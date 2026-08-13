Presidente Asfura pide al Congreso aprobar reformas a la ENEE y anuncia que luego impulsará una propuesta sobre energía renovable en Honduras

El presidente aseguró que no se opone a reforzar legalmente el carácter público de la estatal. (FOTO: Presidencia de Honduras)

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El presidente de Honduras, Nasry Asfura, pidió al Congreso Nacional aprobar las reformas a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y aseguró que no tiene objeciones a incluir garantías para que la estatal continúe en manos del pueblo hondureño, mientras adelantó que posteriormente llevará al Legislativo una iniciativa específica sobre energía renovable.

Asfura afirmó que ha escuchado las distintas posiciones planteadas alrededor de la reforma energética y reiteró que la prioridad debe ser ordenar financieramente a la ENEE, una institución que, según señaló, registra pérdidas de alrededor de 50 millones de lempiras diarios.

El mandatario recordó que el Poder Ejecutivo presentó inicialmente un proyecto de ley al Congreso Nacional y que, tras recibir observaciones, incorporó cambios antes de remitir nuevamente la propuesta.

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Asfura pide que la reforma avance

El presidente sostuvo que ahora corresponde al Congreso Nacional analizar el contenido de la iniciativa y tomar una decisión, respetando la independencia de poderes y el criterio de los 128 diputados.

“Nosotros presentamos una ley al Congreso, el Congreso nos hizo ver algunos cambios, los hicimos también, estamos de acuerdo”, explicó Asfura.

El gobernante insistió en que la situación financiera de la estatal eléctrica limita la competitividad del país y consideró urgente adoptar medidas que permitan detener las pérdidas y mejorar su administración.

“¿Cómo vamos a competir con una ENEE que todos los días pierde cincuenta millones de lempiras?”, cuestionó.

El Ejecutivo incorporó cambios al proyecto después de observaciones del Congreso.(FOTO: El Heraldo)

No se opone a blindar el carácter público de la ENEE

En medio del debate generado por las distintas propuestas presentadas en el Congreso, Asfura aseguró que no tiene inconveniente en que se establezcan mayores garantías legales para mantener a la ENEE bajo propiedad estatal.

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El mandatario se refirió específicamente a la posibilidad de incluir una disposición que exija una mayoría calificada de 86 votos para cualquier decisión futura relacionada con el carácter público de la empresa.

“Si los liberales ponen que la ENEE sea siempre del pueblo hondureño, yo no tengo ningún problema”, sostuvo.

Asfura agregó que esta posición coincide con lo que él mismo ha defendido públicamente y afirmó que la estatal debe continuar perteneciendo a Honduras.

Reforma no debe convertirse en una disputa política

El presidente pidió que el debate sobre la transformación del subsector eléctrico no se convierta en una competencia por protagonismo político.

Según indicó, lo importante no es quién presente determinada propuesta, sino construir una normativa que permita solucionar los problemas estructurales de la empresa eléctrica.

“Aquí no es de que es de Tito la ley, que Tito la hizo y que Tito se va a llevar con su equipo todos los honores o los aplausos. Esto no es de aplausos, esto no es de honores, esto es de hacer lo mejor por Honduras”, expresó.

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También reconoció el derecho de cada legislador a plantear modificaciones y aportar ideas antes de que el Congreso adopte una decisión definitiva.

El Gobierno prevé presentar posteriormente una iniciativa enfocada en energía renovable. (FOTO: Lufussa)

Energía renovable tendrá una propuesta aparte

Asfura explicó que el proyecto actualmente discutido no aborda de manera específica el desarrollo de las energías renovables, debido a que el objetivo inmediato es establecer una estructura básica para mejorar la administración de la ENEE.

Una vez superada esa etapa, el Ejecutivo pretende analizar los ajustes necesarios para fortalecer la generación mediante fuentes renovables y posteriormente presentar una propuesta ante el Congreso Nacional.

El mandatario señaló que Honduras necesita aprovechar de mejor manera sus recursos energéticos y generar condiciones que permitan contar con una oferta más competitiva.

Mientras continúa la discusión legislativa, Asfura reiteró que la ENEE no puede seguir acumulando pérdidas y que cualquier reforma debe buscar fortalecer los bienes del Estado, atraer inversión y establecer mayores responsabilidades para quienes administran recursos públicos.

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El presidente insistió en que la solución debe surgir de un consenso entre las distintas fuerzas políticas, pero advirtió que postergar indefinidamente las decisiones mantendría a la estatal en una situación financiera que afecta directamente a los hondureños y a la capacidad competitiva del país.