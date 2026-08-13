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276 participantes de los Juegos de Santo Domingo 2026 recibieron asistencia de la red de salud pública

El Servicio Nacional de Salud reportó que la mayoría de las consultas durante el certamen correspondió a lesiones deportivas, con un desembolso estatal que superó los 10 millones de pesos dominicanos en exoneraciones

La DAEH cubrirá los Juegos con 70 ambulancias (Foto cortesía Santo Domingo 2026)
La DAEH cubrirá los Juegos con 70 ambulancias (Foto cortesía Santo Domingo 2026)
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Los hospitales de la Red Pública de Salud en República Dominicana asistieron a 276 participantes de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, quienes recibieron atención médica sin costo, según informó el propio Servicio Nacional de Salud (SNS). De acuerdo con el reporte oficial difundido por el departamento de prensa del SNS, la mayor parte de las consultas se debió a lesiones traumáticas deportivas.

El director del Servicio Nacional de Salud, Julio Landrón, señaló que la respuesta sanitaria durante el evento evidenció la capacidad del sistema público para garantizar servicios integrales. La atención, proporcionada a deportistas, colaboradores, personal técnico y oficiales acreditados, no implicó ningún pago para los beneficiarios y supuso un gasto estatal superior a diez millones de pesos dominicanos en exoneraciones (aproximadamente a 171,291.54 dólares estadounidenses).

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Según detalló el propio SNS, el Hospital General Clínico y Quirúrgico Dr. José Joaquín Puello, situado en la Ciudad Sanitaria Dr. Luis Eduardo Aybar, fue el centro con mayor demanda, al atender a 154 personas. En el Hospital Ciudad Juan Bosch recibieron asistencia 8 atletas, y en el Hospital Universitario Docente Traumatológico Dr. Ney Arias Lora ingresó un paciente trasladado por helipuerto. El SNS precisó que el 90% de las atenciones en estos centros correspondió a lesiones traumáticas deportivas.

El reporte oficial indicó que la Unidad Móvil Odontológica ubicada en la Villa Olímpica asistió a 91 pacientes y realizó 637 procedimientos, incluyendo aplicación de flúor, profilaxis, restauraciones, recubrimientos pulpares, raspaje periodontal y cirugías dentales. La atención odontológica complementó el dispositivo sanitario desplegado en las instalaciones deportivas.

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Red Pública de Salud en República Dominicana: lo que revelan 276 atenciones a participantes de Santo Domingo 2026 (Foto cortesía SNS)
Red Pública de Salud en República Dominicana: lo que revelan 276 atenciones a participantes de Santo Domingo 2026 (Foto cortesía SNS)

En la región norte del país, el Hospital José María Cabral y Báez y el Provincial Bella Vista de Santiago atendieron a 14 personas, mientras que el Ricardo Limardo de Puerto Plata asistió a siete pacientes y el Toribo Bencosme de Espaillat a uno, lo que suma 22 asistencias en la regional Cibao Norte.

El SNS precisó que el 68,2% de las atenciones médicas estuvo relacionado con lesiones traumáticas y el 31,8% con patologías de otro tipo. Además, los participantes que requirieron evaluación hospitalaria tuvieron acceso a estudios diagnósticos como laboratorio clínico, radiografías convencionales, sonografías, tomografías computarizadas y resonancias magnéticas.

La coordinación interinstitucional, la disponibilidad de infraestructura hospitalaria y la presencia de personal especializado permitieron una respuesta eficiente ante cualquier eventualidad médica durante la cita deportiva. El operativo sanitario, de acuerdo con el Servicio Nacional de Salud, buscó garantizar la seguridad de atletas, oficiales, personal técnico, colaboradores y público presente en las competencias.

Atletas lesionados en Santo Domingo

Los hospitales de la Red Pública de Salud atendieron a 276 participantes durante los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)
Los hospitales de la Red Pública de Salud atendieron a 276 participantes durante los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)

La karateca salvadoreña Gabriella Izaguirre sufrió una fractura en el pie derecho durante su participación en kumite -55 kg en los Centroamericanos y del Caribe, lesión con la que completó el resto de sus combates de la jornada.

Tras cerrar su participación sin medalla, la atleta confirmó el diagnóstico en una historia de Instagram desde el hospital: “Gracias a todos por sus mensajes, estoy bien, me encuentro en el hospital ahora mismo, sufrí una fractura en el pie derecho en mi segunda pelea, y a pesar de eso seguí peleando, hice mi tercera pelea del grupo y peleé el bronce, traté de no quejarme y lo di todo, pero no fue suficiente, gracias a todos por el apoyo, volveré más fuerte”.

La lesión ocurrió durante su segundo enfrentamiento de la fase de grupos ante la puertorriqueña Anna-Marie Santiago, combate que Izaguirre ganó 6-0 pese a permanecer lesionada. En su tercera pelea perdió 4-5 ante la cubana Baurelys Torres y luego cayó 3-7 frente a la venezolana Bárbara Pérez en el duelo por la medalla de bronce.

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