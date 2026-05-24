Sismo en Córdoba: un temblor de 3,3 grados sacudió el Valle de Traslasierra

El INPRES registró un sismo de 3,3 grados con epicentro a 10 kilómetros al sur de Mina Clavero

Este sábado 23 de mayo por la noche, un sismo de 3,3 grados en la escala de Richter alteró a la provincia de Córdoba y fue percibido en distintas localidades del Valle de Traslasierra. El fenómeno se registró a las 21.42 y tuvo su epicentro a 10 kilómetros al sur de Mina Clavero, en el departamento San Alberto, con una profundidad de 11 kilómetros.

El reporte oficial del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) ubica el epicentro a 90 kilómetros al suroeste de la ciudad de Córdoba y a 207 kilómetros al noreste de San Luis. La intensidad máxima alcanzó el grado III en la escala de Mercalli Modificada, lo que implica una percepción baja en términos de potencial destructivo, pero suficiente para ser advertida por la población, especialmente en zonas donde la actividad sísmica es frecuente aunque de intensidad moderada.

PUBLICIDAD

Según el ElDoce.tv no se reportaron daños materiales ni víctimas tras el sismo. El movimiento sísmico se produjo a una profundidad de 11 kilómetros, lo que favoreció su percepción en superficie. Según las crónicas recogidas por ambos medios, la sensación predominante entre los vecinos fue de un sacudón breve, que generó inquietud pero no provocó consecuencias mayores.

El fenómeno se produjo exactamente a las 21:42 horas, un horario en el que muchas personas se encontraban en sus hogares, lo que aumentó la percepción del fenómeno. Este tipo de eventos suelen ser percibidos por personas en reposo o en edificios, especialmente en localidades cercanas como Mina Clavero y Villa Dolores.

PUBLICIDAD

El fenómeno fue catalogado como típico de la región serrana de Traslasierra, que presenta una actividad sísmica periódica, aunque rara vez alcanza magnitudes preocupantes. En los últimos años, la región ha registrado eventos similares, aunque la mayoría se mantienen dentro de parámetros moderados y no han generado emergencias.

El Valle de Traslasierra sintió un sismo de 3,3 grados

Antes del sismo registrado el 23 de mayo de 2026 en el Valle de Traslasierra, el último evento sísmico reportado en la provincia de Córdoba ocurrió el 8 de abril de este año. Según el INPRES, ese movimiento tuvo una magnitud de 2,4 en la escala de Richter y su epicentro se localizó a 20 kilómetros al noroeste de Alta Gracia, con una profundidad de 23 kilómetros. Aunque la magnitud fue baja y no generó daños, confirma la actividad sísmica periódica en la región serrana.

PUBLICIDAD

La actividad sísmica en Córdoba es objeto de seguimiento permanente por parte de las autoridades y el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, el cual mantiene en funcionamiento una red de monitoreo para alertar a la población en caso de eventos que superen los parámetros habituales. En este caso, los organismos provinciales y nacionales reiteraron la importancia de seguir las recomendaciones oficiales ante la recurrencia de fenómenos de baja intensidad.

Frente a la presencia de un sismo, lo fundamental es mantener la calma y actuar con rapidez siguiendo pautas de seguridad. Si el movimiento ocurre cuando se está dentro de una vivienda, se recomienda ubicarse en zonas de protección como debajo de mesas resistentes, escritorios o junto a muros interiores, lejos de ventanas, espejos o elementos que puedan caer. No se debe intentar salir durante el temblor, ya que las escaleras y salidas pueden ser zonas de riesgo de derrumbe.

PUBLICIDAD

Es aconsejable proteger la cabeza y el cuello con los brazos y permanecer en la posición segura hasta que el movimiento cese. Tras el sismo, hay que revisar posibles fugas de gas, cortocircuitos o daños estructurales antes de evacuar el edificio si fuera necesario. También se recomienda tener a mano un kit de emergencia, linterna, agua potable y un plan familiar de evacuación previamente acordado.

La rápida comunicación de la magnitud y epicentro del sismo permitió informar a la población y disipar rumores, un aspecto clave en situaciones donde la percepción social del riesgo puede potenciarse pese a la baja intensidad del fenómeno. Las autoridades provinciales recordaron que la región serrana de Traslasierra continuará bajo monitoreo.

PUBLICIDAD