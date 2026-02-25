Córdoba: dos policías lograron reanimar a un niño de 10 años que no podía respirar

El menor presentaba una obstrucción en las vías respiratorias y fue asistido de inmediato por efectivos.

En el barrio Nueva Italia, en la ciudad de Córdoba, una situación límite movilizó a las fuerzas de seguridad en la mañana del martes, luego de que un niño de 10 años fuera auxiliado de urgencia por policías tras sufrir graves dificultades para respirar.

Todo sucedió cuando una mujer se acercó al patrullero y solicitó auxilio desesperado para su hijo, quien se encontraba con obstrucción en las vías respiratorias. Según informaron fuentes del caso a Infobae, los agentes acudieron sin demora al domicilio ubicado en José de Quevedo al 1900, donde constataron la gravedad del cuadro: el menor estaba recostado, sin poder respirar, y requería atención inmediata. De acuerdo con el reporte de las autoridades, los uniformados aplicaron maniobras de primeros auxilios dentro de la vivienda, en un intento por restablecer la normalidad en las vías aéreas del niño.

En paralelo, y ante la urgencia, los agentes dispusieron el traslado del menor en un móvil policial hacia el Hospital Infantil. Durante el trayecto, el niño sufrió una convulsión, hecho que obligó a la sargentoque lo acompañaba a realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) hasta el arribo al centro de salud. Fuentes del operativo detallaron que la intervención de la sargento Sosa fue clave para estabilizar al paciente durante esos minutos críticos.

Los efectivos policiales aplicaron maniobras de primeros auxilios y trasladaron al niño en un móvil oficial hacia el Hospital Infantil

El operativo contó además con la colaboración del personal del CAP ocho, que se sumó a las tareas de asistencia y contención. Una vez en el hospital, el menor fue recibido por el equipo médico, que continuó con las maniobras necesarias y, tras estabilizarlo, ordenó su internación para observación. Los profesionales confirmaron que el niño quedó fuera de peligro, aunque permanece bajo control para descartar cualquier complicación derivada del episodio.

Desde el entorno familiar, trascendió que la madre del niño se mantuvo acompañando en todo momento tanto a su hijo como a los efectivos, agradeciendo el despliegue y la respuesta inmediata. El episodio quedó registrado en el sistema de emergencias y será evaluado en el marco de las acciones del programa Cordobeses en Alerta, un plan implementado en varios barrios de la ciudad con eje en la prevención y asistencia en casos críticos.

El niño continúa internado en observación en el Hospital Infantil, mientras la policía y el personal médico destacaron la relevancia de la rápida reacción y la capacitación en maniobras de primeros auxilios para enfrentar situaciones de este tipo.

Córdoba: dos policías reanimaron a una bebé de tres meses que se había ahogado con leche

La niña presentaba serias dificultades respiratorias. Fue asistida en una comisaría y trasladada de urgencia al Hospital Luis Pasteur.

La mañana de este jueves en la ciudad de Villa María, en Córdoba, se vio marcada por la urgencia y la tensión cuando una pareja llegó corriendo a una comisaría con su hija de tres meses en brazos. La pequeña presentaba signos evidentes de dificultad para respirar, mientras sus padres contaban lo que había pasado con gran desesperación. En ese momento, la reacción del personal policial le salvó la vida a la menor en una jornada que pudo haber tenido otro desenlace.

Según informaron fuentes del caso a Infobae, un hombre de 44 años y una mujer de 39 acudieron a la dependencia policial buscando auxilio para su bebé, quien atravesaba un episodio de ahogamiento con leche materna.

El personal de la comisaría, al percatarse de la situación, inició maniobras de primeros auxilios de inmediato. En un intento por revertir el cuadro, los efectivos se abocaron a reanimar a la niña, logrando que comenzara a llorar, signo que indicaba una recuperación de la respiración.

La situación, lejos de relajarse, exigió una respuesta sostenida: durante el traslado en un móvil policial, los agentes continuaron con las maniobras de auxilio, mientras se organizaba un cordón sanitario hacia el Hospital Luis Pasteur. La coordinación y el traslado rápido fueron claves para que la bebé recibiera atención médica lo antes posible.

Al ingresar al centro de salud, el equipo médico tomó intervención para estabilizar a la pequeña. De acuerdo con el reporte oficial del hospital, la niña fue asistida y, tras ser evaluada, se informó que se encontraba en buen estado general. Luego de la atención, se le otorgó el alta médica y la familia regresó a su domicilio.

La intervención oportuna del personal policial y la rápida derivación al hospital permitieron que la bebé superara un episodio que, por su naturaleza, requiere respuestas precisas y ágiles.