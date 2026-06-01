Crimen y Justicia

El perfil criminal detrás del caso Agostina Vega y las señales que encendieron las alarmas

El análisis del caso de Agostina Vega puso el foco en los mecanismos de manipulación emocional, el rol de las redes sociales y las señales de alerta que, según especialistas, suelen aparecer en vínculos construidos por agresores con menores

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La investigación del crimen de Agostina Vega revela la manipulación emocional y el perfil criminal del acusado en Córdoba

El caso por el crimen de Agostina Vega, la adolescente de 14 años hallada muerta en Córdoba, abrió una discusión sobre los perfiles criminales y los mecanismos de manipulación que utilizan algunos agresores. La perfiladora criminal Constanza Lamarque analizó en Infobae Al Mediodía la conducta del acusado. La especialista describió un patrón de acercamiento gradual, dependencia emocional y manipulación psicológica.

Yo a este tipo de perfil lo llamo depredador relacional de proximidad”, afirmó Lamarque. Según explicó, estos agresores “no irrumpen en la vida de la víctima de golpe o de violencia”, sino que construyen confianza de forma gradual. “Conocen sus vulnerabilidades, conocen sus tensiones familiares, qué necesitan escuchar”, señaló. La especialista sostuvo que el acusado conoció a Agostina cuando ella tenía 11 años y que “tuvo tres años para prepararla psicológicamente para esta dependencia emocional”.

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La manipulación sobre el entorno adulto

La especialista también describió mecanismos de manipulación sobre adultos cercanos a las víctimas. “Este tipo de perfiles lo que hace es poder captar cualquier tipo de víctimas”, explicó. Según indicó, el acusado utilizaba “mentiras adaptativas” y modificaba sus versiones según la evidencia de la causa. “Va a mentir de acuerdo a la evidencia que surja. Son todas mentiras reactivas”, sostuvo.

Para respaldar esa idea, mencionó las variaciones que, según dijo, aparecen en la causa: “Primero no la conocía, después la conocía, el auto rojo, ahora con el intento de suicidio”, ejemplificó Lamarque. También sostuvo que estas personas suelen ubicarse en el rol de víctimas. “Todos lo quieren atacar”, afirmó durante el análisis.

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La perfiladora criminal Constanza Lamarque define al agresor como un 'depredador relacional de proximidad' que gana confianza gradualmente
La perfiladora criminal Constanza Lamarque define al agresor como un 'depredador relacional de proximidad' que gana confianza gradualmente

El patrón de conducta y el riesgo de escalamiento

A partir del conocimiento de antecedentes en las últimas hotas, Lamarque sostuvo que se advertía un posible “patrón conductual”. Su análisis apuntó a una secuencia en la que la conducta abusiva puede escalar.

Al ser consultada sobre si el acusado se sentía impune, respondió que estos agresores suelen tener una idea de superioridad. “Tienen cierta idea, de grandiosidad y que son por ahí más inteligentes que el resto de la gente”, dijo.

Lamarque añadió que, si además la persona cree contar con respaldo, esa percepción puede reforzar la sensación de impunidad. También consideró que en este caso pudo haber existido un hecho precipitante que alteró una lógica previa de control.

La planificación y la autopsia

De forma continua, la especialista planteó que, si se confirma la secuencia mencionada en la causa, el hecho no habría sido parte de un plan de homicidio elaborado de antemano. “Yo creo que acá hubo un evento precipitado que lo llevó a ser totalmente improvisado”, sostuvo.

En ese tramo, describió a un agresor sin recursos para una fuga organizada y con capacidad para convivir con el cuerpo durante al menos un día. “Hasta que logró la logística para escapar”, dijo.

En este punto, Lamarque diferenció entre una muerte improvisada y los casos en los que existe goce con el sufrimiento ajeno. “Yo no creo que en este caso esté esa perversidad del goce de la muerte. Yo creo que acá fue una muerte totalmente improvisada, y no planificada”, afirmó.

Imagen dividida: Agostina Vega tomándose una selfie a la izquierda, y Claudio Gabriel Barrelier, con barba y gafas de sol, sosteniendo un teléfono a la derecha
El acusado ejerció una manipulación psicológica sobre Agostina durante tres años, desde que tenía 11 años hasta el día del crimen

Qué señales advirtió sobre este tipo de agresores

Sobre cómo detectar perfiles de este tipo, Lamarque dijo que algunos logran camuflarse más que otros. En el caso de los menores, pidió observar acercamientos inusuales de adultos que no forman parte del núcleo familiar.

“¿Por qué un adulto de 33 años va a tener relaciones íntimas? No hablo de relaciones sexuales, sino íntimas de contacto estrecho con un menor que no es su hijo”, planteó. También mencionó la generación de secretos, regalos y situaciones de dependencia emocional.

Según explicó, otra señal aparece cuando el niño empieza a mentir o a ocultar aspectos de ese vínculo. A eso sumó el papel de las redes sociales, que, a su entender, facilitan la selección y el seguimiento de víctimas.

Hoy los depredadores relacionales operan de este modo. Las redes sociales funcionan como una caza para ellos”, afirmó. Y agregó que allí pueden obtener información sobre rutinas, vínculos y estados emocionales.

La definición sobre psicopatía

En esta misma línea, Lamarque diferenció la psicopatía de una enfermedad mental. Sostuvo que estos perfiles tienen “empatía cognitiva, no emocional”.

Saben que te están haciendo daño, lo ven, pero no lo sienten emocionalmente”, explicó. Luego definió: “La psicopatía en realidad es una estructura de personalidad, no es una enfermedad, por lo tanto no hay cura”, concluyó.

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