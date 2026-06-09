Finalizaron las obras de remodelación del Monumento a la Bandera en Rosario: cuándo será la reapertura

La reapertura del Monumento a la Bandera incluirá un acto encabezado por Maximiliano Pullaro y las jornadas de promesa de lealtad a la bandera

El Gobierno de Santa Fe anunciará el 17 de junio la conclusión de las obras de restauración integral del Monumento Nacional a la Bandera, el complejo ubicado en Rosario. Las tareas habían comenzado en enero, momento en el que se había cerrado la Sala de Honor de las Banderas de América.

El acto de inauguración estará encabezado por el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro en la previa del Día de la Bandera y dará inicio a las jornadas de promesa de lealtad a la bandera en las que participarán miles de estudiantes de toda la provincia.

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Además, el acto reunirá a miles de estudiantes de toda Santa Fe que realizarán la promesa de lealtad a la bandera en el predio del monumento, una tradición que adquiere este año una dimensión particular dado el contexto de reapertura del complejo tras años de obras paralizadas.

La inauguración habilitará de manera permanente la Fuente de las Proas y sumará el encendido de la nueva iluminación ornamental del Monumento a la Bandera

Además de la inauguración de las obras, ese mismo día quedará habilitada de manera permanente la Fuente de las Proas, y por la tarde se realizará el encendido de la nueva iluminación ornamental del complejo.

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El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, explicó que el Estado provincial firmó un convenio con la empresa contratista mediante el cual asumió una deuda preexistente de $1.456 millones que la Nación había dejado sin saldar. A eso se sumaron otros $2.600 millones para completar los trabajos pendientes, lo que elevó el compromiso total a más de $4.000 millones.

“Luego de más de una década de interrupciones, anuncios inconclusos y demoras por parte de la Nación, el Gobierno Provincial firmó un convenio y se hizo cargo no solo de finalizar los trabajos de puesta en valor del Monumento, sino también de asumir la deuda preexistente con la empresa contratista”, afirmó Enrico al momento de anunciar la fecha de la inauguración, según un comunicado oficial del gobierno santafesino.

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El ministro también remarcó que “la Provincia demostró estar a la altura de la importancia que tiene este monumento histórico para los argentinos y particularmente para los rosarinos, porque pudimos terminar los trabajos en tiempo récord tras la paralización dispuesta por el Gobierno nacional”.

La restauración abarcó prácticamente la totalidad del conjunto monumental. Uno de los frentes más relevantes fue la Sala de las Banderas, donde se desmontaron y reacondicionaron vitrinas, se reemplazaron vidrios y marcos, se reparó el cielorraso y se ejecutaron tareas de pintura. Allí también se restauraron la llama votiva y los numerosos elementos de bronce que integran el patrimonio del lugar.

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La restauración de la Sala de las Banderas incluyó vitrinas, vidrios, marcos, cielorraso, pintura y la recuperación de la llama votiva y piezas de bronce

“Recuperar el Monumento a la Bandera era una responsabilidad histórica. Estamos hablando del principal emblema patrio del país y de uno de los espacios públicos más representativos de Santa Fe", sostuvo Enrico.

Otro sector que recibió intervención fue el mirador, donde se recuperaron estructuras metálicas y se completó la terminación del ascensor, una obra que había quedado inconclusa antes de la paralización de los trabajos. La Fuente de las Proas, por su parte, concentró tareas de impermeabilización, renovación de cañerías e instalación de un nuevo sistema de bombeo, además de la colocación de luminarias. A eso se sumó la incorporación de una rampa de acceso para personas con discapacidad, una modificación que amplía las condiciones de accesibilidad del espacio público.

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El alcance de la intervención también incluyó la renovación de instalaciones eléctricas, sanitarias y termomecánicas, con lo que la puesta en valor cubrió el conjunto monumental de manera integral.

Antes de que la obra quedara paralizada, la empresa Dyscon S.A. había avanzado en varios sectores del complejo: fachadas, solados y cielorrasos del Propileo, junto con trabajos de restauración en luminarias, ánforas, esculturas de bronce, mástil, piezas de piedra, la Sala de Exposiciones, el Patio Cívico y el Atrio. Esos avances quedaron inconclusos hasta que la Provincia decidió retomar la obra y llevarla a término.

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