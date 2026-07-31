“Bienvenida, Rosalía”: las primeras horas de la cantante en Argentina, entre grupos de fans y la compañía de Loli Bahía

Rosalía llegó a Buenos Aires en un vuelo privado y se alojó en el Four Seasons bajo un fuerte operativo de seguridad (RSFotos)

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Rosalía pisó suelo porteño en medio de un operativo de seguridad sin precedentes. Los seguidores de la cantante aguardaba este jueves frente al Four Seasons Buenos Aires, donde la cantante se instaló tras aterrizar de madrugada desde Chile, llegada que se da luego de la controversia que desató días atrás al repostear un video contra la Selección Argentina luego de la final del Mundial 2026.

La llegada de la cantante a la Argentina fue tan reservada como calculada. Según pudo saber Teleshow, la artista aterrizó cerca de las dos y media de la mañana en un vuelo privado directo al FBO de Ezeiza. El avión, de fuselaje blanco con detalles metálicos y capacidad para entre 15 y 20 personas, transportó solo a seis integrantes del equipo. La elección del aeropuerto no fue casual: el aeródromo de San Fernando no brinda servicio nocturno, por lo que el aterrizaje debió realizarse en Ezeiza bajo un cerco de seguridad reforzada que incluyó motos policiales y cuatro vehículos adicionales —uno para el staff, dos para seguridad y otro destinado al equipaje.

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La cantante española aterrizó de madrugada en Ezeiza tras su show en Chile y viajó con seis integrantes de su equipo

Las cámaras de televisión en la puerta del hotel cinco estrellas en el que se quedó la artista

Apenas terminó su show en Chile, la artista subió a una camioneta que la trasladó directamente al aeropuerto. Dentro de la terminal, apareció con una prenda oscura y capucha que cubría parte de su cabello, con un mechón rubio visible en el frente, escoltada en todo momento por dos hombres y una mujer con camperas oscuras. Junto a ella llegó Loli Bahía, la modelo francesa que es señalada por la prensa internacional como la pareja de la artista.

La relación entre Rosalía y Loli Bahía se gestó en el entorno exclusivo de la moda. Su primer acercamiento ocurrió durante el desfile Spring/Summer 2026 de Christian Dior en París, donde la cantante asistió como invitada y Bahía desfiló sobre la pasarela. Ese encuentro inicial derivó en una serie de apariciones públicas compartidas. Se las vio juntas paseando por Madrid, disfrutando de salidas en París y recibiendo el Año Nuevo en Río de Janeiro, escenarios que reforzaron los rumores de un vínculo especial entre ambas.

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Los seguidores de Motomamis Argentina esperaron a Rosalía con carteles de bienvenida frente al hotel de Retiro

Lejos de la exposición directa, tanto Rosalía como Bahía han mantenido una presencia cuidada en redes sociales. Prefieren el recurso del POV: publican imágenes de los mismos lugares, tomadas con pocas horas de diferencia, sugiriendo la compañía sin confirmarla explícitamente.

En Instagram, las fotos comparten encuadres y escenarios, pero eluden cualquier declaración o confirmación. El juego de la ambigüedad, lejos de la sobreexposición, sostiene el interés de sus seguidores y de la prensa, que solo puede especular a partir de gestos y coincidencias virtuales.

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Algunos de los fanáticos aguardaron frente al Four Seasons Buenos Aires para ver a la artista

Ese hermetismo se trasladó también a las horas previas a su arribo al hotel cinco estrellas en el que pasará sus días en la Argentina. En ningún momento se informó la terminal aérea, el horario del vuelo ni el establecimiento donde se alojaría.

Frente a la imponente fachada blanca del Four Seasons, se agruparon varios fanáticos en la esquina de la calle adoquinada bajo las palmeras características del barrio. Se vieron grupos de jóvenes con carteles de bienvenida del fan club Motomamis Argentina. Algunos optaron por volantes en blanco y negro con la leyenda “Bienvenida a Argentina, Rosalía”; otros portaron carteles con frases como “¡Bienvenida Rosalía – motomamis.arg–”.

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El fan club Motomamis Argentina esperó a Rosalía en el hotel con carteles de bienvenida y mensajes dedicados a la cantante

A pesar del frío en la vereda del Four Seasons, el fenómeno de convocatoria de Rosalía dentro de los recintos permanece intacto. Los cuatro shows en el Movistar Arena de Villa Crespo (programados para el 1, 2, 4 y 6 de agosto en el marco de su gira LUX Tour) están agotados, y tan solo 80 localidades fueron devueltas tras los reclamos de devolución que circularon en redes sociales luego de la polémica. La agenda de la artista continúa este viernes con las pruebas de sonido previas a su debut en el escenario porteño.