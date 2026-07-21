Sociedad

Un hombre de 38 años murió intentando apagar un incendio en Salta

El fuego derivó del intenso viento zonda. La víctima sufrió un shock hipovolémico a causa de las quemaduras sufridas en la zona de alta montaña entre Nazareno e Iruya

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El Ministerio Público Fiscal de Salta abrió una investigación y el fiscal Daniel Espilocín intervino tras el hallazgo del cuerpo (Gobierno de Salta)
El Ministerio Público Fiscal de Salta abrió una investigación y el fiscal Daniel Espilocín intervino tras el hallazgo del cuerpo (Gobierno de Salta)

En el noroeste argentino,fuertes ráfagas de viento Zonda provocaron incendios durante el pasado fin de semana. El fuego arrasó diferentes zonas y dejó como saldo cientos de hectáreas quemadas, cortes de energía y destrozos materiales en Salta. En las últimas horas también se abrió una investigación por la muerte de un hombre que se encontraba combatiendo las llamas.

El hombre, de 38 años, falleció el pasado sábado en el paraje Punta Laja, en la localidad de Nazareno, al norte salteño, mientras intentaba sofocar los focos ígneos que arrasaban la región de alta montaña ubicada entre Nazareno e Iruya.

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El deceso, que se produjo por shock hipovolémico a causa de las quemaduras sufridas, desencadenó una investigación a cargo del Ministerio Público Fiscal de Salta (MPF).

El fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas en feria, Daniel Espilocín, tomó intervención tras el hallazgo del cuerpo en una zona de difícil acceso. El hombre había perdido contacto con sus familiares el mismo sábado, quienes lo reportaron como desaparecido. Horas después, fue encontrado sin vida en el lugar.

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Defensa Civil realizó sobrevuelo de monitoreo en Salta Capital y alrededores tras los incendios
El Gobierno de Salta anunció asistencia financiera no reintegrable para los vecinos afectados por los incendios en la zona rural (Gobierno de Salta)

Personal de Criminalística y el médico legal de la Policía se trasladaron hasta el paraje para realizar las tareas correspondientes. Espilocín confirmó la causa del fallecimiento y, según el MPF, “se encuentran en cumplimiento todas las medidas pertinentes para lograr el esclarecimiento de lo sucedido”.

Los incendios forestales que cobraron la vida del hombre forman parte de una emergencia que ya acumula consecuencias de gran magnitud en la región. En la zona de Nazareno, las llamas consumieron cerca de 7.000 hectáreas y afectaron a unas 50 familias, pequeñas productoras que perdieron ganado, pasturas e instalaciones de puestos transitorios ganaderos, de acuerdo con la información de la agencia de noticias NA.

Desde la Municipalidad de Nazareno informaron que el fuego, que se inició el jueves de la semana pasada, comenzó a ceder gracias al ingreso de un frente frío proveniente del este.

El panorama en el interior de la provincia, con todo, presenta mayor complejidad que en la capital. El subsecretario de Defensa Civil de Salta, Gonzalo Rodríguez, detalló que la superficie afectada en la zona de Nazareno está bajo monitoreo constante a través de seguimiento satelital.

El funcionario explicó que el avión vigía tenía como objetivo primario sobrevolar esa área, pero las condiciones meteorológicas lo impidieron: “Se estima que, de mejorar el clima, se podría concretar un vuelo en las próximas horas”, sostuvo Rodríguez.

Defensa Civil realizó sobrevuelo de monitoreo en Salta Capital y alrededores tras los incendios
Los incendios forestales en Nazareno consumieron cerca de 7.000 hectáreas y afectaron a unas 50 familias productoras del norte salteño (Gobierno de Salta)

Mientras tanto, el Gobierno provincial comunicó un convenio de asistencia financiera no reintegrable destinado a trabajos de asistencia a los vecinos afectados por los incendios, una medida que busca dar respuesta a las familias que perdieron sus medios de subsistencia en la zona rural del norte salteño.

El escenario en la capital provincial ofrece un contraste con la situación del interior. Este lunes, el Gobierno salteño realizó un sobrevuelo de monitoreo sobre Salta Capital y sus alrededores, con resultados favorables: sin focos activos en la ciudad ni en sus inmediaciones.

El jueves fue la jornada de mayor actividad, con 47 incendios de pastizales registrados de forma simultánea. La cifra fue disminuyendo de manera progresiva hasta los 11 focos contabilizados el domingo. El sobrevuelo abarcó sectores específicos, entre ellos la zona de Potrero Uriburu, para verificar el estado del terreno.

El ingreso de un frente fresco y la disminución del viento este lunes permitieron que no se registraran nuevos inconvenientes en la capital. Sin embargo, la situación meteorológica mantiene en alerta a los organismos de emergencia.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente este martes una alerta amarilla por fuertes vientos que afecta al oeste de la provincia.

El origen del fenómeno remite a las ráfagas de viento Zonda que azotaron el noroeste argentino durante el fin de semana, dejando cientos de hectáreas quemadas, cortes de energía y destrozos materiales en Salta y Jujuy.

Rodríguez advirtió, además, que este año los vientos fuertes se anticiparon respecto al promedio histórico. “Normalmente, en la estadística de estos últimos años, siempre fueron los primeros días de agosto. El año pasado fue el 1 de agosto y después se repitió el 20. Este año se adelantó un poco”, señaló el funcionario.

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