encuentro como un avance concreto. "La reunión en Doha será quizás importante, quizás no. Lo vamos a averiguar“, declaró el mandatario ante periodistas en el Despacho Oval. El presidente estadounidense también defendió la estrategia militar de su administración.

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"Estamos ganando militarmente“, sostuvo, al tiempo que reiteró que Washington mantiene como condición impedir que Irán desarrolle un arma nuclear.

Durante los últimos días la situación militar volvió a deteriorarse. Estados Unidos acusó a Irán de atacar al menos dos buques comerciales mediante misiles o drones y respondió con bombardeos sobre instalaciones militares iraníes. Teherán respondió con el lanzamiento de misiles y drones contra bases militares estadounidenses ubicadas en Kuwait y Bahréin durante la madrugada del domingo.

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En paralelo, Irán incrementó la presión sobre Occidente mediante nuevas medidas relacionadas con el estrecho de Ormuz. Las autoridades iraníes anunciaron su intención de cobrar tarifas a los buques que utilicen esa vía marítima y obstaculizar el paso de embarcaciones que naveguen fuera de las rutas establecidas.

La evolución del conflicto también abrió un fuerte debate político dentro de Estados Unidos, en un año atravesado por las elecciones legislativas que definirán el control del Congreso.

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El lunes, Steve Witkoff y el secretario de Estado, Marco Rubio, ofrecieron una sesión informativa telefónica a legisladores. El senador republicano Steve Daines calificó el intercambio como "constructivo“, aunque reconoció que los funcionarios aportaron pocos detalles sobre el contenido del acuerdo.

La evaluación del líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, fue mucho más crítica. "Fue deficiente y careció de detalles“, afirmó.

El lunes, Steve Witkoff y el secretario de Estado, Marco Rubio, ofrecieron una sesión informativa telefónica a legisladores (REUTERS)

Schumer también cuestionó los beneficios del entendimiento alcanzado con Teherán. “Después de arrastrar a Estados Unidos a una guerra costosa, la administración Trump todavía no puede mencionar una sola cosa que los estadounidenses obtuvieron a cambio. En cambio, el secretario Rubio me confirmó que Irán recibirá miles de millones de dólares en ingresos petroleros mientras conserva una peligrosa capacidad de presión sobre el estrecho de Ormuz“, sostuvo.

Mientras tanto, el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, anunció que 6.000 millones de dólares de un total de 12.000 millones de dólares en activos iraníes congelados en Qatar serán liberados y transferidos a Irán.

Pezeshkian calificó el memorando de entendimiento como "una gran victoria para el pueblo iraní“. El acuerdo también contempla exenciones estadounidenses a las sanciones aplicadas sobre los sectores petrolero y petroquímico iraní.

La situación también movilizó a los gobiernos europeos. El presidente francés, Emmanuel Macron, informó que trabaja junto con Omán para reducir las tensiones y colaborar con sus aliados en tareas de desminado del estrecho de Ormuz.

Horas después, el viceministro de Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi, respondió mediante un mensaje publicado en la red social X. El funcionario sostuvo que la retirada de minas corresponde exclusivamente a Irán, conforme al plan de 14 puntos acordado, y advirtió a Francia que no complique la situación.

(Con información de REUTERS)