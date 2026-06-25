Facundo Manes: “La vulnerabilidad de tener una amenaza como la inteligencia artificial es una fortaleza”

Facundo Manes presentó el libro Vulnerables y sostuvo que la vulnerabilidad puede convertirse en una fortaleza frente a los cambios

En una época marcada por la hiperconectividad, la presión por el rendimiento y la búsqueda constante del éxito, Facundo Manes propone mirar en dirección contraria. El neurólogo y ex diputado nacional presentó en Infobae a la Tarde su nuevo libro, Vulnerables, escrito junto a Mateo Niro, y planteó una idea que atraviesa toda la obra: aquello que suele percibirse como una debilidad puede convertirse en una fuente de fortaleza.

“La inteligencia no se mide. Hay un síndrome del impostor”, sostuvo durante la entrevista, al recordar sus años de formación en la Universidad de Cambridge. “Yo me sentía un impostor. Pensaba que el sistema se había equivocado al dejarme llegar ahí. Después descubrí que mucha gente brillante sentía exactamente lo mismo”.

PUBLICIDAD

Para Manes, reconocer las propias limitaciones no es un signo de fragilidad, sino una condición necesaria para el crecimiento personal. “Nosotros no vemos una debilidad en la vulnerabilidad, vemos una fortaleza. Ser vulnerable nos permite comprendernos profundamente, tener compasión y desarrollar una fuerza que la dureza no da”, afirmó.

Facundo Manes afirmó que reconocer las limitaciones y el síndrome del impostor puede impulsar el crecimiento personal (Infobae en Vivo)

Esa mirada surge, según explicó, de una contradicción cada vez más visible en las sociedades contemporáneas. “Estamos mejor materialmente, tenemos más tecnología y más avances médicos, pero nos sentimos peor. Hay una epidemia de ansiedad, depresión, estrés, insomnio, abuso de sustancias y pérdida de autoestima. Estamos cada vez mejor por fuera y, sin embargo, muchas veces rotos por dentro”.

PUBLICIDAD

La experiencia de la política y la exposición pública

Entre los distintos aspectos que aborda en el libro, Manes también reflexiona sobre su paso por la política, una experiencia que definió como uno de los momentos más desafiantes de su vida.

“Entrar en política fue una vulnerabilidad total. Pasar de ser médico, científico y divulgador a la política fue uno de los momentos más vulnerables que viví”, recordó.

PUBLICIDAD

A diferencia de otros ámbitos profesionales, describió la actividad política como un espacio de exposición permanente. “En la política no te protege nada. Pasás a estar desnudo totalmente”, señaló.

Facundo Manes sostuvo que el cerebro humano no está preparado para la velocidad de los cambios que impulsa la inteligencia artificial (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Inteligencia artificial, cerebro humano y nuevas desigualdades

La conversación también giró en torno al impacto de la revolución tecnológica y la expansión de la inteligencia artificial.

Según Manes, la velocidad de los cambios supera la capacidad de adaptación del cerebro humano. “Nuestro cerebro no está preparado para esto”, explicó. Y advirtió que la integración entre inteligencia artificial y capacidades humanas podría profundizar las desigualdades existentes.

PUBLICIDAD

“Ya existen las interfaces cerebro-máquina. Va a haber profesionales que trabajen potenciados por inteligencia artificial y eso puede generar una nueva desigualdad entre quienes tengan acceso a esas herramientas y quienes no”, sostuvo.

Sin embargo, lejos de adoptar una mirada apocalíptica, consideró que el avance tecnológico terminará resaltando aquello que distingue a las personas de las máquinas.

“Para mí la inteligencia artificial va a revalorizar lo humano”, aseguró. “Lo que va a ser valioso dentro de algunos años será justamente aquello que hoy parece quedar relegado: la creatividad, el contacto personal, la capacidad de escuchar y de comprender al otro”.

PUBLICIDAD

Facundo Manes presentó el libro Vulnerables y sostuvo que la vulnerabilidad puede convertirse en una fortaleza frente a los cambios (Infobae en Vivo)

En ese sentido, destacó que habilidades como la empatía seguirán siendo irremplazables. “La inteligencia artificial no va a reemplazar sentir el dolor ajeno ni el vínculo humano. La soledad crónica tiene consecuencias enormes sobre la salud y nos obliga a replantearnos qué es lo verdaderamente importante”.

Reinventarse en un mundo cambiante

Otro de los conceptos que atraviesan Vulnerables es la necesidad de adaptación permanente.

“Yo me reinventé entrando en la política y quizás vuelva a reinventarme otra vez”, comentó. Y proyectó que las nuevas generaciones deberán hacerlo varias veces a lo largo de su vida laboral.

PUBLICIDAD

“Los jóvenes probablemente tengan que reinventarse cuatro veces. La carrera que estudiás ya no define todo tu futuro”, afirmó.

También se refirió a los cambios culturales en torno a la expresión de las emociones y celebró que exista una mayor aceptación de la sensibilidad, especialmente entre los hombres.

PUBLICIDAD

Manes alertó que la inteligencia artificial y las interfaces cerebro-máquina pueden profundizar la desigualdad entre quienes accedan a esas herramientas y quienes no (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Hoy que un hombre llore es algo posible y hasta valorado. Convive la crítica a la llamada generación de cristal con una mayor aceptación de las emociones y de la salud mental”, observó.

Sobre el final de la entrevista, dejó una definición que resume buena parte del espíritu de su libro: “El coraje no es la ausencia de miedo. El coraje es ir para adelante con miedo. Ir para adelante sin miedo es psicopatía”.

PUBLICIDAD

Para Manes, la vulnerabilidad no representa una amenaza, sino una oportunidad. Incluso frente a transformaciones tan profundas como la inteligencia artificial. “La vulnerabilidad que nos genera esta nueva etapa puede convertirse en una fortaleza porque nos obliga a preguntarnos qué es lo que nos hace humanos”.

--

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.