De los errores a propósito a los correos con faltas: así se puso de moda escribir “más humano” en tiempos de inteligencia artificial

El acuerdo de USD 1.500 millones entre Anthropic y autores reavivó la discusión sobre el entrenamiento de modelos de IA con libros pirateados.

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ChatGPT dejó de imitar “fielmente” el estilo de escritores famosos. El cambio convirtió al chatbot de OpenAI en un sistema que ofrece textos “inspirados” en rasgos generales de un autor —tono, género, ritmo— pero que rechaza reproducir su voz distintiva. La restricción alcanza tanto a autores vivos como muertos: cuando se le pide escribir como Stephen King, el sistema propone “horror atmosférico y angustia de pueblo pequeño”; cuando se le pide imitar a Agatha Christie, responde que sus obras aún están bajo protección de derechos de autor y ofrece una alternativa original.

El ajuste no llegó en el vacío. El 20 de julio, apenas días antes de que los reportes sobre ChatGPT circularan, una jueza federal en San Francisco dio aprobación definitiva al acuerdo de USD 1.500 millones entre Anthropic y un grupo de autores que acusaron a la empresa de usar versiones pirateadas de sus libros para entrenar a Claude. El caso —conocido como Bartz v. Anthropic— es una recuperación récord en un caso de derecho de autor en Estados Unidos. Más de 300.000 escritores participaron en la demanda colectiva; cada obra recibirá alrededor de USD 3.000, divididos entre el autor y su editorial.

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El fallo no resolvió la disputa de fondo. El juez que instruyó el caso determinó que entrenar un modelo de inteligencia artificial con textos protegidos constituye "uso justo" bajo la ley estadounidense —una decisión que el sector tecnológico recibió como un respaldo—, pero halló que Anthropic había obtenido millones de esos libros desde sitios de piratería como Library Genesis, lo que sí configuró una infracción. La empresa optó por llegar a un acuerdo antes de que un jurado fijara los daños, que habrían podido alcanzar cientos de miles de millones de dólares. Algunos autores objetaron el monto por considerarlo insuficiente; otros optaron por excluirse del acuerdo y presentaron demandas separadas que continúan.

¿Una carta de amor escrita con IA?. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al bloquear la imitación directa de voces autorales, la compañía construye un argumento jurídico: su herramienta inspira, no reproduce. La puerta que quedó entreabierta es técnica: describir los rasgos de un estilo sin nombrar al autor todavía puede producir resultados similares.

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El impacto en editoriales

Ese debate llegó a las editoriales mucho antes de que los tribunales lo formalizaran. En marzo, Hachette retiró del mercado la novela de terror Shy Girl, de Mia Ballard, tras especulaciones en internet sobre un supuesto uso de IA en su escritura —acusación que la autora negó—. El episodio puso en alerta a agentes y editores sobre la dificultad de identificar texto generado por máquinas. Ballard dijo que contrató a un editor, que el manuscrito fue analizado con software de detección y que su prioridad pasó a ser que su escritura se sintiera "real y auténtica“.

El problema de fondo que reveló el caso es la fragilidad de las herramientas de detección. Ningún detector disponible tiene precisión suficiente para funcionar como prueba definitiva. Las grandes editoriales comerciales, según relevó el sitio especializado Its-AI, no aplican detección de IA de forma sistemática en sus procesos de adquisición: algunos editores la usan de manera selectiva cuando un manuscrito parece “sospechosamente pulido”, pero como punto de partida para una conversación con el autor, no como criterio de rechazo automático.

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¿Qué es un autor? La IA obligó a rediscutir todo. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

La respuesta institucional llegó de la propia Authors Guild, la organización profesional de escritores más grande y antigua de Estados Unidos, que en abril de 2026 incorporó dos nuevas cláusulas a su modelo de contrato editorial: una prohíbe al editor subir el manuscrito a plataformas de IA de consumo masivo sin consentimiento escrito del autor; la otra prohíbe usar IA para editar el texto, salvo corrección ortográfica básica. Ambas se sumaron a cláusulas previas que ya cubrían el uso del libro para entrenamiento de modelos, la narración de audiolibros con voz sintética y la traducción automatizada.

La estética de parecer humano

El rechazo a la IA generó también su propia estética. La novelista Laura Brooke Robson, autora de Love Is an Algorithm, contó que desde que proliferaron los modelos de lenguaje cambió su forma de trabajar: evita las metáforas genéricas, las listas de tres elementos, la voz pasiva y el guion largo —marcas características del texto generado por máquina— y en su lugar introduce pequeñas irregularidades deliberadas. “Tengo este impulso de cometer pequeños errores, como guiños al lector, para mostrar que hay un humano detrás de las palabras”, explicó.

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La lógica llegó incluso al terreno del producto digital. El emprendedor Ben Horwitz lanzó en abril Sinceerly, una aplicación que él mismo definió como "anti-Grammarly“: introduce errores tipográficos en correos electrónicos y los firma con la leyenda “enviado desde mi iPhone”. Horwitz realizó una prueba con directivos de empresas y concluyó que los únicos correos que se abrieron fueron los que tenían líneas de asunto en minúsculas y faltas de ortografía. “La gente ahora anhela algo diferente y una falta de uniformidad”, dijo.

Los especialistas advierten que la carrera tiene un límite visible: los modelos de lenguaje aprenden patrones con rapidez, y la “contra-estética” humana podría ser imitada tan pronto como se vuelva predecible. “El único estilo anti-IA es la buena escritura”, resumió un editor, en referencia a que la singularidad genuina —la que nace de la experiencia vivida, no de la imperfección calculada— sigue siendo el territorio donde las máquinas no han podido entrar.

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