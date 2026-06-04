La línea D del Subte extenderá sus horarios durante el fin de semana por los recitales de Lali en River

La línea D del subte brindará servicios hasta la 1:30 por los conciertos de Lali en River

Subterráneos de Buenos Aires ampliará el servicio nocturno de la línea D durante este fin de semana para acompañar los recitales de Lali en el estadio Monumental, con trenes que circularán hasta la 1:30 desde la estación Congreso de Tucumán.

El operador del subte porteño dispuso que, tanto el sábado como el domingo, las formaciones continúen en movimiento una vez concluido el horario habitual. El recorrido en esa franja extendida no cubre la totalidad de la red: solo cuatro estaciones quedan habilitadas para el descenso: Olleros, Plaza Italia, Pueyrredón y 9 de Julio. El último tren parte desde Congreso de Tucumán a las 1:30.

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La medida apunta a reducir la dependencia del transporte privado en una zona de alta concentración de personas y a promover un uso más eficiente y sustentable de la red de subterráneos, según indicó la empresa a través de un comunicado oficial.

No es la primera vez que SBASE recurre a este esquema: ya lo aplicó durante los shows de Bad Bunny, Airbag, AC/DC y Oasis, entre otros artistas. También aplicó la misma iniciativa durante los partidos que River hizo de local, por la noche, y generalmente que eran entre semana, como los de Copa Libertadores o Copa Sudamericana.

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A ese operativo se suma la extensión habitual que rige todos los viernes y sábados en la línea B. En ese caso, el último tren desde Juan Manuel de Rosas sale a la 1:00, mientras que el servicio desde Alem se extiende hasta la 1:30.

La línea D suele extender su horario cuando hay conciertos en el Monumental o cuando juega River por un certamen internacional

Las estaciones que permanecen abiertas en esa línea fueron seleccionadas en función del volumen de pasajeros y la proximidad a los espectáculos: J.M. de Rosas, Federico Lacroze, Dorrego, Medrano, Pueyrredón, Uruguay, Carlos Pellegrini y Leandro N. Alem.

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Aumento del boleto de subte en junio

El comienzo de junio trajo una nueva ronda de subas en el transporte que golpeará los presupuestos familiares. Colectivos, subtes, trenes y peajes registrarán incrementos este mes, dentro de esquemas de actualización atados a la inflación con los que el Estado busca trasladar el costo real del servicio a los pasajeros y reducir la carga de los subsidios sobre las arcas públicas.

El subte y el premetro estrenan nueva tarifa en junio. El precio del boleto pasará de $1.490 a $1.558,54 para quienes cuenten con la tarjeta SUBE registrada, un ajuste que se enmarca en la política oficial de actualización progresiva. Para quienes usan el transporte con mayor frecuencia, los descuentos por superar los 20, 30 o 40 viajes mensuales seguirán vigentes, una medida que apunta a amortiguar el impacto sobre los usuarios más dependientes del sistema.

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El precio del boleto del subte ya superó los $1550

El Gobierno nacional afirmó que la meta es “garantizar un sistema de transporte más ordenado y eficiente, preservar condiciones de calidad y seguridad operativa, y avanzar en una adecuación progresiva de las tarifas para los usuarios, promoviendo al mismo tiempo un esquema con mayor autonomía y menor dependencia de subsidios”. La postura oficial sostiene que la reducción del aporte estatal al sector es una condición necesaria para la sustentabilidad del sistema a largo plazo.

El contexto en el que llegan estas subas no es menor. El gasto en transporte en el AMBA acumuló un alza del 75% en el último año y, desde diciembre de 2023, registró un incremento del 1.276%, según datos del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA y el Conicet. Esa carga ya representa el 48% del total de la canasta de servicios públicos y se consolida como el rubro de mayor peso sobre el presupuesto del hogar, lo que convierte cada nuevo ajuste tarifario en una variable de alto impacto para la economía cotidiana de millones de familias en la región metropolitana.

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