Sociedad

¿Todo tiempo pasado fue mejor? Qué dicen los datos sobre cómo cambió la calidad de vida

En Infobae a la Tarde, Rosendo Grobo recurre a cifras históricas para desmontar la nostalgia social y mostrar cómo evolucionaron los indicadores de pobreza, educación y derechos a lo largo del tiempo

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¿Vivíamos mejor antes? La idea de que el pasado fue una época más próspera, más segura o más feliz atraviesa generaciones y suele reaparecer cada vez que el presente muestra sus dificultades. Sin embargo, al contrastar esa percepción con indicadores históricos sobre pobreza, educación, expectativa de vida y derechos civiles, la respuesta resulta menos evidente de lo que sugiere la nostalgia.

Ese fue el eje del debate en Infobae a la Tarde, donde el politólogo Rosendo Grobo analizó la evolución de distintos indicadores sociales y sostuvo que, pese a los problemas contemporáneos, la evidencia muestra avances significativos respecto de otras épocas.

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Pobreza extrema, derechos y calidad de vida: los datos que refutan el mito

Para ilustrar su argumento, Grobo citó a Jorge Drexler: “Todo tiempo pasado es peor, no hay tiempo perdido peor que el perdido en añorar”. Desde esa premisa, repasó los principales indicadores del progreso humano.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La pobreza extrema cayó del 85% de la humanidad en 1800 a menos del 10% en la actualidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los más contundentes es la pobreza extrema. “El porcentaje de la humanidad viviendo con menos de dos dólares al día en 1800 era el 85% de la sociedad. Hoy es menos del 10%”, señaló. Aunque aclaró que la pobreza sigue siendo uno de los grandes desafíos globales, consideró que la comparación histórica es incuestionable: “Definitivamente estamos mejor que hace 100 años”.

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La evolución de los derechos civiles constituye otro ejemplo. Grobo recordó que muchas libertades hoy naturalizadas eran inexistentes hasta hace pocas décadas: “En 1980 no nos podíamos divorciar. Si querías abortar libremente, no podías hasta hace muy poco. No existía el matrimonio igualitario. No había un montón de instituciones que hoy día existen”.

Desde su perspectiva, estos avances suelen quedar invisibilizados cuando se observa el pasado con una mirada idealizada y selectiva.

Imagen dividida con una familia de los años 70 a la izquierda y una familia actual a la derecha, ambas cenando en una mesa, con diferentes vestimentas, peinados y platos.
Grobo sostuvo que los derechos civiles ampliaron la calidad de vida con avances como el divorcio, el aborto legal y el matrimonio igualitario (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vivimos más, estudiamos más y sabemos más

La expectativa de vida fue otro de los indicadores que utilizó para dimensionar los cambios. “La expectativa promedio es de 71 años. Si nacías en la Antigua Roma, a los 33 años estaríamos muertos más o menos”, explicó.

Según señaló, el progreso tecnológico, sanitario y médico permitió reducir drásticamente la mortalidad infantil y extender la duración de la vida.

La educación muestra una tendencia similar. “Hoy hay menos analfabetismo que hace 50 años. Más gente puede leer que hace 50 años”, afirmó. Si bien reconoció que los hábitos de lectura cambiaron, cuestionó la idea de que las sociedades actuales estén menos educadas que las anteriores.

En esa línea, Manu Jove aportó un dato sobre la expansión del acceso a los estudios superiores: “En 1980 la población universitaria era del 5%. Hoy en Argentina es cuatro veces ese número”.

Fotografía dividida mostrando niños de los años 80 jugando a la rayuela y con bolitas en una vereda, y niños actuales con dispositivos electrónicos.
El debate sobre calidad de vida también incluyó el estancamiento económico argentino, la crisis educativa y los límites de comparar períodos históricos muy distintos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Grobo insistió en que estos fenómenos obligan a evaluar la realidad desde una perspectiva amplia y basada en datos. “Hay que mirar los datos”, remarcó.

Desafíos actuales, infancias y la trampa de la nostalgia

La discusión también incluyó una mirada sobre los desafíos contemporáneos. Maia Jastreblansky señaló que existen aspectos en los que la vida actual presenta dificultades particulares, especialmente para las nuevas generaciones: “Hoy las infancias están en un contexto más complejo para desarrollarse porque tienen padres ocupados, mirando una pantalla todo el día. Hay cosas en donde ese tiempo tan precioso está más difícil ahora que antes”.

Grobo coincidió en que el presente enfrenta problemas específicos y mencionó el prolongado estancamiento económico argentino: “Argentina tuvo un estancamiento económico durante los últimos 50 o 60 años, y eso se le agrega como una pátina a todo”. También se refirió a la crisis educativa: “La escuela está en crisis en todo el planeta. En Argentina, además, hay malos sueldos docentes, déficit edilicio y una institución rota”.

Niño de 6 años con cabello castaño claro duerme con la cabeza sobre sus brazos, apoyados en un libro abierto sobre una mesa escolar. Hay útiles y estantes al fondo.
La educación mejoró con menos analfabetismo que hace 50 años y con un mayor acceso a la lectura, según Rosendo Grobo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Paula Guardia Bourdin introdujo otro matiz al debate al cuestionar la posibilidad de comparar períodos históricos muy diferentes: “No entiendo cómo puedo hablar de la Antigua Roma y hablar de la Argentina de hace 60 años. Hay recortes que son mediados por los humanos que te hacen pensar. Tu concepción del pasado se deriva de eso”.

Más allá de los matices, Grobo concluyó que la nostalgia suele operar como una lente que amplifica los problemas actuales y minimiza las dificultades del pasado. “Hay que poner en perspectiva los problemas o los dramas de nuestra época”, sostuvo.

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