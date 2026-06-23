Sociedad

Abandonó a un perro en la calle y todo quedó grabado por una cámara de seguridad: ahora le buscan un nuevo hogar

Patricia, una vecina de la zona, fue quien advirtió la situación que ocurrió en la cuadra de su casa y adoptó a la mascota transitoriamente. Confirmó que se encuentra bien de salud

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Patricia, una vecina de Quilmes, escuchó ladrar al cachorro, revisó las cámaras de su casa y advirtió el abandono animal

Una cámara de seguridad registró el abandono de un cachorro en la esquina de República del Líbano y Blas Parera, en Quilmes, provincia de Buenos Aires. Las imágenes muestran cómo un conductor detuvo su vehículo, hizo descender al animal y a los minutos se retiró del lugar, dejando al perro solo en la vereda.

Fue Patricia, vecina de la zona, quien advirtió lo ocurrido. Desde su domicilio escuchó ladrar al perro con insistencia, lo que la llevó a revisar las cámaras de su casa.

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Allí descubrió que el hombre no solo había dejado al animal: también depositó en la vereda una bolsa de alimento y dos abrigos antes de subirse al auto y marcharse. “Tardó un par de minutos y luego se subió al auto y se marchó”, relató Patricia en diálogo con Infobae.

La vecina adoptó al perro de forma transitoria y afirmó que el cachorro está bien de salud, convive con otros animales y es de tamaño mediano
La vecina adoptó al perro de forma transitoria y afirmó que el cachorro está bien de salud, convive con otros animales y es de tamaño mediano

El cachorro, de tamaño mediano, quedó visiblemente desorientado en la esquina mientras observaba alejarse el vehículo. Patricia lo tomó bajo su cuidado de forma momentánea y, según su testimonio, el animal se encuentra en buen estado de salud, hace sus necesidades al aire libre y convive sin problemas con otros animales —la propia Patricia tiene dos perras de edad avanzada—. “Es un cachorro de tamaño mediano y muy juguetón”, describió la vecina.

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Decidió adoptarlo de forma transitoria, ya que no quería que quedara solo, en la calle y con el peligro de que algún auto lo atropellara. Sin embargo, ella no se puede hacer cargo y espera que alguien finalmente lo tome de forma definitiva. Se comunicó con algunos grupos rescatistas, pero aún no obtuvo respuesta. Quienes estén interesados en quedarse y cuidar al cachorro pueden comunicarse con Patricia al 11-2450-8822.

Un hombre abandonó a un perro en Quilmes y el momento quedó grabado por cámaras de seguridad
Patricia busca un hogar definitivo para el cachorro abandonado en Quilmes y difundió su contacto para quienes quieran adoptarlo

La mujer difundió las imágenes con el objetivo de concientizar sobre el abandono animal. “El abandono es violencia”, afirmó Patricia, quien también señaló que rescatistas y refugios de la zona están desbordados de animales. “Lamentablemente, las rescatistas y refugios están llenos de animales olvidados”, agregó. Además, le contó a este medio que está intentando localizar la patente del auto para poder realizar una denuncia por el abandono del animal.

Rescataron a un caniche abandonado en Rosario y buscan una familia que lo adopte

Un caniche fue rescatado por un equipo de la Municipalidad de Rosario tras una denuncia por maltrato y abandono animal: el perro vivía en la terraza de una vivienda, a la intemperie y sin las condiciones mínimas de bienestar. El operativo fue días atrás, coordinado entre el Área de Protección Animal y la Dirección de Control Urbano, concluyó con el animal a salvo y bajo guarda transitoria mientras avanza su proceso de adopción.

La alerta llegó por intermedio de una protectora de animales, que reportó la situación a las autoridades competentes. Al arribar al domicilio, el personal verificó que el caniche permanecía en el techo de la propiedad junto a una cucha en estado precario, con señales evidentes de descuido e higiene deficiente.

El panorama que hallaron los agentes no admitía dilaciones: de forma inmediata se pusieron en marcha los protocolos correspondientes para retirar al animal del inmueble.

En Rosario, la Municipalidad rescató a un caniche abandonado tras una denuncia por maltrato animal y abrió su proceso de adopción definitiva
En Rosario, la Municipalidad rescató a un caniche abandonado tras una denuncia por maltrato animal y abrió su proceso de adopción definitiva

El rescate fue producto del trabajo articulado entre dos dependencias municipales. El Área de Protección Animal y la Dirección de Control Urbano actuaron de manera conjunta para garantizar que el procedimiento se ejecutara con la debida rigurosidad.

Una vez fuera del lugar, el perro fue trasladado a un espacio seguro donde recibe los cuidados que su estado requiere.

Por el momento, el caniche se encuentra bajo el régimen de guarda transitoria. Desde allí, avanzan los trámites necesarios para su adopción definitiva, aunque sin plazos confirmados al respecto.

El caso pone de relieve los canales oficiales de denuncia por maltrato animal disponibles en Rosario. Quienes detecten situaciones de abandono o riesgo para un animal pueden comunicarse con la línea gratuita 147, habilitada para recibir denuncias formales a través de las vías de atención ciudadana del municipio.

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