Abril Duhalde, familiar del expresidente, es la nueva Miss Universo CABA 2026: “Voy a dar todo para lograr mi sueño”

La parienta del expresidente tiene chances de convertirse en Miss Universo Argentina (Video: Instagram)

Abril Duhalde, cuyo tío abuelo es Eduardo Duhalde, expresidente argentino que asumió luego la crisis de 2001 y gobernó desde el año 2002 al 2003, acaba de sumar un nuevo título a su trayectoria: fue coronada Miss Universo CABA 2026. Con 23 años, la joven representa el resultado de una carrera marcada por la pasión, la constancia y la versatilidad. Lleva más de 17 años en el mundo del modelaje, donde participó en campañas gráficas, desfiles, videoclips y televisión, consolidando una presencia auténtica en cada espacio.

Además de su desempeño sobre las pasarelas, Abril es diseñadora de indumentaria y creadora de contenido digital, fusionando creatividad e identidad para proyectar una visión moderna y segura de sí misma. Su presencia reciente en la televisión nacional reafirmó su capacidad de adaptación y su conexión con el público.

Más allá de su experiencia en pasarelas y producciones de moda, Abril es diseñadora de indumentaria y creadora de contenido digital, fusionando creatividad y una visión moderna y segura de sí misma. Su llegada a la televisión nacional la consolidó como una figura integral: se destacó como azafata en el programa The Balls, primero bajo la conducción de Guido Kaczka y luego con Benjamín Vicuña al frente, mostrando su carisma y conexión con el público en cada emisión.

En diálogo con Teleshow, la joven de 23 años relató cómo vivió el reciente certamen y su sueño de ser Miss Universo Argentina: “Ser coronada, además de felicidad, fue un gran orgullo. Más allá del concurso en sí, lo que me entusiasma de este título es poder representar a la ciudad autónoma de Buenos Aires. Es todo un desafío, y estoy comprometida en ser una buena representante. Quiero hacerlo bien”.

Abril tendrá la posibilidad de representar al país en el concurso de belleza "Miss Universo"

Su primer trabajo en televisión fue en la pantalla de canal Trece como azafata en el programa de Guido Kaczka

La parienta del expresidente sabe mostrarse versátil frente a la cámara

En la charla, Abril habló de su experiencia y su deseo a futuro: “Es el primer certamen en el que participo, soy muy nueva en el mundo miss, pero el factor sorpresa me encanta, todos los días me enfrento a cosas que desconozco. Y trabajo para superarlas y llegar a una mejor versión de mi. Lo más emocionante es la oportunidad de ser portadora de una voz, en mi caso, siempre estuve muy interesada en la ayuda social, y ahora gracias al certamen puedo elaborar mi propio proyecto social”.

En cuanto a la preparación que hizo para este certamen, la joven confesó: “Son muchas clases diarias, entrenamiento, idioma, oratoria, pasarela, estamos apoyados por psicólogos y nutricionistas. Una experiencia completa”. En esa línea, Duhalde subrayó a qué edad soñó con ser Miss Universo: “Desde muy chica veía el Miss Universo en la televisión y soñaba con ser una de ellas, aunque en ese momento no creía que fuera posible. A los 8 años, mi mamá me inscribió en una agencia y así comenzó mi camino en el modelaje. Hoy llevo más de la mitad de mi vida dedicándome a esto y tuve la oportunidad de compartir desfiles y producciones con misses".

Y agregó: “Siempre me llamó la atención que las misses tienen una forma distinta de caminar, de posar, de transmitir, hay una seguridad y una energía muy particular que siempre admiré. Por eso, hoy me emociona poder incorporar todo eso que tanto me inspiró y hacerlo parte de mí. Si esa nena de 8 años pudiera verme hoy, no podría creer que estoy rumbo al Miss Universo Argentina. Y voy a darlo todo para lograr mi sueño de llegar al certamen internacional”.

La modelo exhibe un audaz estilo con un sombrero de pelo y accesorios llamativos en una sesión fotográfica

Abril se recibió como diseñadora de indumentaria y tiene su propia marca de ropa

Consultada sobre la belleza argentina a nivel internacional, y el éxito que tuvo Aldana Masset en el último certamen de Miss Universo, Abril afirmó: “Argentina llama la atención a nivel mundial, pero no es solo por “belleza” en el sentido clásico. Las mujeres argentinas tienen esa mezcla europea y latina que las hace versátil. Pero además es la actitud: seguridad, mirada fuerte, la mujer argentina suele mostrarse genuina, espontánea. Y además crecer en Argentina te da carácter. Hay una mezcla de ambición, adaptación y garra. Hoy no gana solo la más linda, gana la que tiene historia. Cuando una argentina logra transmitir quién es, de dónde viene y qué representa, genera impacto. Yo creo que Aldi tenía todo eso y más para llegar mucho más lejos".

Las imágenes que comparte en sus redes y por la organización de Miss Universo muestran la variedad de registros y facetas de Abril Duhalde: desde shootings editoriales en bikini y producciones de moda urbana, hasta retratos sofisticados con la corona. En una de las postales más emblemáticas, Abril luce un vestido verde esmeralda de silueta ajustada y posa con la tiara de Miss Universo, transmitiendo elegancia y autoconfianza. Otras fotos la muestran en producciones de playa, con sombrero y flores, y en estudios televisivos, reafirmando su lugar como figura integral del espectáculo y la moda.

La joven de 28 años decidió formar su propio camino lejos de la sombra familiar

La consagración de Abril Duhalde como Miss Universo CABA 2026 no solo marca un hito en su carrera, sino que también la posiciona como representante de una generación de mujeres que conjugan belleza, historia familiar, evolución profesional y propósito propio.

Luego de ser coronada como Miss Universo CABA 2026, Abril Duhalde compartió un video cargado de emoción en el que relató lo que significó este logro para ella. “Dije que no iba a llorar. No voy a llorar”, empezó entre lágrimas y risas, visiblemente conmovida.

En el video, Abril rememoró su infancia y el sueño que finalmente pudo concretar: “Y en otro capítulo de sueños locos que se cumplen, cuando era chica jugaba a maquillarme, peinarme y básicamente a ser una princesa. Yo no puedo creer que esta nena hoy haya sido elegida como la Miss Universo CABA 2026. Mi niña interior y yo estamos llorando de la alegría”.

El 25 de mayo, Abril tendrá la posibilidad de competir por el lugar de Miss Universo Argentina (Instagram)

Con la voz quebrada por la emoción, reconoció: “Todavía me cuesta poner en palabras todo lo que significa esto para mí. Detrás de este título hay mucho trabajo. Detrás de este momento hay sueños, esfuerzos, aprendizaje y muchas personas que creyeron en mí incluso más que yo misma”.

Abril dedicó un agradecimiento especial a quienes la acompañaron a lo largo de su camino: “Estoy profundamente agradecida con mi familia, amigos y a ustedes también, obviamente, que siempre estuvieron apoyándome del otro lado y me vieron creciendo en cada una de mis etapas”.

Sobre el final del video, asumió el compromiso que implica el título: “Hoy asumo este título con mucha responsabilidad y compromiso. Prometo dar lo mejor de mí y representar a la ciudad de Buenos Aires como realmente lo merece, con mucho respeto y también con mucha pasión”. El mensaje, sincero y emotivo, reflejó el impacto personal y profesional de este logro en la trayectoria de Abril Duhalde.