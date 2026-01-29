Sociedad

Calendario escolar 2026: cuándo empiezan las clases, provincia por provincia

El Ministerio de Capital Humano dio a conocer cuándo iniciará el ciclo lectivo en cada uno de los 24 distritos

El Ministerio de Capital Humano dio a conocer cuáles serán las fechas del ciclo lectivo 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

A solo semanas de que finalice el verano 2026, se conoció cuál será el calendario escolar para el año entrante en los 24 distritos del país. La confirmación de las fechas oficiales llegó el martes 6 de enero, cuando se difundió el cronograma que regirá para todas las jurisdicciones del país.

La información fue proporcionada por el Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación. Esta comunicación incluyó detalles sobre el inicio del ciclo lectivo, las vacaciones de invierno y el cierre de clases en cada una de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El anuncio se produjo luego de la asamblea N° 148 del Consejo Federal de Educación (CFE) y tras la publicación de los calendarios de feriados nacionales y provinciales. De esta manera, las autoridades educativas definieron las fechas centrales que marcarán el desarrollo del ciclo lectivo 2026.

Las autoridades educativas de cada una de las jurisdicciones del país asumieron el compromiso de garantizar 190 días efectivos de clase. Esta meta responde a la normativa vigente, que fue consensuada y ratificada en noviembre.

Pese a este acuerdo general, cada distrito mantiene la potestad de fijar su propio cronograma escolar. La normativa otorga flexibilidad para adaptar las fechas de inicio y cierre de las clases según las necesidades y realidades locales, permitiendo que haya diferencias entre los calendarios de cada provincia o ciudad.

El cumplimiento de los 190 días de clase constituye una obligación compartida por todas las jurisdicciones, aunque los calendarios pueden variar. Esta diversidad responde a la estructura federal del sistema educativo argentino, donde las provincias y la Ciudad de Buenos Aires definen de manera autónoma sus agendas escolares.

Oficializaron el inicio de las clases, las vacaciones de invierno y el cierre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuándo empiezan las clases provincia por provincia

  • Provincia de Buenos Aires: lunes 2 de marzo.
  • Ciudad Autónoma de Buenos Aires: miércoles 25 de febrero.
  • Catamarca: lunes 2 de marzo.
  • Chaco: lunes 2 de marzo.
  • Chubut: lunes 23 de febrero.
  • Córdoba: lunes 2 de marzo.
  • Corrientes: lunes 2 de marzo.
  • Entre Ríos: lunes 2 de marzo.
  • Formosa: lunes 2 de marzo.
  • Jujuy: lunes 23 de febrero.
  • La Pampa: lunes 2 de marzo.
  • La Rioja: lunes 2 de marzo.
  • Mendoza: miércoles 25 de febrero.
  • Misiones: lunes 2 de marzo.
  • Neuquén: miércoles 25 de febrero.
  • Río Negro: lunes 2 de marzo.
  • Salta: lunes 2 de marzo.
  • San Juan: lunes 2 de marzo.
  • San Luis: lunes 23 de febrero.
  • Santa Cruz: miércoles 25 de febrero.
  • Santa Fe: lunes 2 de marzo.
  • Santiago del Estero: miércoles 18 de febrero.
  • Tierra del Fuego: martes 24 de febrero.
  • Tucumán: lunes 2 de marzo.

Cuándo habrá vacaciones de invierno

Con la información publicada por el Ministerio de Capital Humano, también se conocieron cuándo serán las vacaciones de invierno y las fechas en las que finalizarán las clases. Los días forman parte del cronograma que difundió la Secretaria de Educación con los datos de los 24 distritos del país.

  • Provincia de Buenos Aires: del lunes 20 al viernes 31 de julio.
  • Ciudad Autónoma de Buenos Aires: del lunes 20 al viernes 31 de julio.
  • Catamarca: del lunes 13 al viernes 24 de julio.
  • Chaco: del lunes 20 al viernes 31 de julio.
  • Chubut: del lunes 13 al viernes 24 de julio.
  • Córdoba: del lunes 6 al viernes 17 de julio.
  • Corrientes: del lunes 13 al viernes 24 de julio.
  • Entre Ríos: del lunes 6 al viernes 17 de julio.
  • Formosa: del lunes 13 al viernes 24 de julio.
  • Jujuy: del lunes 13 al viernes 24 de julio.
  • La Pampa: del lunes 13 al viernes 24 de julio.
  • La Rioja: del lunes 13 al viernes 24 de julio.
  • Mendoza: del lunes 6 al viernes 17 de julio.
  • Misiones: del lunes 13 al viernes 24 de julio.
  • Neuquén: del lunes 13 al viernes 24 de julio.
  • Río Negro: del lunes 13 al viernes 24 de julio.
  • Salta: del lunes 13 al viernes 24 de julio.
  • San Juan: del lunes 6 al viernes 17 de julio.
  • San Luis: del lunes 6 al viernes 17 de julio.
  • Santa Cruz: del lunes 13 al viernes 24 de julio.
  • Santa Fe: del lunes 6 al viernes 17 de julio.
  • Santiago del Estero: del lunes 20 al viernes 31 de julio.
  • Tierra del Fuego: del lunes 13 al viernes 24 de julio.
  • Tucumán: del lunes 13 al viernes 24 de julio.

