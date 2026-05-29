Sociedad

Bajaron los casos de dengue y chikungunya en Jujuy tras la llegada del frío, pero preocupa la influenza

El Ministerio de Salud confirmó una fuerte disminución de casos con apenas tres contagios recientes. Sin embargo, la circulación de influenza H3N2 y otros virus respiratorios obliga a reforzar medidas de prevención y vacunación

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Primer plano de un mosquito Aedes albopictus sobre piel humana, con el abdomen visiblemente lleno, patas a rayas blancas y negras, y cuerpo oscuro.
Por la llegada del frío disminuyeron los casos de dengue y chikingunya en Jujuy (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las bajas temperaturas trajeron un alivio inesperado para la provincia de Jujuy: la propagación de chikungunya y dengue muestra señales claras de retroceso, mientras el sistema de salud redobla la vigilancia ante el avance de enfermedades respiratorias.

En la última semana, solo se confirmaron tres nuevos casos de arbovirosis, aunque desde el Ministerio de Salud insisten en no bajar la guardia con las tareas de prevención.

Tras meses de preocupación por el aumento de contagios transmitidos por mosquitos, el descenso térmico genera un cambio de escenario. El secretario de Coordinación General de Salud, Javier Cadar, presentó el reporte epidemiológico provincial y subrayó que hay una “meseta” en el número de casos.

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El descenso en la curva de infecciones es atribuible, según Cadar, a la llegada del frío. El escenario epidemiológico, no obstante, mantiene a las autoridades en alerta para evitar un rebrote. Por ahora, las áreas más afectadas siguen siendo San Pedro, Aguas Calientes y Caimancito, localidades que concentraron el mayor número de contagios en los últimos meses.

Según informó el portal Somos Jujuy, el informe sanitario del Ministerio de Salud indica que la propagación de chikungunya y dengue ha disminuido significativamente en las últimas semanas, con registros mínimos de nuevos contagios. El funcionario Cadar detalló que la mayoría de las muestras que se procesan por sospecha de dengue resultan negativas y anticipó que las pocas pendientes de confirmación “todo indica que serían negativas”.

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El descenso de casos coincide con el inicio de jornadas frías, que afectan el ciclo biológico del mosquito vector, lo que explica la caída en las infecciones. Sin embargo, las autoridades insisten en mantener activos los operativos de descacharrado y las medidas de prevención, para evitar la acumulación de criaderos domésticos y cortar la cadena de transmisión.

Hasta el momento, Jujuy reporta un total de 125 casos de chikungunya y apenas dos de dengue confirmados en lo que va del año. El Ministerio de Salud solicita a la población continuar con las acciones preventivas, como eliminar recipientes con agua estancada, utilizar repelente y colaborar con los equipos en terreno.

Gripa enfermedades respiratorias Covid-19 Influenza
Como contrapartida sin embargo, se incrementaron las infecciones por influenza (Especial)

El alivio por la caída de los casos de arbovirosis contrasta con la preocupación por el avance de las enfermedades respiratorias en la provincia. El Ministerio de Salud de Jujuy alertó sobre un marcado incremento de infecciones por influenza H3N2, el virus de la gripe estacional que está circulando con fuerza.

De acuerdo al monitoreo epidemiológico, se detectaron 509 casos de virus respiratorios, de los cuales 473 corresponden a influenza y 32 a Covid-19. Las autoridades precisaron que la circulación de Covid-19 “existe, pero es baja” en la provincia, mientras que la gripe muestra un comportamiento expansivo.

El funcionario recomendó extremar los cuidados y retomar el uso de barbijo en espacios cerrados, hospitales y sitios concurridos, especialmente para personas con síntomas.

Además, advirtió sobre el inicio de la temporada del virus respiratorio sincitial, principal causa de bronquiolitis en menores de dos años. Frente a este escenario, el Ministerio de Salud enfatiza la importancia de la vacunación antigripal, dirigida a los grupos de riesgo: mayores de 65 años, niños menores de dos años, embarazadas y personas con enfermedades crónicas.

La provincia cuenta con provisión de dosis, y se invita a la población objetivo a acercarse a los vacunatorios para protegerse ante el aumento de circulación viral. Las autoridades sanitarias insisten en que la prevención, el monitoreo de síntomas y la vacunación son las herramientas principales para evitar complicaciones graves durante el invierno.

La confluencia de descenso en los casos de enfermedades transmitidas por mosquitos y el incremento de cuadros respiratorios configura un panorama epidemiológico dinámico en Jujuy, donde la vigilancia y la prevención siguen siendo las prioridades para el sistema de salud provincial.

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