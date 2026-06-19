Comenzó el juicio contra un hombre por abusar sexualmente de la bebé de once meses de su ex pareja en Misiones

La imagen muestra la sede del Tribunal Penal 2 en Posadas, Misiones, donde se realiza el juicio oral de un hombre acusado de abuso sexual y violencia contra su expareja e hijos (Google Maps)

Un hombre de 35 años fue llevado a juicio oral en la ciudad de Posadas, en la provincia de Misiones, acusado de abusar sexualmente de su ex pareja y la beba de 11 meses ded la mujer. Los hechos sucedieron entre 2021 y 2023. Otro menor fue víctima de agresiones y amenazas.

El proceso, que se desarrolla en el Tribunal Penal Dos de la capital provincial, abarca hechos que involucran a su ex pareja, la hija menor de edad de ambos y el hijo de la mujer.

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V. E. llega a esta instancia judicial con cargos que incluyen desobediencia judicial, abuso sexual con acceso carnal en concurso real, abuso sexual sin acceso carnal agravado por el vínculo y la convivencia, amenazas reiteradas y lesiones leves reiteradas.

La causa se concentra en un patrón de violencia y desobediencia a las órdenes judiciales, situaciones que, según la acusación, se extendieron durante más de dos años. El fiscal Vladimir Glinka está a cargo de la presentación de las pruebas y la exposición de los hechos, que describen un entorno familiar marcado por el temor y la vulneración de derechos.

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De acuerdo a lo informado por el portal El Territorio, el Tribunal Penal Dos abrió el debate oral con la exposición de los cargos, en una jornada que reunió a testigos, familiares y profesionales vinculados a la causa. El juicio, organizado en tres audiencias, prevé la declaración de la denunciante, así como de especialistas y otros testigos que aportarán elementos claves para el análisis de los hechos.

En línea con la acusación del Ministerio Público Fiscal, V. E. habría incumplido en reiteradas oportunidades una orden de prohibición de acercamiento y exclusión del hogar, dictada por el Juzgado de Paz de Concepción de la Sierra. Entre los episodios señalados, se destaca un hecho ocurrido en marzo de 2023, cuando el imputado habría ingresado a la vivienda de su ex pareja pese a estar vigente la restricción.

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Según lo expuesto en la apertura del juicio, el 18 y el 19 de marzo del mismo año, el acusado volvió a presentarse en el domicilio. En esas ocasiones, habría intentado ingresar por la fuerza, al tiempo que amenazaba a la mujer. Estas situaciones, que forman parte del expediente, son consideradas por la fiscalía como actos de desobediencia judicial y amenazas reiteradas.

De acuerdo con la investigación, los hechos que se le atribuyen al imputado no se limitan a la desobediencia de órdenes judiciales, sino que incluyen un amplio espectro de agresiones físicas y psicológicas dirigidas contra la denunciante y su grupo familiar.

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Uno de los puntos centrales de la acusación refiere a los episodios de abuso sexual que, según la denuncia, se habrían producido en reiteradas oportunidades contra su expareja. El expediente detalla que estos hechos ocurrieron durante el período de convivencia y habrían persistido tras la ruptura.

Además, la fiscalía atribuye a V. E. el delito de abuso sexual agravado por el vínculo y la convivencia en perjuicio de la hija menor de edad del matrimonio. Según la acusación, los hechos se habrían producido cuando la niña tenía apenas once meses de vida.

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Los cargos contra el acusado incluyen desobediencia judicial, abuso sexual con acceso carnal en concurso real, abuso sexual sin acceso carnal agravado por el vínculo y la convivencia, amenazas reiteradas y lesiones leves reiteradas

El proceso judicial también incluye el análisis de pericias y pruebas documentales que buscan corroborar la veracidad de los hechos denunciados. Los especialistas convocados al juicio participan en la evaluación de los informes médicos y psicológicos realizados a las víctimas.

En paralelo a los hechos de abuso sexual y desobediencia judicial, la investigación sostiene que el imputado ejerció violencia física y maltrato contra el hijo de su pareja desde el inicio de la convivencia hasta su exclusión del hogar. Entre los episodios consignados en la causa se enumeran golpes, encierros y otras conductas que constituyen violaciones directas a los derechos de niños, niñas y adolescentes.

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