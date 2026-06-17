Sociedad

“Así me recibió Mar del Plata”: la Miss Universo CABA 2026 filmó la violenta agresión que sufrió de un taxista al llegar a “La Feliz”

Abril Duhalde, Miss Universo de CABA y familiar del expresidente Eduardo Duhalde, compartió en redes el tenso momento que vivió con el chofer de un taxi que la había trasladado hasta su hospedaje

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Una modelo denunció al taxista que la agredió de manera violenta al llegar a Mar del Plata

Abril Duhalde, una modelo argentina de 23 años que en abril pasado fue proclamada como Miss Universo CABA 2026, vivió una tensa y violenta situación el último domingo al arribar a la ciudad de Mar del Plata. Acompañada por su madre, la joven fue agredida por un taxista que la trasladó desde la terminal de ómnibus local hasta su hospedaje, y ella luego compartió las imágenes en sus redes sociales.

Según explicó Duhalde en un video que difundió a través de TikTok, varias personas le recomendaron evitar aplicaciones de transporte como Uber y utilizar un taxi local, tras advertirle sobre posibles conflictos con choferes de la zona. La modelo siguió la sugerencia y abordó un taxi en la terminal.

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La situación, sin embargo, cambió durante el trayecto. En su descargo público, Abril señaló que el conductor adoptó una actitud hostil y realizó maniobras peligrosas con el vehículo, lo que le provocó incomodidad tanto a ella como a su madre. Al llegar al hotel, ubicado sobre la calle Rawson al 2200, entre Buenos Aires y Entre Ríos, ella intentó transferir el importe del viaje desde su teléfono celular, solicitando datos móviles a su madre para completar la operación.

Según la denuncia pública de la Miss Universo 2026, el chofer comenzó a burlarse y a discriminarla por su acento, acusándola de “cheta” y “soberbia”.

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Una modelo denunció al taxista que la agredió de manera violenta al llegar a Mar del Plata
El taxista les reclamó a Abril y su madre un monto extra por la descarga del equipaje.

La grabación muestra el momento en que el conductor arrojó su cartera al suelo y apuró el descenso del vehículo. “Dale mogólica, mogólica... ¡boba!“, se escucha exclamar al taxista, mientras Abril y su madre, incrédulas por lo que estaban viviendo, trataban de alejarse del agresor.

En este sentido, Duhalde agradeció haber estado acompañada de su madre, remarcando que teme las consecuencias que podría haber enfrentado si hubiese estado sola. “Él quería apurarme a bajar más rápido del vehículo, tomó mi cartera y la arrojó al piso. Lo que ocurrió después es lo que puede verse en el video. Se la agarró conmigo específicamente”, explicó Abril en su publicación.

Una modelo denunció al taxista que la agredió de manera violenta al llegar a Mar del Plata
Desencajado, el chofer insultó y agredió a Abril Duhalde y su madre en plena vía pública.

Con evidente angustia, Duhalde afirmó que, tras hacer el pago acordado, el taxista exigió un monto adicional de 2.000 pesos por bajar el equipaje. “Yo estaba paralizada por el miedo. Me quedé en blanco, temblaba y ni siquiera podía recordar nuevamente el alias para hacer la transferencia”, relató la modelo. Luego, el chofer habría continuado con insultos y presiones, utilizando términos despectivos y agresivos.

Según confirmaron fuentes policiales a Infobae, Duhalde y su madre realizaron la denuncia penal correspondiente. Desde la UFIJE (Unidad Funcional de Instrucción y Juicio en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil) y la ODA (Oficina de Asistencia a la Víctima y al Ciudadano) marplatenses abrieron una causa contra el taxista por lesiones leves.

Asimismo, la modelo pidió que las autoridades evalúen la aptitud del conductor para continuar prestando servicios de transporte público.

Quién es Abril Duhalde

Además de su desempeño sobre las pasarelas, Abril es diseñadora de indumentaria y creadora de contenido digital, fusionando creatividad e identidad para proyectar una visión moderna y segura de sí misma. Su presencia reciente en la televisión nacional reafirmó su capacidad de adaptación y su conexión con el público.

Su llegada a la televisión nacional la consolidó como una figura integral: se destacó como azafata en el programa The Balls, primero bajo la conducción de Guido Kaczkay luego con Benjamín Vicuña al frente, mostrando su carisma y conexión con el público en cada emisión.

Retrato de Abril Duhalde, Miss Universo CABA, con cabello castaño ondulado, una corona plateada con gemas y un vestido verde oscuro sin hombros
Abril tendrá la posibilidad de representar al país en el concurso de belleza "Miss Universo"

En diálogo con Teleshow, la joven de 23 años relató en el mes de abril cómo vivió su coronación como Miss Universo CABA 2026 y su sueño de ser Miss Universo Argentina: “Ser coronada, además de felicidad, fue un gran orgullo. Más allá del concurso en sí, lo que me entusiasma de este título es poder representar a la ciudad autónoma de Buenos Aires. Es todo un desafío, y estoy comprometida en ser una buena representante. Quiero hacerlo bien”.

Mujer joven con cabello largo y rubio, sombrero peludo negro, body negro con recortes, guantes largos y botas altas negras, posando inclinada
Abril es familiar del expresidente Eduardo Duhalde.

En la charla, Abril habló de su experiencia y su deseo a futuro: “Es el primer certamen en el que participo, soy muy nueva en el mundo miss, pero el factor sorpresa me encanta, todos los días me enfrento a cosas que desconozco. Y trabajo para superarlas y llegar a una mejor versión de mí. Lo más emocionante es la oportunidad de ser portadora de una voz, en mi caso, siempre estuve muy interesada en la ayuda social, y ahora gracias al certamen puedo elaborar mi propio proyecto social”.

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