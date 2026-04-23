Sociedad

Confirmaron un caso de tuberculosis en un colegio de Mar del Plata y activaron el protocolo sanitario municipal

Las autoridades realizarán un monitoreo estricto de la salud de los estudiantes, docentes y personal que pudieron haber estado expuestos

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Primer plano de un niño tosiendo con la mano en la boca en un aula argentina, sentado de perfil en un escritorio, con luz solar entrando por una ventana.
Las autoridades delimitaron el grupo de personas que tuvo contacto estrecho con el menor (Imagen Ilustrativa Infobae)

La confirmación de un caso de tuberculosis en un alumno de sexto año de un colegio privado de Mar del Plata activó de inmediato el protocolo sanitario, dispuesto por las autoridades municipales.

El diagnóstico, realizado en las últimas horas por el Programa Municipal de Control de Tuberculosis de la Secretaría de Salud, puso en marcha una serie de acciones coordinadas entre los equipos de salud, la institución educativa y las familias involucradas, con el objetivo de contener la situación y evitar nuevos contagios.

Las autoridades sanitarias, en articulación con la Región Sanitaria VIII y el sistema educativo local, respondieron con la implementación de un protocolo que contempla la evaluación y control de todas las personas consideradas contactos del alumno afectado.

De acuerdo con lo informado por el portal del diario La Capital, el procedimiento incluyó una reunión informativa con los directivos del colegio y un encuentro con los estudiantes y sus familias, en el que se detallaron las características de la enfermedad y las medidas preventivas necesarias.

Durante la jornada, especialistas brindaron información clave sobre la tuberculosis, su modo de transmisión y las estrategias para prevenir su propagación. Además, definieron a aquellas personas que estuvieron en contacto estrecho con el paciente, y se establecieron los pasos para su estudio y seguimiento a través de turnos programados en el Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias (CEMA).

Una médica joven, de tez morena y cabello recogido, con bata blanca y estetoscopio, examina dos radiografías de tórax, una en un negatoscopio iluminado y otra en su mano.
La tuberculosis causa problemas respiratorios (Imagen Ilustrativa Infobae)

De esta manera, se realizará un monitoreo estricto de la salud de los estudiantes, docentes y personal que pudieron haber estado expuestos. El Programa Municipal de Control de Tuberculosis trabaja junto a los equipos de la Región Sanitaria VIII, el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), el Hospital Materno Infantil y el Instituto Nacional de Epidemiología (INE), además de los centros de atención primaria.

En la reunión con familiares y alumnos se explicó que la tuberculosis es una enfermedad infecciosa que se transmite principalmente por vía aérea, a través de gotitas expulsadas al toser o estornudar una persona infectada.

Desde el Hospital Interzonal General de Agudos confirmaron que actualmente existen varios pacientes bajo tratamiento por tuberculosis, aunque aclararon que las estadísticas se mantienen dentro de los parámetros habituales para la región. El hospital cuenta con una unidad especializada en el abordaje de esta patología, lo que permite un seguimiento continuo y la aplicación de tratamientos efectivos.

El cuadro epidemiológico a nivel nacional

De acuerdo con los datos difundidos en marzo, durante 2025 se notificaron 16.445 casos de tuberculosis en el país, lo que implica un incremento del 3,9% respecto a 2024 y un crecimiento del 79,7% desde 2020.

Este aumento, advertido por la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, se explica por factores estructurales y sociales que han debilitado la capacidad de respuesta nacional.

El aumento de la tuberculosis en Argentina se vincula a múltiples causas: el debilitamiento progresivo de los programas de control, la dificultad para acceder al diagnóstico temprano, las interrupciones en los tratamientos y la persistencia de desigualdades sociales que favorecen la transmisión, como el hacinamiento y la vulnerabilidad socioeconómica. Según la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, la tasa nacional ascendió a 34,6 casos cada 100.000 habitantes, con mayor concentración en Jujuy, Salta, Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Chaco y Formosa. Once provincias, incluyendo Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Entre Ríos, Corrientes y Tierra del Fuego, muestran aumentos significativos.

Preocupa especialmente el incremento de casos en hombres jóvenes: el grupo de 15 a 44 años concentra el 60,7% de los diagnósticos. Además, los menores de 20 años representan el 16,6% del total. El doctor Andrés Burke Viale, neumonólogo y co-coordinador de la sección Tuberculosis de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, subraya la urgencia de restaurar la Coordinación del Programa Nacional de Tuberculosis, disuelta en 2024, para mejorar la detección y adecuar las estrategias epidemiológicas.

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