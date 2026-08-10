Familias piden mantener la búsqueda tras casi un mes de la desaparición de pescadores en el Caribe nicaragüense

Las familias pidieron que la búsqueda de la panga The Husther y de los cuatro pescadores continúe activa en el Caribe nicaragüense. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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A casi un mes de la desaparición de la panga The Husther con cuatro pescadores a bordo, las familias de los tripulantes han solicitado que la búsqueda continúe activa en el Caribe nicaragüense. La embarcación zarpó desde Corn Island el 11 de julio alrededor de las 5:00 pm, con la intención de regresar al día siguiente tras una jornada de pesca de langosta.

El regreso nunca se concretó y desde ese momento no se ha tenido contacto con los ocupantes ni se han encontrado rastros concluyentes que permitan establecer lo sucedido.

En los días posteriores a la desaparición, la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua informó que el mal tiempo dificultó las labores de búsqueda. El Caribe nicaragüense presentó lluvias, oleaje de entre 1.5 y 2.5 metros y vientos de entre 35 y 50 kilómetros por hora.

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Estas condiciones meteorológicas complicaron tanto el rastreo por parte de las autoridades como la colaboración de pescadores locales que participaron en los operativos.

Lorraine Downs, madre de Bayardo Archibold y Keylor Downs, dos de los desaparecidos, declaró a 100 % Noticias que las familias no han dejado de buscar a sus seres queridos.

Downs sostuvo que la embarcación no ha sido localizada y que tampoco se han encontrado los objetos que los pescadores habitualmente llevaban en cada viaje al mar, como boyas grandes, un termo, un salvavidas y bidones de gasolina y agua.

Según la madre, sus hijos no acostumbraban salir sin salvavidas, por lo que la ausencia de este y otros elementos refuerza la preocupación familiar.

En los primeros días de búsqueda, varios pescadores de Corn Island se sumaron a los operativos para intentar localizar la panga y a los tripulantes. Más adelante, se reportó el hallazgo de un balde con pertenencias y la cédula de identidad de Keylor Downs frente a Monkey Point, al sur de Bluefields. Este hallazgo fue considerado el principal indicio hasta ese momento, aunque no se encontraron otros objetos ni señales que permitieran avanzar en la investigación o arrojar más luz sobre el paradero de la embarcación y sus ocupantes.

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La panga The Husther zarpó de Corn Island el 11 de julio para una jornada de pesca de langosta y no regresó al día siguiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La madre de Bayardo Archibold y Keylor Downs relató que otras embarcaciones que estaban trabajando en la zona también participaron en la búsqueda, pero no lograron localizar rastros adicionales. La familia, según contó Downs, incluso decidió desplazarse a Bluefields para ampliar el radio de rastreo y continuar en contacto con las autoridades y otros pescadores que pudieran aportar información.

En la región existen antecedentes de pescadores que han permanecido desaparecidos durante semanas o meses antes de ser localizados. Downs recordó a 100 % Noticias que en ocasiones anteriores se han hallado embarcaciones y marinos tras largos periodos de ausencia, en algunos casos con las personas con vida. Por este motivo, las familias mantienen la esperanza de que la búsqueda continúe activa y que en algún momento puedan recibir alguna novedad sobre el paradero de los tripulantes.

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Hasta el momento, no se ha logrado establecer el paradero de Bayardo Archibold, Keylor Downs, Jervin Zelaya y José Luis Aguirre, ni de la panga The Husther. Las familias y la comunidad permanecen atentas a cualquier información que pueda surgir y reiteran su solicitud de que los operativos de búsqueda no se suspendan mientras existan posibilidades de encontrar a los pescadores o la embarcación. La expectativa se mantiene en la zona, a la espera de que nuevas pistas permitan esclarecer el caso y conocer el destino de los desaparecidos.