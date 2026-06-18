Habló la Miss Universo CABA 2026 tras ser agredida por un taxista en Mar del Plata: “Me decía que todos los porteños somos soberbios”

Cuatro días después de ser insultada y agredida por un taxista en la ciudad de Mar del Plata, adonde había arribado para realizar una serie de desfiles y sesiones de fotos para una productora local, Abril Duhalde, recientemente proclamada como la Miss Universo CABA 2026, brindó su versión de los hechos en una entrevista televisiva y admitió que se paralizó ante los agravios que recibió del chofer.

“Lo denuncié penalmente porque esta persona no puede seguir al volante”, subrayó Abril este jueves, durante un reportaje para el programa “Desayuno Americano” (América TV).

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Según explicó la víctima en una publicación que difundió a través de TikTok, varias personas -entre ellos el productor que la esperaba en la terminal de ómnibus marplatense- le habían recomendado evitar aplicaciones de transporte como Uber y utilizar un taxi local, tras advertirle sobre posibles conflictos con choferes de la zona. La modelo siguió la sugerencia y abordó un taxi en la terminal.

El taxista les reclamó a Abril y su madre un monto extra por la descarga del equipaje.

Sin embargo, lo que Abril, su madre y otra modelo que viajaba con ellas, jamás imaginaron era que hacer caso a las recomendaciones para evitar posibles conflictos podría derivar en una situación tan tensa como incómoda.

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“En el transcurso veníamos hablando sobre mi trabajo, el productor le consultaba a la otra modelo sobre otras cosas y el taxista prestaba atención a la conversación”, explicó la joven durante su relato.

Y en esa línea, detalló: “Yo lo que noto es que la situación le tocó alguna fibra personal al taxista, porque cuando llegamos a la puerta del hotel lo primero que hago es pedirle el alias para transferirle, le hago la transferencia y le pido a mi mamá si me prestaba los datos porque apenas habíamos llegado a Mar del Plata no tenía buena señal. Y lo primero que me dice esta persona es ‘¿le pedís datos a tu mamá y seguro tenés un iPhone Pro Max no?’“.

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El comentario del transportista llamó la atención de Abril y de su madre, que trató de evitar una discusión y le prestó datos a su hija para abonar el viaje.

“Le digo ‘te transferí lo que dice el reloj, que son $6450’, y me responde: ‘no, 8000 te dije’“, recordó.

Con una actitud muy agresiva, el taxista reclamaba una suma adicional de $2000 por bajar el equipaje de las pasajeras, que quedaron perplejas ante el planteo.

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Desencajado, el chofer insultó y agredió a Abril Duhalde y su madre en plena vía pública.

“Le vuelvo a pedir el teléfono a mi mamá para transferirle, y me empieza a decir que me apure, que no había entendido porque soy una boba, que todos los porteños somos iguales, que somos soberbios… No sé si por mi tono de voz, por lo que veníamos hablando…“, señaló Abril durante el reportaje, aún con evidente angustia por la situación vivida.

En medio de los insultos, la joven se paralizó dentro del vehículo. “Me puse muy nerviosa, empecé a temblar del miedo y él me dijo ‘no te bajás del taxi hasta que no me pases los 2000 extra por bajarte el equipaje’”, aseguró.

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Abril intentó resolver lo más rápido posible la situación, sacó $2000 en efectivo que tenía en su cartera y se los dio al taxista. Y cuando parecía que el violento episodio llegaba a su fin, el chofer descargó su ira con Abril.

“Cuando yo bajo del auto diciéndole ‘te voy a denunciar’, quise grabar la patente para quedarme con ese registro. Pero cuando dije la palabra ‘denunciar’ se puso completamente loco. Además de insultarme, me tiró tres manotazos seguidos con la intención de golpearme y yo traté de esquivarlos”, puntualizó.

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Segundos después, el taxista se retiró del lugar y, más tarde, Abril y su madre presentaron la denuncia correspondiente. “Esta persona no puede seguir al volante. Gracias a la transferencia que le hice por el viaje, ahí salen todos los datos y lo denuncié con nombre y apellido”, subrayó.

