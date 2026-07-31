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Nicaragua suma otra mina china tras sanciones de EE.UU.

El nuevo permiso a cielo abierto cubre 45,756 hectáreas en la Costa Caribe Sur y eleva a 20 las licencias asiáticas entregadas después de las medidas financieras de Washington

Nicaragua China empresas mineras
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El régimen de Nicaragua otorgó una nueva concesión minera a cielo abierto a la empresa china Northern Mining Company S.A., ampliando a 20 el número de permisos entregados a compañías asiáticas luego de las sanciones impuestas por Estados Unidos al sector extractivo nicaragüense. La certificación oficial, publicada en el diario oficial La Gaceta y recogida por la agencia EFE, precisó que la Dirección General de Minas de la Procuraduría General de Justicia autorizó la explotación del lote denominado Armenia, ubicado en los municipios de El Ayote, El Rama y Muelle de los Bueyes, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur.

Según EFE, la concesión abarca 45,756 hectáreas y está gestionada por Northern Mining Company S.A., representada en Managua por el ciudadano chino con residencia nicaragüense Bao Jiang. Esta autorización forma parte de una tendencia, pues el Ejecutivo sandinista ha concedido entre 2021 y junio de 2026 licencias para la explotación de 84 lotes mineros a 22 empresas chinas, totalizando 1.277.389,38 hectáreas. Esta superficie equivale al 10% del territorio nicaragüense, Según la Fundación del Río, parte de las áreas concesionadas incluye zonas protegidas y se superpone con territorios habitados por pueblos indígenas y afrodescendientes.

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La Fundación del Río advirtió que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo modificó el marco jurídico nacional con el objetivo de facilitar y otorgar ventajas a las inversiones de mineras chinas, sorteo que busca eludir el impacto de las sanciones financieras impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. En abril de 2026, la administración estadounidense sancionó a dos hijos de la pareja presidencial, a un viceministro, a otros cuatro ciudadanos y a siete empresas mineras, señalando la vinculación de estos actores en la extracción y comercialización de oro.

Hombre con casco rojo observa una mina de oro con banderas de China y Nicaragua, vehículos, maquinaria, edificios y lingotes de oro en un paisaje montañoso.
Un trabajador observa una vasta operación minera de oro en Nicaragua, con banderas de China y Nicaragua ondeando, simbolizando la creciente influencia china en el sector minero aurífero del país centroamericano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El peso de la minería en las exportaciones

Desde la imposición de sanciones por parte de Estados Unidos, el régimen de Nicaragua reorientó capitales y permisos hacia empresas chinas y estrechó su relación con esas compañías, según EFE. Las exportaciones mineras de Nicaragua sumaron USD 2,009.2 millones en 2025, un incremento del 44.4% respecto de 2024.

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El oro en bruto fue el principal producto de exportación del país, generando USD 1,971 millones y representando el 22.7% del total de las exportaciones nacionales. El volumen exportado alcanzó 19.9 toneladas métricas, una cifra que las fuentes oficiales calificaron de histórica.

La expansión de la minería china se produce en medio de debates sobre el impacto ambiental y social en comunidades locales y reservas protegidas. La Fundación del Río subrayó que la presencia de empresas extranjeras en la región añade tensión.

Según el análisis de esta organización, las reformas legales promovidas por el régimen han reducido los requisitos ambientales y agilizado los procesos de aprobación para compañías chinas, lo que ha generado preocupación en sectores ambientalistas y en organizaciones defensoras de los derechos humanos.

Minas Nicaragua
(Fuente)

El giro hacia empresas chinas

Según EFE, la dictadura de Daniel Ortega ha buscado consolidar asociaciones con capital extranjero no occidental, mientras intensifica las restricciones a la oposición política y a las organizaciones de la sociedad civil. Esta política ha permitido que el oro en bruto se convierta en el motor principal del comercio exterior nicaragüense, desplazando a otros productos tradicionales y reforzando la dependencia de inversiones de origen asiático en el sector extractivo.

El otorgamiento de esta nueva concesión minera a Northern Mining Company S.A. se suma al creciente control de esas empresas sobre recursos minerales nicaragüenses, en un contexto internacional marcado por sanciones, reformas legales y un auge de las exportaciones de oro, informó EFE.

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