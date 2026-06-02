Sociedad

Una perra salchicha de 5 meses se comió el álbum del Mundial de una familia: solo les faltaban 20 figuritas para completarlo

Francisco y Delfina, de 11 y 14 años, fueron las víctimas de su propia mascota. Los padres compraron otro álbum nuevo y rescataron algunos cromos

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Le ocurrió a una familia de Mar del Plata con su mascota de 5 meses

Una perra salchicha de 5 meses destruyó el álbum de figuritas del Mundial 2026 de su familia, que estaba a apenas 20 cromos de completarlo. La madre de la familia grabó el momento exacto en el que descubrieron lo ocurrido y la escena se viralizó en redes sociales.

Vilma, la cachorra adoptada hace poco tiempo por un matrimonio de Mar del Plata, eligió el álbum oficial de Panini para el Mundial México, Estados Unidos y Canadá 2026 como su entretenimiento del día. El resultado: páginas destrozadas, figuritas mordidas y dos pequeños coleccionistas desilusionados y tristes.

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Los más afectados fueron Francisco, de 11 años, y Delfina, de 14, quienes vieron cómo meses de colección quedaban reducidos a pedazos de papel en cuestión de segundos, según indicó el medio marplatense 0223.

El álbum tenía pegados 960 de los 980 cromos posibles. Solo faltaban 20 figuritas para completar un coleccionable que, por el nuevo formato de la Copa del Mundo, es el más grande y costoso de la historia de Panini: por primera vez, el torneo reunirá a 48 selecciones, y a cada una le corresponden páginas con 18 futbolistas, el escudo del equipo y la foto grupal oficial.

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Con la energía propia de un cachorro, Vilma encontró el álbum y lo convirtió en su juguete, sin que nadie pudiera anticipar el desastre. Cuando la familia ingresó a la habitación, el daño ya estaba hecho: varias páginas totalmente destruidas y pocas figuritas sin atacar.

Los padres de la familia compraron un nuevo álbum y rescataron las figuritas que sobrevivieron

Lejos de rendirse, los padres de Francisco y Delfina tomaron cartas en el asunto de inmediato. Compraron un ejemplar nuevo y se pusieron a rescatar y volver a pegar todos los cromos que habían sobrevivido al paso de Vilma, una tarea que no era menor dado el volumen de este álbum mundialista.

En un segundo video compartido a través de las redes sociales, se puede ver cómo la pareja estaba concentrada en despejar las figuritas del viejo y destrozado álbum, mientras completaban el nuevo. También se puede ver un mazo de cromos, que probablemente son los que tenían repetidos y que también pueden ser utilizados para que sus hijos vuelvan a estar cerca de completar el álbum.

Vilma recibió reproches por parte de la familia, pero solo al ver el desastre que había hecho. La cachorra, como se vio luego, siguió siendo la consentida del hogar y, tras la viralización de la historia en redes sociales, también acumuló el afecto de miles de usuarios que reaccionaron entre risas y muestras de apoyo hacia los dos jóvenes coleccionistas.

Cómo es el álbum y cuáles son los futbolistas argentinos que están

La figurita oficial de Lionel Messi para el álbum del Mundial 2026 (Panini)
La figurita oficial de Lionel Messi para el álbum del Mundial 2026 (Panini)

La edición del Mundial 2026, que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, trajo consigo una mayor demanda de figuritas especiales. Las imágenes no se limitan a los futbolistas, ya que el álbum también dedica secciones a los países sede, la pelota oficial, el trofeo y la mascota del torneo.

En lo que respecta al seleccionado argentino, el álbum reúne a 16 jugadores: Emiliano “Dibu” Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico y Leonardo Balerdi en la línea defensiva; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Nico Paz y Franco Mastantuono en el mediocampo; y Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Nicolás González, Giuliano Simeone y Lionel Messi en el ataque, con el astro del fútbol mundial presente de forma consecutiva desde Alemania 2006.

Solo erraron con Mastantuono, quien una vez que se dio a conocer la lista de Lionel Scaloni se convirtió en el único del álbum que no viajó a Estados Unidos.

Otra novedad de esta edición es la incorporación de un álbum en formato digital. Panini habilitó una plataforma web y una aplicación oficial a través de las cuales los usuarios pueden avanzar en su colección de manera virtual. Cada cuenta recibe dos sobres digitales diarios con cinco figuritas cada uno.

Aunque el volumen es menor al de los sobres físicos, la propuesta apunta a los jóvenes y busca adaptarse a las nuevas formas de consumo. El intercambio y la búsqueda de las piezas faltantes permanecen como ejes del esquema, tanto en el formato físico como en el digital.

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