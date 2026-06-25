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Hay alerta por temperaturas frías en 13 provincias: el tiempo para el AMBA y el resto del país

El SMN indicó que también rigen alertas por nevadas y por fuertes vientos en el sur

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Continúan las bajas temperaturas en la última semana de junio (Télam)
Continúan las bajas temperaturas en la última semana de junio (Télam)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señaló la persistencia de condiciones estables y sin lluvias para la región durante la última semana de junio. Las temperaturas se mantendrán dentro de los valores habituales para la época, con mínimas que descienden hasta los 5°C (41°F) y máximas que apenas superan los 17°C (62,6°F).

Según informó el organismo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el resto del AMBA no presentan probabilidades de precipitaciones relevantes hasta el miércoles 1 de julio. El parte señala que hoy la temperatura mínima se ubica en 8°C y la máxima en 13°C, con cielo entre nublado y parcialmente nublado. Los vientos del sector oeste y sudoeste registraron velocidades de 23 a 31 km/h durante la mañana, disminuyendo por la tarde y la noche.

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De acuerdo con el reporte, mañana se mantendrá el cielo entre algo nublado y parcialmente nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 5°C de mínima y los 14°C de máxima. Para el sábado 27, se prevé un leve ascenso térmico, con una máxima de 17°C y una mínima de 7°C. El organismo anticipa que el domingo y el lunes pueden presentarse ráfagas de viento de hasta 50 km/h, aunque la probabilidad de lluvias se mantiene baja, con temperaturas máximas de 14°C y 12°C, respectivamente.

Gráfico de pronóstico del tiempo para siete días en Ciudad Autónoma de Buenos Aires con temperaturas máximas y mínimas, probabilidad de precipitación, viento y ráfagas
Un gráfico presenta el pronóstico meteorológico detallado para siete días en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo temperaturas, probabilidad de precipitación, velocidad y dirección del viento, y ráfagas.

El parte oficial destaca que no se esperan alertas por precipitaciones ni fenómenos meteorológicos de riesgo para la zona del AMBA en el período considerado. La tendencia marca jornadas predominantemente frescas, con predominancia de nubosidad variable y ráfagas ocasionales. Según el pronóstico ampliado, el martes y el miércoles continuarán las condiciones estables, sin lluvias y con temperaturas dentro de parámetros invernales.

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El Servicio Meteorológico Nacional recomendó a la población permanecer atenta a los futuros informes para anticipar eventuales cambios en el estado del tiempo. “Las condiciones se mantendrán sin sobresaltos y dentro de lo esperado para el invierno porteño”, señala el organismo en su parte oficial. La autoridad meteorológica subraya que “no se advierten eventos climáticos severos en el horizonte inmediato”.

En la provincia de Buenos Aires, se registran lluvias de variada intensidad en la Costa Atlántica, desde Bahía Blanca hasta Punta Indio, además de localidades de la zona centro. En tanto, en el resto de la provincia la nubosidad será variada durante toda la jornada. Dicha característica se mantendrá hasta el miércoles 1 de julio, donde recién volverán las precipitaciones en toda el área sur bonaerense.

Las alertas en el resto del país

Mapa de Argentina con áreas en verde y amarillo. Muestra el texto 'SAT Temperaturas Extremas por Frío' y la 'Fecha de emisión: 24/06/2026 17:27h'
Un mapa de Argentina señala las zonas con alerta por temperaturas extremas de frío, según la emisión del SAT del 24 de junio de 2026.

El SMN indicó que 13 provincias están bajo alerta amarilla por temperaturas extremas frías. En este sentido, Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, San Luis, Tucumán, Santiago del Estero, Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa, Tucumán, Salta y Jujuy cuentan con temperaturas que pueden ser peligrosas, “sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas”. Los pasos a seguir ante este escenario son:

  • Evitá exponerte por tiempo prolongado al frío en exteriores. En caso de tener que salir, abrigate con muchas capas de ropa liviana.
  • Generá más calor corporal mediante el movimiento (caminar, levantarse y sentarse, mover las extremidades, etc.).
  • Mantené la casa calefaccionada de forma segura.
  • Evitá los cambios bruscos de temperatura.
  • Tomá mucho líquido y evitá el consumo de bebidas alcohólicas.
  • Si estás afectado por el frío, no te automediques, y consultá con un médico o dirigite al centro de salud más cercano.
  • Si tenés medicación recetada mantené el plan de acción actualizado.
  • No fumes en ambientes cerrados.
  • Prestá especial atención a niños, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.
Mapa meteorológico de Argentina con áreas en alerta por viento en zonas costeras, oeste y las Islas Malvinas. Muestra interfaz de fechas, iconos y controles de zoom
Un mapa del Servicio Meteorológico Nacional señala las advertencias por vientos para el jueves 25 de junio de 2026 en distintas regiones de Argentina y las Islas Malvinas.

En tanto, también hay distintas alertas amarillas en el sur. Estas se refieren a “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”. En este sentido, en la zona cordillerana comprendida por el noroeste de Chubut, oeste de Río Negro y suroeste de Neuquén, el alerta abarca a nevadas. Por lo que se recomienda:

  • Evitá salir.
  • Circulá con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve. Llevá siempre una pala.
  • Revisá el estado de los techos, canaletas y desagües para asegurarte de que estén en buen estado y puedan soportar la acumulación de nieve.
  • Ventilá para evitar acumulación de monóxido de carbono.
  • Asegurate de tener suficientes alimentos no perecederos y agua potable para al menos tres días. Incluí alimentos fáciles de preparar en caso de que haya cortes de energía.
  • Prepará un kit de emergencia que incluya linternas, pilas adicionales, velas, fósforos, mantas térmicas, un botiquín de primeros auxilios y cualquier medicamento necesario.

En tanto, por fuertes vientos, las zonas afectadas son la costa de Santa Cruz y las Islas Malvinas. Por lo que se solicita mantenerse a resguardo, retirar o asegurar cualquier elemento que pueda volarse, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, evitar refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes. Y tener precaución a la hora de conducir.

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