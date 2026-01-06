Sociedad

Cerraron el Monumento a la Bandera en Rosario por un plan de refacciones: cuando reabrirá

Las tareas de conservación y modernización implican la instalación de sistemas de climatización y seguridad. La Sala de Honor de las Banderas de América tendrá una intervención integral

La obra integral prevé la restauración de vitrinas, marcos y la actualización del sistema de iluminación en la principal sala de exposición

El Monumento Nacional a la Bandera en Rosario inició una nueva etapa de trabajos de restauración y modernización, lo que obligó a la clausura de la Sala de Honor de las Banderas de América. La medida se extenderá por un plazo estimado de 120 días y también mantiene restringido el acceso a la Torre del Monumento hasta fines de febrero, mientras se desarrollan mejoras en seguridad, accesibilidad y conservación.

El cierre de la Sala de Honor de las Banderas de América marca el inicio de una intervención integral sobre uno de los espacios más visitados del monumento. De acuerdo con el comunicado oficial difundido por el Gobierno de Rosario, las tareas incluyen la instalación de un sistema de climatización frío/calor y la renovación total del sistema de iluminación, iniciativas que buscan garantizar condiciones ambientales estables para la conservación de los símbolos expuestos y ofrecer un entorno más adecuado para los visitantes. Además, está prevista la sustitución de los vidrios de las vitrinas por cristales de seguridad y la restauración de los marcos, bajo estrictos criterios de protección patrimonial.

El plan de obra también contempla la modernización del ascensor de la Torre, la restauración de aberturas y el reemplazo de las rejas de seguridad en los miradores. Estas acciones se orientan a mejorar la funcionalidad y reforzar la seguridad en los puntos de mayor afluencia de público. “Al tratarse de tareas de restauración patrimonial, los plazos de ejecución pueden presentar modificaciones en función de la complejidad de las intervenciones y del cuidado que requiere cada etapa del proceso”, precisó el Gobierno de Rosario en su reporte.

El acceso a la Torre del Monumento, frecuentado tanto por turistas como por residentes, ya se encontraba restringido por trabajos previos en el basamento. La administración municipal anunció que la reapertura de este sector se prevé para finales de febrero, aunque las fechas definitivas dependerán del avance de las obras. El cierre temporario de estos espacios responde a la necesidad de garantizar la seguridad de quienes visitan el lugar y preservar la integridad de los bienes patrimoniales durante el proceso de restauración.

La renovación en la Sala de Honor de las Banderas de América busca garantizar mejores condiciones de conservación para los símbolos oficiales expuestos

La Galería de Honor de las Banderas de América, ubicada debajo del Propileo, representa un recorrido simbólico por la hermandad de las naciones del continente. En este espacio, según detalla la información institucional del monumento, se exhiben los símbolos oficiales de todos los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), entre ellos bandera, escudo, himno y flor nacional. Argentina preside el conjunto, acompañada por los símbolos de España e Italia, en reconocimiento a las principales corrientes migratorias que llegaron a la ciudad de Rosario.

Uno de los elementos más destacados de la colección es la bandera argentina que ondeó en la Casa de Gobierno de las Islas Malvinas durante el conflicto bélico de 1982. Según la documentación oficial, esta pieza permanece en resguardo en el monumento “hasta el día en que pueda volver a izarse en las Islas del sur”.

El recorrido patrimonial continúa por la Sala Antártida Argentina, inaugurada en 1975 e incorporada al circuito en el año 2014 tras una renovación integral. Este espacio, según la información institucional, rinde homenaje a quienes consolidaron la presencia argentina en el continente blanco mediante una muestra de infografías, fotografías, textos, maquetas y mapas que dan cuenta del proceso de afirmación de la soberanía nacional. En la misma sala se encuentra el boceto “Gran Parque a la Bandera”, obra del arquitecto Ángel Guido, que proyectó una visión integral del monumento y su entorno.

El Gobierno de Rosario remarcó que “las intervenciones pueden variar en sus plazos por la complejidad de las tareas y el cuidado que requiere cada etapa”, por lo que recomendó a quienes planean visitar el monumento consultar previamente el estado de acceso a los distintos espacios.

Qué otras calles estarán cerradas por obras en Rosario

Varios puntos de Rosario se encuentran cerrados por obras

A la par de las obras en el Monumento a la Bandera, la Municipalidad de Rosario avanza con trabajos de mejoramiento en varias calles y avenidas del centro y otros sectores de la ciudad. Según el comunicado oficial, esta situación implicó cortes totales o parciales en arterias clave, con el objetivo de renovar la infraestructura urbana.

Para este martes 6 de enero, se encuentran afectados los siguientes tramos: Ayacucho entre Centeno y Uriburu, Rouillón entre Pellegrini y Cochabamba, Rouillón y Riobamba, San Lorenzo entre Callao y Pueyrredón, Ayacucho entre Lamadrid y Uriburu, España entre Salta y Catamarca y Estévez Boero entre el Galpón 13 y el 15, donde el acceso vehicular se mantiene habilitado solo por el mismo sentido de ingreso de avenida.

Además, se reportaron reducciones de calzada en Rouillón y Pasco, Avenida Estanislao López de Bulevar Oroño a Avenida Francia, Avenida Carballo desde Avenida Francia hasta Gorriti (norte a sur), Provincias Unidas y Eva Perón, Ayolas entre Buenos Aires y Alem, Newbery de Avenida Real a Wilde, Salta de Cafferata a Crespo, Oroño y Uriburu, Provincias Unidas y Eva Perón y Mendoza y Teniente Agneta.

Estos trabajos también afectan recorridos de varias líneas de transporte urbano de pasajeros, que podrían modificar sus trayectos habituales. Para obtener información actualizada, el Gobierno de Rosario sugirió recurrir a la web del Ente de la Movilidad de Rosario, la aplicación Movi Rosario y la Línea Gratuita de Atención al Ciudadano 147.

El Gobierno oficializó el calendario

Encontraron un kayak a la

"Yo no puse eso ahí":

El tercer sospechoso del crimen

Cómo fue el primer día
El Hospital Alemán confirmó el

El enigma de Pa 30,

