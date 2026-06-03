Sociedad

Femicidios en Córdoba, Misiones y Temperley: alertas de la Fundación FEIM ante la falta de respuestas oficiales

Los casos de Agostina Vega, Dulce Candia y Noelia Romero reactivaron el debate sobre la violencia de género. Mabel Bianco, presidenta de FEIM, advirtió sobre fallas en la prevención y cuestionó la respuesta estatal

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El femicidio de Agostina reactiva el debate por la violencia de género y evidencia la preocupación social en Argentina

Los recientes femicidios de Agostina Vega en CórdobaDulce Candia en Misiones y, Noelia Romero en Temperley, conmocionaron a la sociedad argentina y reavivaron la preocupación por la violencia de género. La presidenta de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM)Mabel Bianco, denunció en Infobae en Vivo Al Amanecer un retroceso luego del cierre de organismos estatales y advirtió sobre la falta de respuestas eficaces.

De acuerdo con Bianco, la problemática de la violencia contra las mujeres continúa vigente. La referente cuestionó decisiones adoptadas por el Gobierno nacional desde diciembre de 2023. Según explicó, el cierre del Ministerio de las Mujeres y la transferencia de responsabilidades a las provincias afectaron las políticas destinadas a la protección de mujeres y niñas. “Cuando se denuncia o cuando hay una sospecha, se puede evitar llegar a esto”, afirmó la titular de FEIM.

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La política exterior feminista es un reflejo de la política interior. No solamente se acabó en el país la política exterior feminista, sino la interior”, afirmó. También indicó que los programas relacionados con mujeres y niñas perdieron apoyo institucional tras el cambio de gobierno.

En este sentido, la presidenta de FEIM señaló que la violencia de género continúa presente y expresó preocupación por la cantidad de casos registrados. “Esto es grave porque significa que esto es lo que vemos. Todos los otros casos que están por debajo y que no los vemos”, sostuvo.

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Además, vinculó la situación actual con el aniversario de la movilización Ni Una Menos. “Tenemos que volver a la calle para exigir que el Gobierno nacional, que los gobiernos provinciales y que el gobierno municipal recuperen la actividad para defender los derechos de las mujeres”, afirmó.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El femicidio de Agostina reactiva el debate por la violencia de género y evidencia la preocupación social en Argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

El debate sobre las políticas públicas y los femicidios

Consultada sobre la postura del Gobierno nacional respecto de las estadísticas de femicidios, Bianco rechazó la idea de que las políticas implementadas en años anteriores no hayan tenido impacto.

“No porque haya un Ministerio de la Mujer y porque se empezaron actividades inmediatamente se debe bajar. Eso es lógico”, respondió. Sin embargo, consideró que actualmente existe un problema adicional vinculado con la falta de denuncias.

“Hay más casos, pero no se denuncian, porque ahora las mujeres tienen miedo, no se sienten acompañadas”, aseguró. También sostuvo que algunas víctimas encuentran obstáculos cuando buscan realizar denuncias.

Para Bianco, la disminución de herramientas institucionales afecta la confianza de las mujeres en los organismos estatales. “Las mujeres tienen miedo de denunciar, tienen terror y cuando denuncian no les atienden. Les posponen”, afirmó.

La dirigente sostuvo que las políticas de prevención requieren continuidad y que los resultados no aparecen de manera inmediata. Según indicó, la respuesta frente a la violencia de género necesita acciones sostenidas en el tiempo.

Agostina Vega en Córdoba, Dulce Candia en Misiones y, Noelia Romero en Temperley (Composición fotográfica)
Agostina Vega en Córdoba, Dulce Candia en Misiones y, Noelia Romero en Temperley (Composición fotográfica)

Responsabilidades de la Justicia y las fuerzas de seguridad

En estea misma línea, Bianco abordó el rol de la Justicia en casos de violencia de género. La presidenta de FEIM sostuvo que existen antecedentes que deberían generar mayores alertas dentro del sistema judicial.

“Esto se viene repitiendo. Esto nos está pasando muy a menudo”, afirmó al referirse a situaciones en las que acusados por hechos graves recuperaron la libertad antes de enfrentar nuevos delitos.

La referente consideró que parte de la Justicia aún presenta dificultades para incorporar la perspectiva de género en las investigaciones. “La Justicia nuestra insiste en no reconocer, en no ubicarse en esto que es la violencia de género”, expresó.

Y cuestionó la actuación de organismos encargados de recibir denuncias. Según señaló, los protocolos deben aplicarse con rapidez cuando existe una sospecha sobre la desaparición de una persona. “Hay protocolos que tienen que existir, que se tienen que seguir, que estos casos se tienen que priorizar, porque horas pueden salvar una vida”, afirmó.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La disminución de herramientas estatales afecta la confianza de mujeres y niñas en la denuncia de hechos de violencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

La discusión sobre la violencia de género

Al mismo tiempo, Bianco respondió a quienes sostienen que la violencia no tiene género. La presidenta de FEIM afirmó que existen investigaciones y evidencia que respaldan el concepto de violencia de género. “Hay evidencia científica de esto. Está estudiado en el mundo”, sostuvo. Según explicó, se trata de una forma específica de violencia que afecta a mujeres y niñas por su condición de género.

Bianco aclaró que también existen situaciones de violencia contra niños y varones, pero remarcó que los femicidios responden a dinámicas particulares que requieren análisis y respuestas específicas. “Esto es una condición de género que está estudiada, que está demostrada y que entonces se debe atender”, afirmó.

Además, mencionó la importancia de la educación sexual integral como herramienta preventiva. Según indicó, esos espacios permiten abordar temas vinculados con el consentimiento, el respeto y las relaciones interpersonales.

La figura del femicidio y los desafíos pendientes

Bianco también planteó que todavía existe resistencia para aplicar la figura de femicidio en algunas investigaciones judiciales. A su entender, esa situación se profundizó en el contexto político actual.

Esa resistencia existe”, afirmó. Luego agregó que algunos sectores consideran que las muertes de mujeres deben investigarse únicamente como homicidios, sin contemplar el componente de género.

La presidenta de FEIM sostuvo que la capacitación de jueces, fiscales y fuerzas de seguridad resulta clave para mejorar las respuestas institucionales. En ese sentido, destacó la necesidad de fortalecer la formación sobre violencia de género.

Tenemos que reeducarnos. Entonces creo que es muy importante que esto se tome conciencia y se difunda”, señaló.

Al finalizar, Bianco pidió que la preocupación social por el caso de Agostina se traduzca en medidas concretas. “Hay que llorar, pero también hay que hacer. Porque si no vamos a seguir llorando nada más”, concluyó.

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