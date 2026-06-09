Sociedad

Alejandra Monteoliva explicó por qué el velatorio del Indio Solari no se hizo en el Congreso ni en Casa Rosada

La ministra de Seguridad de la Nación aseguró que los edificios oficiales no ofrecían garantías para una convocatoria masiva. Y avaló el dispositivo montado por la provincia de Buenos Aires en el microestadio Gatica, en Villa Domínico

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Alejandra Monteoliva respondió por qué el velatorio del Indio Solari no se realizó en el Congreso ni en Casa Rosada

La ministra de Seguridad nacional, Alejandra Monteoliva, reveló las causas por las cuales no se realizó el funeral de Indio Solari en la Casa Rosada ni en el Congreso: sostuvo, durante una entrevista en Radio Rivadavia, que esas instalaciones no ofrecían las condiciones de seguridad para una convocatoria de esa magnitud. Y respaldó el operativo organizado por la provincia de Buenos Aires en Villa Domínico, partido de Avellaneda.

Monteoliva afirmó que la familia del músico había trasladado su intención de realizar la despedida en el Congreso de la Nación, pero que esa opción fue rechazada tras una evaluación técnica. Informes elaborados por los organismos de seguridad concluyeron que el edificio parlamentario no reunía las condiciones necesarias para albergar la cantidad de personas que se esperaba.

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Conferencia de prensa: Manuel Adorni - Luis Caputo - Alejandra Monteoliva
"Era imposible organizar un evento para ese volumen de personas", aseguró la ministra de Seguridad acerca del rechazo del multitudinario funeral en el Congreso o Casa Rosada

“Cuando nos enteramos el viernes y entraron las solicitudes rápidamente armamos una reunión operativa tratando de sacar un informe de viabilidad del evento, y todos sabíamos que iba a ser algo significativo. Ningún espacio totalmente cerrado, con ingresos complejos y espacios urbanos -podía albergar tanta gente- era imposible organizar un evento para ese volumen de personas“, dijo Monteoliva.

De la propuesta de Tecnópolis a la elección de Villa Domínico

La funcionaria explicó que, desde el viernes en que se conoció el fallecimiento, se propuso Tecnópolis como alternativa por sus accesos y su capacidad para recibir una multitud. La ministra explicó que la propuesta buscaba resolver el principal problema detectado en las sedes oficiales: la dificultad para ordenar ingresos y circulación en un entorno urbano denso.

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La negociación con el entorno del músico se extendió durante varias horas, intercambió mensajes con el abogado de la familia hasta la madrugada del sábado y que recibió respuesta “como a la una”, en referencia a la propuesta para hacer la despedida en Tecnópolis, que fue rechazada por la familia de Solari.

Velorio del Indio Solari
El féretro del Indio Solari en el Microestadio Gatica, en Villa Domínico (Tomás Cuesta/AFP)

Además, el equipo de Monteoliva mantuvo contacto con el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, hasta que se definió la sede en territorio provincial.

Según la ministra, el lugar elegido “estuvo muy bien organizado y el lugar fue el indicado para congregar a tantas personas”, acerca de la extensa procesión que congregó a casi medio millón de personas que accedió a la capilla ardiente ubicada en el Microestadio José María Gatica, donde el despliegue sobre la avenida Mitre, en Avellaneda, canalizó la concurrencia hacia ese predio.

Tras la ceremonia, Alonso valoró el dispositivo de seguridad montado por la provincia de Buenos Aires, aunque sin mencionar a la cartera nacional.

Velorio del Indio Solari
Una extensa procesión de personas cubrió Villa Domínico el último domingo para despedir al Indio Solari (Tomas CUESTA / AFP)

En un mensaje publicado en X, el ministro bonaerense escribió: “Detrás de esa jornada hubo un importante operativo de seguridad, coordinación y asistencia para acompañar el desarrollo de la ceremonia y garantizar que todos pudieran vivir este momento con tranquilidad”.

En el mismo mensaje, Alonso agregó: “Queremos agradecer el respeto, el comportamiento y el compromiso de todo el público ricotero, así como el profesionalismo de cada una de las personas que formaron parte del operativo”.

La Justicia autorizó la cremación de los restos del Indio Solari

En las últimas horas, la Justicia de Morón autorizó a la familia del Indio Solari la cremación del cuerpo del artista. La medida fue firmada por el juez de Garantías Jorge Rodríguez, luego del multitudinario funeral del fin de semana ocurrido en Villa Domínico. La cremación ocurrirá en un cementerio bonaerense, donde la familia del cantante realizará una despedida privada.

Fuentes del caso confirmaron a Infobae que el juez Rodríguez dio el permiso tras la aprobación del fiscal Lucio Rivero, que ordenó la autopsia al cuerpo del Indio en el marco de una causa por averiguación de causales de muerte para descartar cualquier criminalidad o hecho dudoso.

La autopsia, precisamente, determinó que Solari había fallecido por un ACV hemorrágico. Sin embargo, Rivero decidió esperar a los estudios complementarios a la autopsia. Tras recibirlos, autorizó la cremación, de acuerdo a los deseos de la familia.

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