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Polvo del Sahara dispara la contaminación y baja la calidad del aire en San Salvador

El Ministerio de Medio Ambiente registró índices no satisfactorios en la capital salvadoreña, mientras persisten las altas concentraciones de partículas, el ambiente seguirá caluroso este lunes

El Polvo del Sahara y las temperaturas extremas marcaron la jornada en El Salvador, según el MARN. (Foto cortesía MARN)
El Polvo del Sahara y las temperaturas extremas marcaron la jornada en El Salvador, según el MARN. (Foto cortesía MARN)
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El territorio salvadoreño enfrentó una jornada marcada por el ingreso de Polvo del Sahara en concentraciones altas y temperaturas extremas, según confirmó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN). Las condiciones atmosféricas durante este fin de semana dejaron registros poco habituales, con efectos directos sobre la calidad del aire y la sensación térmica en buena parte del país.

Los datos oficiales del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) indican que la temperatura máxima alcanzó 42.9 °C (109.2 °F) durante el domingo en Santa Rosa de Lima, al oriente del territorio, un valor que resalta entre los más altos de la temporada. Este registro se sumó a la presencia persistente de Polvo del Sahara, fenómeno que mantuvo elevados los niveles de partículas en el ambiente y provocó una visibilidad brumosa en varias zonas.

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Para este lunes 10 de agosto, las previsiones meteorológicas anticipan un ambiente muy caluroso durante el día, con el cielo mayormente despejado en horas de la mañana. Según el reporte del MARN, la nubosidad aumentará en la tarde sobre la cadena montañosa norte y las cordilleras volcánicas, aunque no se esperan precipitaciones en ese periodo.

El viento oscilará entre 8 y 20 km/h, con brisas ocasionales que podrían alcanzar los 35 km/h, lo que podría ofrecer algo de alivio ante las altas temperaturas, aunque sin modificar de manera significativa la sensación térmica.

Ex teleférico de san jacinto en el salvador
Santa Rosa de Lima registró 42.9 °C durante el domingo, una de las temperaturas más altas reportadas en la temporada. (Infobae Centroamérica/Cortesía redes sociales)

Durante la noche, el pronóstico señala cielo parcialmente nublado en la zona central y una probabilidad de lluvias puntuales especialmente en sectores de San Salvador y La Libertad. La inestabilidad atmosférica podría favorecer la ocurrencia de chubascos localizados, aunque la tendencia general apunta a la persistencia de un ambiente cálido y seco en la mayor parte del país.

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El impacto del Polvo del Sahara ha sido especialmente notorio en las últimas horas. El informe de la entidad ambiental destaca que las concentraciones de estas partículas se mantendrán elevadas durante este lunes, generando un riesgo alto para la salud, sobre todo en los grupos más vulnerables como niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias, cardíacas o alergias. La calidad del aire en el sector oeste de San Salvador alcanzó un índice de 122, clasificado como “no satisfactoria” y asociado a una mayor concentración de partículas de polvo, valores que pueden afectar la salud de la población sensible.

Las concentraciones de Polvo del Sahara seguirán elevadas este lunes y mantienen un riesgo alto para la salud de grupos vulnerables. EFE/ Javier Aparicio
Las concentraciones de Polvo del Sahara seguirán elevadas este lunes y mantienen un riesgo alto para la salud de grupos vulnerables. EFE/ Javier Aparicio

La presencia de Polvo del Sahara no solo reduce la visibilidad y altera el color habitual del cielo, sino que también incrementa el riesgo de complicaciones respiratorias y cardiovasculares. Las autoridades han recomendado que los grupos vulnerables eviten exponerse al aire libre y utilicen mascarilla si es estrictamente necesario salir, mientras que la población en general debe limitar los esfuerzos físicos prolongados en el exterior para reducir el impacto de la mala calidad del aire.

Las condiciones actuales reflejan el efecto combinado de la masa de aire cálido y seco, sumado a la llegada del Polvo del Sahara. Este fenómeno, que recorre miles de kilómetros desde el norte de África, ha tenido un impacto directo en la atmósfera salvadoreña, generando un ambiente seco, caluroso y con mayor concentración de partículas en suspensión. Con la continuidad de estos factores, se mantiene la vigilancia sobre la evolución de la calidad del aire y de las temperaturas extremas en todo el país.

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