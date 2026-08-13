Gaias Pendulum se queda sin show en Managua tras la negativa de ingreso de la dictadura de Nicaragua

Los integrantes de la banda Gaias Pendulum posan vestidos de negro frente a la entrada de un edificio de arquitectura gótica bajo un cielo oscuro. (Gaias Pendulum)

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La banda colombiana de metal Gaias Pendulum no podrá realizar su concierto en Managua, capital de Nicaragua, tras la decisión del régimen de Daniel Ortega de denegar el ingreso al país a los músicos y su equipo, pese a que contaban con visas aprobadas y permisos de permanencia. La noticia fue difundida este miércoles a través de un comunicado de la banda y confirmada por los promotores, según reportó la agencia EFE.

La presentación de Gaias Pendulum estaba programada para el próximo 14 de agosto en el evento “Nocturnia Nicaragua”, en un bar y restaurante de la capital que suele recibir a la comunidad metalera local. La gira de la agrupación también contempla conciertos en Guatemala y El Salvador, países que los han recibido durante más de una década sin inconvenientes, de acuerdo con el mensaje difundido por la propia banda.

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En el comunicado, Gaias Pendulum subrayó que “esta decisión obedece exclusivamente a motivos de carácter gubernamental y migratorio, ajenos por completo a la voluntad de la agrupación y su equipo de trabajo: a pesar de contar con nuestras visas debidamente aprobadas, con 60 días de permanencia autorizada en el país, no se nos está permitiendo el ingreso a Nicaragua”. Además, la banda remarcó que “no se trata de una decisión artística ni contractual: son circunstancias externas que no le competen ni son responsabilidad de Gaias Pendulum”.

Por su parte, la empresa promotora SoNica Conciertos Nicaragua y C.A. informó que “por motivos ajenos a la banda y a la producción, Gaias Pendulum no podría presentarse el viernes en Managua” y aseguró que trabaja en la búsqueda de una nueva fecha para concretar el show junto a la agrupación colombiana.

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Daniel Ortega hace un gesto de silencio mientras siluetas de periodistas con equipos caminan cabizbajos de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El contexto de censura cultural en Nicaragua

Hasta el momento, la Dirección de Migración y Extranjería de Nicaragua no ha emitido explicaciones sobre las causas detrás de la medida. Esta falta de transparencia coincide con un contexto nacional marcado por restricciones crecientes a la libertad de expresión y censura de eventos culturales.

Nicaragua atraviesa desde 2018 una crisis política, caracterizada por el cierre de medios independientes, la expulsión de periodistas extranjeros y la cancelación de espectáculos o actividades percibidas como críticas o no alineadas con el discurso oficial. Reportes de Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han advertido sobre patrones de censura, represión y control sobre la sociedad civil y la cultura. En los últimos años, decenas de artistas, intelectuales y agrupaciones han visto restringido su acceso al país o han sufrido cancelaciones de eventos por decisiones administrativas sin justificación pública.

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Los integrantes de la banda Gaias Pendulum posan vestidos de negro frente a la entrada de un edificio de arquitectura gótica bajo un cielo oscuro. (Gaias Pendulum)

La reacción de Gaias Pendulum

Según EFE, Gaias Pendulum manifestó que la cancelación resulta especialmente dolorosa “porque se trataba de nuestra primera visita a Managua, un encuentro que llevábamos tiempo esperando junto a un público nicaragüense que nos escribió con enorme entusiasmo, y que compartiríamos escenario con otras agrupaciones”. La banda reiteró su intención de mantener lazos con sus seguidores en Centroamérica y expresó la esperanza de poder concretar la visita en el futuro.

El impacto en la escena cultural nicaragüense

La negativa al ingreso de Gaias Pendulum se suma a una serie de incidentes recientes que han impactado el panorama musical y cultural de Nicaragua, donde la autorización de eventos y el libre tránsito de artistas internacionales han quedado sujetos a controles más estrictos.

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Para la comunidad metalera local y para los seguidores de la banda en la región, el episodio se da en un entorno restrictivo para la cultura independiente, en línea con la tendencia de censura informativa y limitaciones a la libertad artística que diversos medios y organismos han venido registrando desde el inicio de la crisis sociopolítica nicaragüense.