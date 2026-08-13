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El presidente Luis Abinader anuncia que los medallistas de Santo Domingo 2026 ingresarán al Parni desde 2027

La medida incorpora a la totalidad de los ganadores de preseas de la cita regional al plan estatal de alto rendimiento y eleva los incentivos con un aumento de recursos, según informó el mandatario

Luis Abinader anunció que desde 2027 todos los medallistas dominicanos de Santo Domingo 2026 ingresarán al Programa de Atletas de Alto Rendimiento, Nuevos Valores e Inmortales. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)
Luis Abinader anunció que desde 2027 todos los medallistas dominicanos de Santo Domingo 2026 ingresarán al Programa de Atletas de Alto Rendimiento, Nuevos Valores e Inmortales. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)
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El presidente Luis Abinader anunció este miércoles que desde 2027 todos los medallistas dominicanos de Santo Domingo 2026 ingresarán al Programa de Atletas de Alto Rendimiento, Nuevos Valores e Inmortales, mientras el Gobierno duplicará los fondos de ese plan para elevar los incentivos, una decisión presentada como reconocimiento a la mejor actuación del país en la historia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

La delegación dominicana cerró la competencia con 150 medallas, un registro récord tanto en preseas de oro como en el total conquistado. En paralelo, el Ministerio de Deportes informó que ya fueron depositados RD 77,5 millones en la cuenta del Comité Olímpico Dominicano para premiar a atletas, entrenadores y federaciones por los resultados obtenidos.

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El anuncio se produjo durante un almuerzo ofrecido a los medallistas en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional, con la presencia de la vicepresidenta Raquel Peña. Allí, el mandatario vinculó la incorporación al Parni y la ampliación de sus recursos con el esfuerzo, la disciplina y la entrega mostrados por los deportistas a lo largo de dos semanas de competencia.

El Gobierno sumará a todos los medallistas al Parni y duplicará los fondos del programa

La medida implica que todos los atletas dominicanos que ganaron medallas en la cita regional pasarán a formar parte del Parni a partir de 2027. El presidente también dispuso que los recursos del programa se dupliquen para aumentar los incentivos que reciben los beneficiarios.

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El Gobierno duplicará los fondos del Parni para elevar los incentivos a los medallistas de Santo Domingo 2026. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)
El Gobierno duplicará los fondos del Parni para elevar los incentivos a los medallistas de Santo Domingo 2026. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

Ese punto responde al dato central del anuncio: el Estado extenderá apoyo económico estable a los medallistas de Santo Domingo 2026 y, al mismo tiempo, elevará el monto disponible para ese respaldo. La decisión fue presentada como una política de reconocimiento posterior a la competencia.

Abinader también dijo que el Gobierno trabajará con las federaciones deportivas y los voluntariados para asegurar el cuidado y mantenimiento de las instalaciones construidas y remozadas para los atletas. Sostuvo que esos espacios son una inversión hecha con recursos del pueblo dominicano.

El mandatario añadió que se crearán mecanismos de voluntariado para preservar esos recintos. El objetivo, señaló, es que los atletas puedan seguir entrenando y desarrollándose en instalaciones deportivas de alto nivel.

El esquema de premios incluye pagos acumulativos por cada medalla obtenida

El ministro de Deportes Kelvin Cruz explicó que el sistema de premiación es acumulativo. Eso significa que los atletas que obtuvieron más de una presea recibirán el incentivo correspondiente por cada una de ellas.

Como ejemplo, mencionó a Liranyi Alonso, ganadora de cuatro medallas de oro, quien recibirá RD 1,2 millones en premios. Los recursos transferidos al Comité Olímpico Dominicano cubren también a entrenadores y federaciones vinculados a los resultados de la delegación.

La edición del centenario de los Juegos Centroamericanos y del Caribe cerró en Santo Domingo a 100 años de la primera versión disputada en México en 1926. (Cortesía: Santo Domingo 2026)
La edición del centenario de los Juegos Centroamericanos y del Caribe cerró en Santo Domingo a 100 años de la primera versión disputada en México en 1926. (Cortesía: Santo Domingo 2026)

Durante su intervención, Abinader reconoció además la labor del Comité Organizador de Santo Domingo 2026. Afirmó que, de acuerdo con las valoraciones recibidas en el plano nacional e internacional, los Juegos estuvieron entre los mejor organizados de la historia de esa competencia regional.

El presidente consideró que tanto el desarrollo de las pruebas como la logística funcionaron de forma eficaz. Ese desempeño, indicó, permitió proyectar una buena imagen de la República Dominicana como país sede.

El presidente del Comité Olímpico Dominicano, Garibaldy Bautista, agradeció el respaldo del Gobierno al movimiento olímpico y a las federaciones deportivas. También sostuvo que el desembolso oportuno de los recursos ayudó a la preparación de los atletas.

Bautista atribuyó la cosecha histórica de 150 medallas al trabajo conjunto entre deportistas, federaciones y movimiento olímpico. Expresó además su expectativa de que ese apoyo continúe para que el país pueda superar en 2030 los resultados alcanzados en Santo Domingo 2026.

En la actividad también acompañaron al presidente el ministro administrativo de la Presidencia Andrés Bautista; el ministro de Vivienda y Edificaciones, Víctor Bisonó; el presidente del Comité Organizador de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, José P. Monegro; el presidente de Centro Caribe Sports, Luisín Mejía; y el presidente del Proyecto de Selecciones Nacionales de Voleibol Femenino, Cristóbal Marte Hoffiz, junto con representantes del movimiento olímpico y dirigentes deportivos.

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