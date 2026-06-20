¿Por qué es feriado hoy, sábado 20 de junio?

El 20 de junio se conmemora en Argentina el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano y el Día de la Bandera (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 20 de junio marca en Argentina uno de los feriados nacionales de mayor arraigo en el calendario oficial: el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano, la fecha en que se conmemora la muerte del creador de la bandera celeste y blanca. La jornada reúne en un mismo homenaje a una figura central de la independencia y al símbolo patrio más antiguo del país.

El Día de la Bandera ocupa un lugar singular en el calendario argentino. A diferencia de otras efemérides que celebran victorias o fundaciones, el 20 de junio recuerda una pérdida: la del general que concibió la enseña nacional y que falleció en la pobreza, el mismo día de 1820 en que Buenos Aires era sacudida por el caos político. Esa paradoja —un país que honra a quien lo dotó de identidad visual en el momento de su muerte— define buena parte del peso simbólico de la fecha.

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El carácter inamovible del feriado, establecido por decreto presidencial en 2010, refuerza esa dimensión. A diferencia de otras conmemoraciones que el Estado traslada al lunes más cercano para generar fines de semana largos, el 20 de junio permanece fijo en el calendario sin importar el día de la semana en que caiga. En 2026, esa condición tiene una consecuencia práctica concreta: el feriado cae en sábado y, por eso, no genera descanso laboral adicional para la mayoría de los trabajadores.

El feriado del 20 de junio conmemora la muerte de Manuel Belgrano, creador de la bandera argentina, ocurrida el 20 de junio de 1820 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué se celebra hoy, 20 de junio

Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano nació el 3 de junio de 1770 en Buenos Aires. A lo largo de su vida pública se desempeñó como abogado, economista, periodista, político y militar. Tuvo participación en la Primera Junta, condujo el Ejército del Norte y lideró episodios claves como el éxodo jujeño y las victorias en Tucumán y Salta durante la guerra por la independencia.

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La fecha del feriado no es arbitraria: corresponde al día de su fallecimiento, el 20 de junio de 1820. Por eso la jornada tiene un doble sentido: honra tanto al prócer como al emblema que creó. El Congreso Nacional declaró oficialmente el 20 de junio como Día de la Bandera en 1938 mediante la Ley 12.361, y en 2010 un decreto presidencial estableció el carácter inamovible de la conmemoración.

La bandera argentina fue izada por primera vez el 27 de febrero de 1812 a orillas del río Paraná, en la ciudad de Rosario, durante la lucha por la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Belgrano consideró necesario crear una enseña que uniera y distinguiera a los combatientes de la causa independentista. El Congreso de Tucumán la adoptó oficialmente como símbolo nacional el 25 de julio de 1816, pocos días después de la declaración de la independencia.

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La bandera argentina fue izada por primera vez por Manuel Belgrano el 27 de febrero de 1812 en Rosario, a orillas del río Paraná (Imagen Ilustrativa Infobae)

Todos los logros de Manuel Belgrano

Belgrano fue una de las figuras más abarcadoras de la historia argentina. Su perfil excedió el campo militar: fue abogado, economista, periodista y político antes de convertirse en general. En la Primera Junta, el organismo que reemplazó al virrey tras la Revolución de Mayo de 1810, ocupó un rol protagónico en la conducción del nuevo gobierno.

Al frente del Ejército del Norte, lideró el éxodo jujeño, una maniobra de tierra arrasada que privó al ejército realista de recursos y permitió reorganizar las fuerzas patriotas. Esa estrategia fue seguida por dos victorias militares de peso: las batallas de Tucumán (1812) y Salta (1813), que frenaron el avance realista desde el norte y consolidaron el control patriota sobre esa región.

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El izamiento de la bandera celeste y blanca es el acto por el que Belgrano es recordado de manera más extendida. La elección de los colores buscó reflejar ideales de libertad y unión, y diferenciar a los patriotas de las fuerzas realistas. Su propuesta ganó respaldo institucional y fue oficializada tras la declaración de la independencia, convirtiéndose en el símbolo patrio más antiguo del país.

Más allá de sus acciones militares y del diseño de la bandera, Belgrano fue un defensor de una nación fundada en valores de justicia, educación y progreso social. Su labor influyó en la construcción institucional y cultural del país. A pesar de su trayectoria y de los logros alcanzados, sus últimos días transcurrieron en la pobreza. Falleció el 20 de junio de 1820 en Buenos Aires, su ciudad natal.

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Manuel Belgrano integró la Primera Junta, condujo el Ejército del Norte y encabezó el éxodo jujeño y las victorias de Tucumán y Salta (Secretaría de Cultura)

Por qué no hay fin de semana largo en 2026

El 20 de junio es un feriado nacional inamovible en Argentina. Esa clasificación legal significa que, a diferencia de los feriados trasladables, no admite corrimiento al lunes anterior o siguiente para generar un fin de semana extendido. El artículo 6 de la Ley 27.399, sancionada en 2017, regula el régimen de traslados y el Decreto 614/2025 complementa esa norma para los casos en que la fecha coincida con sábado o domingo.

En 2026, el 20 de junio cae en sábado. Para la mayoría de los trabajadores con esquema laboral de lunes a viernes, ese día ya es no laborable, por lo que el feriado no produce descanso adicional durante la semana. Los actos oficiales se realizan igualmente en esa fecha, pero sin impacto sobre la jornada laboral del viernes 19 ni del lunes 22.

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La condición inamovible del feriado implica también que no existe posibilidad de “puente” turístico asociado a esta fecha. El Gobierno nacional no habilitó un día no laborable con fines turísticos en torno al 20 de junio, a diferencia de lo que ocurrirá en julio, cuando el feriado del 9 de julio sí se encadena con un puente oficial el viernes 10.

En 2026, el feriado del 20 de junio cae en sábado y no genera fin de semana largo porque es un feriado nacional inamovible (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los próximos feriados que quedan en 2026

Tras el 20 de junio, el calendario oficial de Argentina registra 7 feriados nacionales hasta el cierre del año, distribuidos entre junio, julio, agosto, octubre, noviembre y diciembre. A ese cronograma se suman dos días no laborables con fines turísticos —el viernes 10 de julio y el lunes 7 de diciembre—, cuya aplicación queda a criterio del empleador y no genera pago adicional si se trabaja.

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El próximo feriado del calendario es el jueves 9 de julio, Día de la Independencia, de carácter inamovible. Ese feriado se combina con el día no laborable turístico del viernes 10, lo que configura una ventana de cuatro días de descanso —del jueves 9 al domingo 12 de julio— para quienes no deban trabajar el “puente”.

El resto del calendario hasta diciembre incluye las siguientes fechas:

Lunes 17 de agosto (trasladable): Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín .

Lunes 12 de octubre (trasladable): Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Lunes 23 de noviembre (trasladado): Día de la Soberanía Nacional, fecha original 20 de noviembre.

Lunes 7 de diciembre : día no laborable con fines turísticos.

Martes 8 de diciembre (inamovible): Inmaculada Concepción de María.

Viernes 25 de diciembre (inamovible): Navidad.

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