Un colegio de Mendoza prohibió que los alumnos lleven figuritas del Mundial para evitar conflictos: “Desconcentración y alboroto”

La decisión busca prevenir conflictos entre estudiantes, pérdidas de figuritas y distracciones durante el horario de clases (Imagen ilustrativa Infobae)

Un colegio privado de Mendoza prohibió el ingreso de figuritas del Mundial 2026 a sus instalaciones y comunicó la medida a las familias a través de un mensaje de WhatsApp que no tardó en viralizarse.

El establecimiento en cuestión es el Colegio Nadino, ubicado en la Sexta Sección de la Ciudad de Mendoza. Sus autoridades les pidieron a los padres que desalienten a sus hijos de llevar los álbumes al colegio, en medio del furor que despertó el la colección del Mundial 2026 que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, a días del inicio del torneo.

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“¡Buen día, queridas familias! En esta oportunidad nos ponemos en contacto con ustedes para solicitar la colaboración desde el hogar para que los estudiantes no traigan al colegio figuritas“, comienza el mensaje difundido por el equipo directivo del Colegio Nadino.

Los motivos detallados en el comunicado apuntan a tres situaciones concretas: la desconcentración y el alboroto que se generan dentro del aula, los conflictos entre compañeros derivados del intercambio de los coleccionables y las pérdidas o extravíos que terminan requiriendo la intervención de docentes y directivos.

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El comunicado que fue difundido a través de WhatsApp

El texto deja en claro que los intercambios no se limitan a los recreos, sino que se desencadenan en pleno horario de cursado, lo que afecta el desarrollo pedagógico de las clases.

“Contamos con su apoyo para evitar estas situaciones que dificultan el accionar docente y nada tienen que ver con lo pedagógico. Desde ya agradecemos la comprensión y colaboración de todas las familias”, concluye el comunicado del colegio religioso de la capital mendocina, según el mensaje difundido por Mendoza Post.

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Según indicó Los Andes, otro medio local, la medida contrasta con lo que ocurre en otras escuelas de Mendoza, donde la Copa del Mundo ya se integró a las currículas con actividades especiales que combinan el fútbol con distintas asignaturas. Mientras esas instituciones abrazan la temática mundialista como recurso pedagógico, el Colegio Nadino optó por el camino inverso y decidió mantener los coleccionables fuera de sus aulas.

Cuánto cuesta llenar el álbum del Mundial

Desde hace años, dos humildes papers académicos —uno producido en la Universidad de Cardiff para el Mundial 2018 y otro en la Universidad de Ginebra para el Mundial 2010— modelaron con precisión la cantidad esperada de sobres que un coleccionista debe adquirir para llenar el álbum que vuelve locos a fanáticos de todo el mundo.

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Infobae adaptó los cálculos de esos estudios al álbum Panini de la Copa del Mundo 2026, que por primera vez reúne 980 figuritas distintas y trae la novedad de sobres de 7 unidades cada uno, frente a las 5 tradicionales. La participación de 48 selecciones explica tanto el aumento de figuritas —cuatro años atrás eran 638— como el crecimiento de stickers por sobre, una decisión que la empresa tomó, probablemente, para hacer más asequible el costo de completar la colección.

Completar el álbum Panini del Mundial 2026 requiere en promedio 1.045 paquetes de figuritas y un desembolso de $2.102.000 en Argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

El resultado del caso base es categórico: un coleccionista que compre sobres en solitario necesita, en promedio, 1.045 sobres para completar la colección. Este medio consultó al profesor Paul Harper, de la Cátedra de Investigación Operativa de la Universidad de Cardiff, Gales.

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“Ejecuté el código con 980 figuritas (guau, son muchísimas para coleccionar ahora) y con 7 por paquete, el resultado es 1.045 paquetes (7.301 figuritas)”, señaló el autor del estudio sobre el mundial de 2018.

Trasladando esas cifras a precios argentinos —$2.000 por sobre y $12.000 por el álbum—, el desembolso total esperado asciende a $2.102.000. Este es el costo para quien adopte la estrategia, poco sensata, de comprar sobres sin intercambiar figuritas. Con mayor fortuna y menos repetidas, esa cifra bajaría algo; con menos suerte, subiría de forma marginal.

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