La investigación está en manos de la UFIJE ODA (Oficina de Determinación de Autores) marplatense, cuya titular, la fiscal Gabriela Susana Fabraci, ya citó a declarar al sospechoso, que hasta el momento se encuentra imputado por lesiones leves.

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El hecho Abril Duhalde, una modelo argentina de 23 años que en abril pasado fue proclamada como Miss Universo CABA 2026, vivió una tensa y violenta situación el último domingo al arribar a la ciudad de Mar del Plata. Acompañada por su madre, la joven fue agredida por un taxista que la trasladó desde la terminal de ómnibus local hasta su hospedaje. Luego, ella misma compartió las imágenes en sus redes sociales.

En su descargo público, Abril señaló que, durante el recorrido, el conductor adoptó una actitud hostil y realizó maniobras peligrosas con el vehículo, lo que le provocó incomodidad tanto a ella como a su madre. Al llegar al hotel, ubicado sobre la calle Rawson al 2200, entre Buenos Aires y Entre Ríos, ella intentó transferir el importe del viaje desde su teléfono celular, solicitando datos móviles a su madre para completar la operación.zSegún la denuncia pública de la Miss Universo 2026, el chofer comenzó a burlarse y a discriminarla por su acento, acusándola de “cheta” y “soberbia”.

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Abril tendrá la posibilidad de representar al país en el concurso de belleza "Miss Universo"

La grabación muestra el momento en que el conductor arrojó su cartera al suelo y apuró el descenso del vehículo. “Dale mogólica, mogólica... ¡boba!“, se escucha exclamar al taxista, mientras Abril y su madre, incrédulas por lo que estaban viviendo, trataban de alejarse del agresor.

En este sentido, Abril agradeció haber estado acompañada de su madre, remarcando que teme las consecuencias que podría haber enfrentado si hubiese estado sola. “Él quería apurarme a bajar más rápido del vehículo, tomó mi cartera y la arrojó al piso. Lo que ocurrió después es lo que puede verse en el video. Se la agarró conmigo específicamente”, explicó Abril en su publicación.

La joven afirmó que, tras hacer el pago acordado, el taxista exigió un monto adicional de 2.000 pesos por bajar el equipaje. “Yo estaba paralizada por el miedo. Me quedé en blanco, temblaba y ni siquiera podía recordar nuevamente el alias para hacer la transferencia”, relató la modelo. Luego, el chofer habría continuado con insultos y presiones, utilizando términos despectivos y agresivos.

Quién es Abril Duhalde

Además de su desempeño sobre las pasarelas, Abril es diseñadora de indumentaria y creadora de contenido digital, fusionando creatividad e identidad para proyectar una visión moderna y segura de sí misma. Su presencia reciente en la televisión nacional reafirmó su capacidad de adaptación y su conexión con el público.

Su llegada a la televisión nacional la consolidó como una figura integral: se destacó como azafata en el programa The Balls, primero bajo la conducción de Guido Kaczkay luego con Benjamín Vicuña al frente, mostrando su carisma y conexión con el público en cada emisión.

En diálogo con Teleshow, la joven de 23 años relató en el mes de abril cómo vivió su coronación como Miss Universo CABA 2026 y su sueño de ser Miss Universo Argentina: “Ser coronada, además de felicidad, fue un gran orgullo. Más allá del concurso en sí, lo que me entusiasma de este título es poder representar a la ciudad autónoma de Buenos Aires. Es todo un desafío, y estoy comprometida en ser una buena representante. Quiero hacerlo bien”.

Abril es familiar del expresidente Eduardo Duhalde.

En la charla, Abril habló de su experiencia y su deseo a futuro: “Es el primer certamen en el que participo, soy muy nueva en el mundo miss, pero el factor sorpresa me encanta, todos los días me enfrento a cosas que desconozco. Y trabajo para superarlas y llegar a una mejor versión de mí. Lo más emocionante es la oportunidad de ser portadora de una voz, en mi caso, siempre estuve muy interesada en la ayuda social, y ahora gracias al certamen puedo elaborar mi propio proyecto social”.